Carahsoft y Splashtop unen sus fuerzas para ofrecer soluciones seguras de acceso remoto y asistencia a clientes del sector público y la educación

Las soluciones de trabajo a distancia, educación y soporte informático de Splashtop ya están disponibles a través de los contratos de Carahsoft con los gobiernos federal, estatal y local

RESTON, Va. y SAN JOSÉ, California - 3 de noviembre de 2021- Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®, y Splashtop, líder en software de acceso remoto y asistencia remota de nueva generación, han anunciado hoy una asociación. En virtud del acuerdo, Carahsoft actuará como Master Government Aggregator® de Splashtop, poniendo las soluciones de acceso remoto seguro y asistencia de la empresa a disposición del Sector Público a través de los contratos de Carahsoft con la NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions - Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) y OMNIA Partners, así como a través de los socios distribuidores de Carahsoft.

Las soluciones de acceso remoto y asistencia de Splashtop, seguras y de alto rendimiento, permiten a la Administración Federal, Estatal y Local y a las instituciones educativas implantar un lugar de trabajo productivo e híbrido para garantizar la continuidad, al poder seguir trabajando a distancia con normalidad. Los departamentos y organismos pueden cumplir sus misiones y servir a sus electores desde cualquier lugar.

"Aunque la pandemia obligó a las organizaciones del Sector Público y a las instituciones educativas a adaptarse rápidamente a entornos de trabajo remotos, ya no hay vuelta atrás. El trabajo a distancia o híbrido es el nuevo modelo operativo "de facto" para las organizaciones federales, estatales, locales y educativas", afirma Justin Windsor, Jefe de Canal de Splashtop para América. "Además, con el aumento del ransomware y otras amenazas maliciosas, el Gobierno necesita una alternativa superior y de confianza cero a las soluciones VPN / RDP poco fiables que plantean riesgos para la seguridad y la privacidad. Como resultado de nuestra asociación estratégica con Carahsoft, nuestras soluciones seguras de acceso remoto y soporte informático a distancia son ahora fácilmente accesibles para los clientes del Sector Público y la Educación, para permitir el trabajo y la escuela seguros desde cualquier lugar."

Splashtop para la Educación mejora el aprendizaje y ayuda a los estudiantes a alcanzar todo su potencial con el acceso a los recursos que más necesitan a través de las soluciones de acceso remoto de Splashtop. Los estudiantes pueden utilizar ordenadores de laboratorio y software con licencia de Adobe, Autodesk u otros proveedores desde sus portátiles, iPads, Chromebooks o dispositivos adicionales, incluso fuera del horario de laboratorio. Los equipos informáticos pueden programar fácilmente sesiones de acceso remoto al laboratorio para los alumnos, con el fin de optimizar el uso de los ordenadores del laboratorio y de las costosas licencias de software, así como proporcionar apoyo a los profesores y alumnos que no puedan estar en otras ubicaciones.

"Estamos encantados de anunciar esta asociación con Splashtop para ofrecer software de acceso y asistencia remotos a nuestros distribuidores y a nuestros clientes del Gobierno y la Educación", dijo Brandi Hiebert, Directora de Ventas que dirige el equipo Splashtop en Carahsoft. "El Sector Público tiene ahora acceso a soluciones seguras de acceso remoto en cloud y en las propias instalaciones, que permiten trabajar desde cualquier lugar".

La plataforma de Splashtop está disponible a través de los contratos SEWP V de Carahsoft NNG15SC03B y NNG15SC27B, el contrato ITES-SW2 W52P1J-20-D-0042, el contrato NCPA NCPA01-86 y el contrato OMNIA Partners #R191902. Para más información, ponte en contacto con el equipo Splashtop de Carahsoft en el (703) 889-9730 o Splashtop@carahsoft.com.

Acerca de Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. es el Proveedor de Soluciones Informáticas Gubernamentales de Confianza®, que presta apoyo a organizaciones del Sector Público en agencias gubernamentales federales, estatales y locales, así como en los mercados de la Educación y la Sanidad. Como Master Government Aggregator® para nuestros socios proveedores, ofrecemos soluciones para Ciberseguridad, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, Inteligencia Artificial, Código Abierto, Experiencia y Compromiso del Cliente, y mucho más. Trabajando con distribuidores, integradores de sistemas y consultores, nuestros equipos de ventas y marketing proporcionan productos, servicios y formación de TI líderes del sector a través de cientos de vehículos contractuales. Visítanos en www.carahsoft.com.

Acerca de Splashtop

Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSP, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a los enfoques heredados, como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene un impresionante 93 Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los del 85% de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo. Visita splashtop.com para más información.