DeviceVM resuelve una disputa de litigio con Phoenix Technologies
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San José, CA. - 25 de mayo de 2010 - DeviceVM, Inc. líder en productos de plataforma de SO instantáneo, y Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), líder mundial en software de sistemas centrales. (NASDAQ: PTEC), líder mundial en software de sistemas centrales, han anunciado hoy que las partes han resuelto y zanjado el litigio en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, caso denominado Phoenix Technologies Ltd. contra DeviceVM, Inc. y Benedict Chong (Caso nº C09-04697). Los términos del acuerdo son confidenciales y todas las demandas y reconvenciones serán desestimadas sin perjuicio.
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa de software de propiedad privada y Dow Jones la ha seleccionado como una de las 50 principales empresas a las que hay que seguir de cerca.Con su producto Splashtop de activación instantánea, DeviceVM está mejorando la experiencia diaria de los usuarios de ordenadores.Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley y cuenta con oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipéi.Para más información visita: www.splashtop.com
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