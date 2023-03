Los Laboratorios de Computación de la Escuela Hechos Inaccesibles por el COVID-19 Generan una Mayor Demanda del Software de Acceso a Laboratorios Remotos de Splashtop

Splashtop aumenta su base de clientes del sector educativo en un 700% durante el verano

SAN JOSÉ, California, 16 de septiembre de 2020—A medida que la pandemia de COVID-19 continúa restringiendo el acceso físico a los laboratorios de computación de las universidades, colegios y escuelas K-12, las cifras de ventas de Splashtop indican que más escuelas están recurriendo al software de acceso remoto como una forma alternativa de utilizar los recursos de los laboratorios de computación.

En los tres meses de junio a agosto, Splashtop experimentó un aumento del 700% en el número de clientes del sector educativo -además de que los ingresos se triplicaron con creces mes a mes durante ese periodo-, un crecimiento impulsado en gran medida por el deseo de las instituciones académicas de permitir el acceso remoto al hardware y software de los laboratorios informáticos.

"Nuestro equipo está haciendo demostraciones con universidades y distritos K-12 todos los días", dijo el CEO de Splashtop, Mark Lee. "Geográficamente, nuestras ventas en el sector de la educación han tendido desde el noreste de los Estados Unidos y Canadá, extendiéndose más recientemente a través de las regiones del medio oeste y la costa oeste mientras las escuelas se preparan para los términos de otoño de escenarios de aprendizaje remotos o híbridos".

Las escuelas y colegios que han adoptado recientemente los productos y servicios de Splashtop, o que han añadido más usuarios concurrentes, van desde escuelas de K-12 y colegios comunitarios hasta escuelas de arte y universidades de la Ivy League en 24 estados de los Estados Unidos, así como en el Canadá, Guatemala, El Salvador, Argentina, Inglaterra y Escocia.

"Muchas escuelas que experimentaron con nuestro software de acceso remoto en los primeros días de la pandemia están ahora ampliando el acceso a más estudiantes e instructores", dijo Lee. "Sólo en una semana reciente, se agregaron 150.000 usuarios en escuelas de toda América del Norte y Europa. Para un número creciente de escuelas, Splashtop se ha convertido en un importante salvavidas para los estudiantes e instructores que dependen del software de los laboratorios de computación".

Las Ventas de Splashtop Reflejan la Adaptación de la Educación a las Realidades de la Pandemia

Cada vez más, el trabajo de curso en los colegios, universidades y escuelas secundarias, en disciplinas que van desde la ingeniería, la arquitectura y el diseño 3D hasta la música, la biología y las bellas artes, se basa en el hardware y el software de los laboratorios informáticos.

Las aplicaciones de software especializadas en los laboratorios de computación—como Adobe Creative Suite, que incluye Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver y After Effects; Autodesk AutoCAD, Revit, 3ds Max, Fusion 360 y Maya; Avid Media Composer y Pro Tools; Vectorworks, ArcGIS, Rhino, SketchUp y SolidWorks—a menudo requieren estaciones de trabajo Mac de alta gama.

"Ahora, aunque los estudiantes no puedan acceder físicamente a los laboratorios informáticos del campus, pueden utilizar las soluciones Splashtop para acceder a estos importantes recursos desde sus dormitorios o el sofá del salón, utilizando portátiles, tabletas o Chromebooks de bajo coste", afirma Lee.

Amplia adopción del software Splashtop para laboratorios informáticos

Gartner, la empresa de investigación y asesoramiento líder en el mundo, escribió en un nuevo informe, " Habilitando el acceso remoto a laboratorios de PC en la educación superior ", Stuart Downes, Robert Yanckello, 27 de agosto de 2020, "Gartner ha observado un aumento de cinco veces en el volumen de consultas entre enero y junio de 2020 de organizaciones de educación superior que buscan asesoramiento sobre la infraestructura del lugar de trabajo digital, principalmente en relación con el acceso remoto al laboratorio de PC ". Esta observación también sigue lo que ha visto Splashtop.

Cuando El Colegio de Bellas Artes, Artes Escénicas y Comunicación (CFPCA) de la Universidad de Wayne State en Detroit cerró su campus debido a COVID-19, los estudiantes perdieron el acceso a software específico y crucial que necesitaban para sus cursos. Las computadoras portátiles propiedad de estudiantes no eran lo suficientemente potentes como para ejecutar las aplicaciones de software que normalmente usarían en laboratorios de informática.

"Los estudiantes pueden conectarse a distancia con Splashtop al software del laboratorio desde su casa—incluso usando Chromebooks de 200 dólares—y todo funciona para ellos", dijo Chris Gilbert, analista técnico de aplicaciones de CFPCA de Wayne State. "Splashtop es un cambio de juego para nosotros".

Además de las universidades y colegios de cuatro años, Splashtop también recibe llamadas de los departamentos de TI que apoyan a los colegios comunitarios y escuelas K-12, especialmente aquellos con formación profesional y clases de CTE (educación técnica y profesional) construidas en torno a programas de software especializados que funcionan sólo en laboratorios de computación.

"La facultad está orientando muchas clases alrededor de Splashtop porque no habrá clases presenciales en el otoño", dijo Gerald Casey, que trabaja en el departamento de informática de la división CTE del Laney College, con sede en Oakland, California. "Los estudiantes no podrían completar sus certificados y títulos si no fuera por Splashtop".

"Estamos preparados ahora, tanto si los estudiantes vienen como si no", dijo Nicholas Adams, director de tecnología de la información del Distrito Escolar Intermedio de Lenawee (Míchigan), que ofrece más de 20 programas de CTE para estudiantes de K-12. "Una vez que salgamos de este escenario pandémico, los estudiantes podrían necesitar quedarse en casa por otras razones. Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestros laboratorios para un potencial escenario de laboratorio virtual de 24 horas que no fue previamente identificado como una necesidad. Podemos proporcionar a los estudiantes la oportunidad de acceder a los laboratorios de computación en cualquier momento y desde cualquier lugar."

