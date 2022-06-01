Splashtop añade la capacidad de impresión remota a Splashtop Business para el soporte remoto, permitiendo Remote Office y la continuidad de negocio
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Los médicos, agentes de seguros, trabajadores a distancia y trabajadores móviles disfrutan de una productividad total con un acceso remoto seguro e impresión remota.
San José, CA - 17 de noviembre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, asistencia y colaboración entre dispositivos, anuncia que Splashtop Business y Splashtop Business for Remote Support ahora añaden la capacidad de impresión remota para enriquecer la experiencia de acceso remoto. Con la impresión remota, los usuarios pueden imprimir archivos que estén en un ordenador remoto en una impresora local. Actualmente, los usuarios pueden imprimir desde un ordenador Windows o MAC a otro Windows o MAC.
"Muchos usuarios de Splashtop han confiado en Google Cloud Print y otras soluciones actuales de impresión remota", afirma Mark Lee, CEO de Splashtop. "Ahora, ofrecemos una experiencia integrada y sin problemas de impresión remota para los clientes de Splashtop Business que mejora la productividad del usuario".
Splashtop Business mejora la productividad y la flexibilidad del usuario con las siguientes ventajas:
Equilibre el trabajo y la vida doméstica al acceder a las oficinas desde casa, evitando el tiempo de desplazamiento.
Manténgase conectado con todos sus archivos y aplicaciones en los ordenadores, mientras está de viaje.
Continuidad del negocio - En caso de condiciones climáticas adversas, permite a los empleados seguir productivos a distancia.
Profesionales financieros, de negocios o de la salud con acceso remoto a las oficinas
Más de veinte millones de consumidores han disfrutado de los productos de Splashtop Personal. Actualice a Splashtop Business con funciones mejoradas como transferencia de archivos, impresión remota, acceso al navegador, seguridad mejorada, informes de uso, cumplimiento de la ley HIPAA, soporte mejorado y muchos otros beneficios.
Más información y prueba gratuita: https://www.splashtop.com/business
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop servicios de escritorio remoto permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 20 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
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