Cookie Policy

Política de Cookies
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Introducción
Esta política de cookies ("Política") explica que creemos en ser abiertos y claros sobre cómo usamos tu información. Esta Política proporciona información sobre cómo y cuándo utilizamos las cookies en nuestros sitios web. A los efectos de esta Política, el término "Sitios web" se referirá colectivamente a www.splashtop.com, my.splashtop.com, www.mirroring360.com, classroom.splashtop.com, m360.splashtop.com, así como a nuestros otros sitios web que tengan un enlace con esta Política.
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¿Qué es una Cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un servidor de páginas web coloca en tu disco duro. Las cookies contienen información que puede ser leída más tarde por un servidor web en el dominio que emitió la cookie para ti. Algunas de las cookies sólo se utilizarán si utilizas ciertas características o selecciona ciertas preferencias, y algunas cookies siempre se utilizarán. Las balizas web, las etiquetas y las secuencias de comandos pueden utilizarse en los sitios web o en los mensajes de correo electrónico para ayudarnos a entregar las cookies, contar las visitas, comprender el uso y la eficacia de la campaña y determinar si se ha abierto un mensaje de correo electrónico y se ha actuado en consecuencia. Es posible que recibamos informes basados en el uso de estas tecnologías por parte de nuestros proveedores de servicios/análisis de forma individual y agregada.
¿Por qué Splashtop usa Cookies?
Cuando visitas nuestros sitios web, podemos colocar una serie de cookies en tu navegador. Éstas se conocen como Cookies de Primera Parte y se requieren para permitir mantener la información de la sesión mientras navega de una página a otra dentro del sitio web. Por ejemplo, utilizamos cookies en nuestros Sitios web para comprender las preferencias de los visitantes y los usuarios, mejorar su experiencia y rastrear y analizar el uso, la navegación y otra información estadística. Puedes controlar el uso de las cookies a nivel de cada navegador. Si decides no activar la cookie o desactivarla posteriormente, podrás seguir visitando nuestros Sitios web, pero tu capacidad para utilizar algunas características o áreas de los Sitios web puede ser limitada.
Cómo desactivar las Cookies
Generalmente puedes activar o desactivar posteriormente el uso de cookies mediante una funcionalidad integrada en tu navegador web. Para saber más sobre cómo controlar la configuración de cookies a través de tu navegador, aquí tienes enlaces donde puedes aprender más sobre las funciones de navegación privada de los navegadores web más populares: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari.
Si quieres saber más sobre las cookies, o cómo controlarlas, deshabilitarlas o eliminarlas, por favor visita https://www.aboutcookies.org para obtener una orientación detallada. Además, ciertas redes de publicidad de terceros, incluyendo Google, permiten a los usuarios optar por no participar o personalizar las preferencias asociadas a tu navegación por Internet. Para obtener más información sobre esta función de Google, haz clic aquí.
Muchas jurisdicciones requieren o recomiendan que los operadores de sitios web informen a los usuarios/visitantes sobre la naturaleza de las cookies que utilizan y, en ciertas circunstancias, obtengan el consentimiento de sus usuarios para la colocación de ciertas cookies.
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Podemos usar cualquiera de las siguientes categorías de cookies en los Sitios Web como se detalla a continuación.
Cada cookie está dentro de una de las cuatro categorías siguientes:
1. Cookies Esenciales: Las cookies esenciales (Cookies de Primera Parte) a veces se llaman "estrictamente necesarias", ya que sin ellas no podemos proporcionar muchos servicios que necesitas en el Sitio Web. Por ejemplo, las cookies esenciales ayudan a recordar tus preferencias mientras navegas por el Sitio Web.
2. Cookies de Analítica: Estas cookies rastrean información sobre las visitas a los sitios web para que podamos realizar mejoras e informar sobre nuestro rendimiento. Por ejemplo: analizar el comportamiento de los visitantes y usuarios para ofrecer contenido más relevante o sugerir ciertas actividades. Recogen información sobre cómo los visitantes utilizan los sitios web, de qué sitio provino el usuario, el número de visitas de cada usuario y cuánto tiempo permanece un usuario en los sitios web. También podríamos usar cookies de analítica para probar nuevos anuncios, páginas o características para ver cómo reaccionan los usuarios a ellas.
3. Cookies de Funcionalidad o Preferencia: Durante tu visita a los Sitios Web, se utilizan cookies para recordar la información que has ingresado o las opciones que seleccionas (como tu nombre de usuario, idioma o tu región) en los Sitios Web. También almacenan tus preferencias al personalizar los Sitios Web para optimizar el uso de nuestros servicios, por ejemplo, tu idioma preferido. Estas preferencias se recuerdan, a través del uso de cookies persistentes, y la próxima vez que visites los Sitios Web no tendrás que configurarlas de nuevo.
4. Cookies de Publicidad o de Segmentación: Estas Cookies de Terceros son colocadas por plataformas publicitarias o redes publicitarias de terceros para, entregar anuncios y rastrear el rendimiento de los anuncios, permitir a las redes publicitarias entregar anuncios que puedan ser relevantes para ti basados en tus actividades (esto a veces se llama publicidad "comportamental", "de rastreo" o "segmentada") en los Sitios Web. Posteriormente, pueden usar información sobre tu visita para dirigirte publicidad en la que puedas estar interesado, en los Sitios Web y otros sitios web. Por ejemplo, estas cookies recuerdan qué navegadores han visitado los Sitios Web.
Lista de Cookies utilizadas en los Sitios Web:
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Duración de la Cookie: 2 meses a 2 años
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Categoría: Analítica, Publicidad, Segmentación
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Última actualización en febrero de 2021