La Fundación Linux nombra al Director de Operaciones de Taiwán

Alex Lu, residente en Taiwán, reunirá a los fabricantes de dispositivos de consumo y a los desarrolladores de Linux para dar un avance de la plataforma informática de próxima generación.

SAN FRANCISCO - 11 de mayo de 2010 - La Fundación Linux (FL), la organización sin ánimo de lucro dedicada a acelerar el crecimiento de Linux, ha anunciado hoy que ha nombrado a Alex Lu nuevo Director de Operaciones en Taiwán. Lu utilizará su experiencia trabajando con fabricantes de dispositivos de consumo en Taiwán para impulsar la colaboración en iniciativas móviles estratégicas como MeeGo.

"El movimiento global hacia la computación móvil ubicua no estaría teniendo lugar si no fuera por la gente y las empresas de Taiwán", dijo Jim Zemlin, director ejecutivo de la Fundación Linux. "Las nuevas presiones competitivas y el aumento de las oportunidades de mercado están llevando a las empresas taiwanesas a adoptar Linux aún más, y no hay nadie más naturalmente adecuado para facilitar la colaboración en Linux en Taiwán que Alex Lu".

Con iniciativas como Android y MeeGo, las estimaciones de los analistas indican que Linux es la plataforma de mayor crecimiento en informática móvil - en teléfonos, portátiles, MID, dispositivos de infoentretenimiento, etc. Taiwán, en particular, es un semillero de desarrollo móvil e integrado, y hay una variedad de compañías en el país que hoy en día están aumentando su participación en la comunidad de desarrollo de Linux y en iniciativas como MeeGo. El trabajo de Lu ayudará a centrar los esfuerzos y a avanzar en Linux en los PC, así como en la computación móvil e integrada.

"Puede que Taiwán sea una pequeña isla, pero tiene un impacto global cuando se trata de la fabricación de ordenadores y electrónica", dijo Alex Lu, Director de Operaciones de Taiwán para la Fundación Linux. "Hay una gran oportunidad de compartir la experiencia técnica y el poder de comercialización entre la comunidad de desarrollo de Linux y las empresas de Taiwán. Estoy deseando ayudar a reunir a estas partes interesadas con el fin de avanzar en Linux".

La carrera de Lu incluye ocho años en Applied Materials y un cargo como vicepresidente de finanzas de la Asociación de Ciencias y Tecnología del Monte Jade, una organización sin ánimo de lucro dedicada a combinar la experiencia en alta tecnología de la zona de la bahía y de Asia. Lu es también cofundador de DeviceVM y, como vicepresidente senior de Desarrollo de negocios, continúa cerrando contratos mundiales con los principales OEM (Acer, ASUS, Lenovo, LG y Sony, entre otros), llevando Linux a decenas de millones de netbooks, notebooks y ordenadores de sobremesa. Lu obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Tunghai, Taiwán, y su MBA en la Universidad de Drexel.

