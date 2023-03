Las soluciones de software Splashtop® y ECi ofrecen una solución de gestión de automatización de TI integrada para los clientes de Naverisk™ RMM

Los MSP y los profesionales de TI se benefician de tener una plataforma de TI de supervisión y gestión remota (RMM) integrada con la solución de soporte remoto rápida y sencilla

San José, CA - 14 de septiembre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, ha anunciado hoy una alianza estratégica con ECi Software Solutions, Inc. líder en soluciones tecnológicas específicas para el sector. Los clientes de monitorización y gestión remota (RMM) Naverisk de ECi ya pueden disfrutar del software Naverisk™ 2015 integrado con Business for Remote Support, la mejor solución de control y soporte remoto de Splashtop.

"El control remoto fiable y de alto rendimiento siempre ha sido una de las principales demandas de la base de clientes de Naverisk RMM", dijo Michael Inzerillo, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Naverisk. "Estamos emocionados por trabajar de cerca con Splashtop para ofrecer una experiencia bien integrada para nuestros usuarios, comenzando con Naverisk 2015".

"Estamos encantados de trabajar con Naverisk para ofrecer una solución que engloba PSA, RMM y capacidades de control remoto para deleitar a nuestros clientes conjuntos", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Naverisk 2015 es una plataforma nativa basada en web que se integra perfectamente con Splashtop Business para Soporte Remoto."

Splashtop Business for Remote Support incluye las siguientes nuevas capacidades para los equipos de MSP y TI que utilizan una solución RMM:

Despliegue mejorado para que los equipos de MSP y TI puedan desplegar fácilmente Streamers de Splashtop (agentes)

Función de agrupación mejorada para permitir a los equipos de MSP y TI gestionar fácilmente miles de ordenadores

Capacidad para que los equipos de MSP y TI permitan fácilmente a los clientes acceder a sus propios ordenadores

Además de tener una capacidad de control remoto integrada, los equipos de MSP y TI que utilizan Naverisk pueden generar ingresos adicionales vendiendo a sus clientes soluciones de acceso remoto Splashtop y de escritorio virtual para proteger la seguridad de la fuerza laboral remota y la continuidad del negocio. Para obtener más información, visite:

Splashtop Business para Soporte Remoto: https://www.splashtop.com/remote-support

Solución RMM de Naverisk 2015: https://www.naveriskusa.com/naverisk-rmm-suite/

Sobre ECi

El grupo de empresas ECi Software Solutions proporciona soluciones de negocios y comercio electrónico, ofreciendo tecnologías on-premise y en la cloud. Durante más de 30 años, el grupo ECi ha prestado servicios a pequeñas y medianas empresas de manufactura, distribución mayorista y minorista, construcción y organizaciones de servicios. De propiedad privada, ECi tiene su sede en Fort Worth, Texas, EE.UU., con oficinas y empresas en todo EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y los Países Bajos. Para obtener información, envíe un correo electrónico a info@ecisolutions.com, visite www.ECiSolutions.com o llame al (800) 959-3367.

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir eficazmente la pantalla de uno a muchos a través de los dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

