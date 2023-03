DeviceVM, Inc. se convierte oficialmente en Splashtop Inc.

El líder mundial en informática instantánea cambia el nombre de la empresa para reflejar el creciente conocimiento y reconocimiento de la marca Splashtop

22 de octubre de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en computación instantánea, ha anunciado hoy oficialmente que ha cambiado el nombre de la empresa de DeviceVM, Inc. Con la ampliación de la línea de productos Splashtop para incluir Splashtop Remote, una aplicación de productividad de primera categoría disponible para el iPad, la empresa ha aceptado el creciente conocimiento y familiaridad de la marca Splashtop y ha optado por cambiar legalmente el nombre de la empresa a Splashtop Inc.

"Impulsados por el creciente impulso de nuestra familia de productos Splashtop en el mercado, estamos entusiasmados por cambiar el nombre de nuestra compañía a Splashtop Inc.", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop Inc. "Seguimos ofreciendo productos de software innovadores que deleitan a nuestros mayores clientes y consumidores por igual, y creemos que el nombre Splashtop refleja mejor la promesa de llevar a los usuarios de nuestro software a la información que necesitan más rápido que nunca".

Desde su constitución como empresa privada de software en 2006, la empresa ha crecido desde su base de operaciones en San José hasta incluir centros de desarrollo en Asia. La empresa presentó por primera vez su galardonada plataforma Splashtop en 2007 y ha ampliado su base de clientes para incluir a los principales fabricantes de equipos originales de PC, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. La empresa está respaldada por notables inversores de capital riesgo, como Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA y recientemente recibió una inversión estratégica de 10 millones de dólares de SAP Ventures, una división de SAP AG, en junio de 2010.

Acerca de Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (antes DeviceVM, Inc.) es una empresa privada de software, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a seguir. Splashtop Inc. tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Con su galardonada familia de productos Splashtop, la empresa está mejorando la experiencia informática cotidiana, proporcionando un acceso rápido y cómodo a la información que interesa a los usuarios. Presentado por primera vez en 2007, el producto estrella Splashtop es una galardonada plataforma de conexión instantánea que permite a los usuarios conectarse segundos después de encender sus PC. Splashtop Remote permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC.

Los productos Splashtop ya están disponibles en más de 40 millones de PC de fabricantes líderes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2010 CES" de Laptop Magazine. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com

