Lakeshore IT y Splashtop se asocian para ofrecer soluciones remotas seguras de tecnología educativa a los equipos de TI que prestan apoyo a las escuelas K-12

Las soluciones educativas basadas en la nube de Splashtop —disponibles a través de Lakeshore IT— permiten que las operaciones de TI gestionen y den soporte a los ordenadores de las aulas y a los dispositivos conectados desde cualquier lugar, proporcionando una experiencia de aprendizaje enriquecida.

SPRING GROVE, Ill. y SAN JOSE, California - 17 de enero de 2022- Lakeshore IT Solutions, un revendedor de TI consultivo que presta servicio a escuelas K-12, y Splashtop, líder en software de acceso remoto seguro y asistencia, han anunciado hoy una asociación. Juntos, proporcionarán soluciones tecnológicas de alto rendimiento a instituciones educativas estratégicas que están invirtiendo en el futuro de las aulas.

Las soluciones seguras en la nube y locales de Splashtop permiten a los distritos escolares entrar y salir sin esfuerzo de los modos de aprendizaje a distancia sin sobrecargar las operaciones de TI. Los equipos informáticos pueden gestionar el acceso remoto a máquinas virtuales e infraestructura de escritorio virtual (VDI) sin problemas desde la misma aplicación. El profesorado puede acceder de forma segura a los ordenadores de la escuela desde diversos dispositivos y sistemas operativos. Cuando se necesita ayuda, los equipos de asistencia pueden resolver rápidamente los problemas a petición desde cualquier lugar, lo que permite a los centros adaptarse y aclimatarse a los cambios sin interrumpir las clases.

"Estamos orgullosos de asociarnos con Splashtop y de recomendar su tecnología educativa de alto rendimiento para el servicio de asistencia informática, el trabajo desde casa y la nube en las aulas", dijo Rian Yablun, Presidente de Lakeshore IT Solutions. "Sus soluciones encajan perfectamente con la mayoría de nuestros clientes del K-12, y los comentarios que hemos recibido son extraordinarios".

Splashtop para Educación mejora el aprendizaje proporcionando una experiencia presencial que ayuda a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial, ya sea en el aula o accediendo a los recursos que necesitan fuera de horario. Los estudiantes pueden utilizar ordenadores de laboratorio y software con licencia de Adobe, Autodesk u otros proveedores desde sus portátiles, iPads, Chromebooks o dispositivos adicionales, incluso fuera del horario de laboratorio. Los equipos informáticos pueden programar fácilmente sesiones de acceso remoto al laboratorio para los alumnos, con el fin de optimizar el uso de los ordenadores del laboratorio y de las costosas licencias de software, así como proporcionar apoyo a los profesores y alumnos que no puedan estar en otras ubicaciones.

Profesores y alumnos pueden utilizar Splashtop Mirroring360 para crear experiencias interactivas en clase, permitiéndoles reflejar contenidos, ideas y aplicaciones en su dispositivo personal para compartirlos con toda la clase. Esta herramienta de colaboración funciona perfectamente con tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores y Chromebooks para crear un entorno de aprendizaje productivo en el que los profesores puedan moverse libremente por sus aulas e interactuar eficazmente con sus alumnos.

"A medida que el mundo normaliza los lugares de trabajo flexibles, las escuelas necesitan tecnología que mejore la productividad, permita el trabajo desde casa y facilite la vida de los estudiantes, los profesores y los profesionales de TI", dijo Justin Windsor, Jefe de Canal de Splashtop para las Américas. "Splashtop ofrece herramientas de colaboración en el aula y soluciones de acceso remoto que son fáciles de usar para el público técnico y no técnico. Son fáciles de implementar, fáciles de compatibilizar y salvaguardan contra las vulnerabilidades comúnmente explotadas por los ciberdelincuentes."

La plataforma de Splashtop está disponible a través de Lakeshore IT Solutions. Para más información, ponte en contacto con Lakeshore IT en el (888) 700-2788 o sales@lakeshoreit.com.

Acerca de Lakeshore IT Solutions

Lakeshore IT es un Distribuidor de Valor Añadido (VAR) con sede en Spring Grove, Illinois, especializado en proporcionar servicios y soporte informáticos consultivos al sector educativo K-12. Lakeshore IT fue fundada en 2016 por Rian Yablun tras más de 15 años en el sector informático, con el objetivo de ofrecer soluciones informáticas a los clientes con el servicio y la asistencia excepcionales que se merecen. Lakeshore IT se esfuerza por ser una ventanilla única para todos los clientes, ya sea para productos o servicios. Visítanos en www.lakeshoreit.com.

Acerca de Splashtop

Splashtop ofrece acceso remoto seguro y software de soporte informático remoto para empresas, educación, gobierno, PYMES, MSP, departamentos de TI y particulares. Sus soluciones remotas basadas en la nube, seguras y fáciles de gestionar, son utilizadas por más de 30 millones de clientes, entre ellos el 85% de la lista Fortune 500, y han obtenido una puntuación Net Promoter Score (NPS) de 93. Visita splashtop.com para más información.