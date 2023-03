DeviceVM anuncia una inversión estratégica de 10 millones de dólares dirigida por SAP Ventures

La nueva financiación ampliará el negocio corporativo de DeviceVM para los PC móviles existentes y ofrecerá la galardonada tecnología de Splashtop en nuevos dispositivos móviles

2 de junio de 2010 - San José, CA - DeviceVM, líder mundial en computación instantánea, ha anunciado hoy una inversión estratégica de 10 millones de dólares liderada por SAP Ventures, una división de SAP AG. Entre los actuales inversores de capital riesgo que también participan en la ronda se encuentran Storm Ventures, DFJ Dragon y New Enterprise Associates (NEA).

"La consumación de la TI está creando nuevos desafíos para las corporaciones en todas partes", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de DeviceVM. "Los empleados quieren usar el dispositivo móvil de su elección en el camino. Esta nueva ronda, liderada por SAP Ventures, acelerará nuestros planes para hacer que esta nueva generación de dispositivos móviles de Internet (desde netbooks hasta smartphones) estén "listos para la empresa", permitiendo que la TI los apoye mejor dentro de las políticas de gestión y seguridad existentes".

La financiación adicional se utilizará para impulsar el crecimiento de la galardonada plataforma instantánea de DeviceVM, Splashtop™, en el mercado de la telefonía móvil empresarial. La plataforma instantánea Splashtop, pre-instalada por la mayoría de los principales proveedores de computadoras personales en sus dispositivos para el usuario de empresas móviles, responde a las necesidades de los "guerreros del camino" de una empresa al integrar clientes de Citrix y VMware para permitir el acceso seguro e instantáneo a escritorios y aplicaciones virtualizadas remotas y reducir así el riesgo de robo de datos.

"Estamos encantados de liderar la inversión en DeviceVM para apoyar su crecimiento y expansión para ofrecer plataformas instantáneas de clase empresarial para los mercados empresariales móviles", dijo Jai Das, socio de SAP Ventures. "El acceso remoto seguro a los datos corporativos desde múltiples dispositivos es primordial para la fuerza de trabajo actual, cada vez más móvil".

DeviceVM ofrece versiones personalizadas de Splashtop para que el trabajador móvil en general pueda conectarse instantáneamente al correo electrónico, calendario, contactos y tareas de Outlook, así como ver y editar documentos de Microsoft Office 2003, 2007 y 2010. Todas las versiones ofrecen productividad instantánea sin necesidad de arrancar Windows. Entre los proveedores que ofrecen estas prestaciones se encuentran Acer, Dell y HP.

DeviceVM espera ser rentable a finales del año natural 2010.

Acerca de Splashtop

https://www.splashtop.com

Acerca de SAP Ventures

www.sapventures.com.

Acerca de DeviceVM



Declaración prospectiva de SAP

