Las soluciones de software Splashtop® y ECi ofrecen una solución de gestión de automatización de TI integrada para los clientes de Naverisk™ RMM
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
Los MSP y los profesionales de TI se benefician de tener una plataforma de TI de supervisión y gestión remota (RMM) integrada con la solución de soporte remoto rápida y sencilla
San José, California — 14 de septiembre de 2015 — Splashtop Inc., el líder mundial en acceso, asistencia informática y colaboración entre pantallas, ha anunciado hoy una alianza estratégica con ECi Software Solutions, Inc., líder en soluciones tecnológicas específicas de la industria. Los clientes de gestión y supervisión remotos (RMM) de Naverisk de ECi ahora pueden disfrutar del software Naverisk™ 2015 integrado con Business for Remote Support, la mejor solución de asistencia informática y control remoto de su clase de Splashtop.
"El control remoto fiable y de alto rendimiento siempre ha sido una de las principales demandas de la base de clientes de Naverisk RMM", dijo Michael Inzerillo, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Naverisk. "Estamos emocionados por trabajar de cerca con Splashtop para ofrecer una experiencia bien integrada para nuestros usuarios, comenzando con Naverisk 2015".
"Estamos encantados de trabajar con Naverisk para ofrecer una solución que engloba PSA, RMM y capacidades de control remoto para deleitar a nuestros clientes conjuntos", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Naverisk 2015 es una plataforma nativa basada en web que se integra perfectamente con Splashtop Business para Soporte Remoto."
Splashtop Business for Remote Support incluye las siguientes nuevas capacidades para los equipos de MSP y TI que utilizan una solución RMM:
Despliegue mejorado para que los equipos de MSP y TI puedan desplegar fácilmente Streamers de Splashtop (agentes)
Función de agrupación mejorada para permitir a los equipos de MSP y TI gestionar fácilmente miles de ordenadores
Capacidad para que los equipos de MSP y TI permitan fácilmente a los clientes acceder a sus propios ordenadores
Además de tener una capacidad de control remoto integrada, los equipos de MSP y TI que utilizan Naverisk pueden generar ingresos adicionales vendiendo a sus clientes soluciones de acceso remoto Splashtop y de escritorio virtual para proteger la seguridad de la fuerza laboral remota y la continuidad del negocio. Para obtener más información, visite:
Splashtop Business para Soporte Remoto: https://www.splashtop.com/remote-support
Solución RMM Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/
Sobre ECi
El grupo de empresas ECi Software Solutions ofrece soluciones empresariales y comercio electrónico, ofreciendo tecnologías tanto locales como en la cloud. Durante más de 30 años, las empresas de ECi han prestado sus servicios a pequeñas y medianas empresas de manufactura, distribución mayorista/minorista, construcción y del sector servicios. De propiedad privada, ECi tiene su sede en Fort Worth (Texas, EE. UU.) y tiene oficinas y empresas en EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y los Países Bajos. Para obtener más información, envía un correo electrónico a info@ecisolutions.com o visita www.ECiSolutions.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir eficazmente la pantalla de uno a muchos a través de los dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorios remotos de alto rendimiento es una forma más rápida, fácil y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP sobre WAN. Splashtop ganó el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José, California, con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los Medios
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com