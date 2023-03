Splashtop añade la capacidad de impresión remota a Splashtop Business para el soporte remoto, permitiendo Remote Office y la continuidad de negocio

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 20 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

Contacto con los medios de comunicación

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com