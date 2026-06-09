¿Cómo puedes estar seguro de que los usuarios que han iniciado sesión son realmente quienes dicen ser? ¿Y qué pasa con los sitios web a los que accedes o las aplicaciones que usas?
Las organizaciones modernas necesitan una forma de verificar de manera fiable las identidades de usuarios, dispositivos, servidores y aplicaciones antes de conceder acceso. Las contraseñas, aunque son un buen punto de partida, son difíciles de gestionar a gran escala, especialmente cuando los equipos necesitan acceso seguro a redes y a otras infraestructuras internas.
Ahí es donde una autoridad de certificación (CA) entra en juego para ayudar a verificar la legitimidad de una identidad.
Entonces, ¿cómo funciona una autoridad de certificación y por qué es importante para un control de acceso seguro? Vamos a explorar.
¿Qué es una autoridad de certificación?
Una autoridad de certificación es una entidad de confianza que emite y firma certificados digitales que ayudan a demostrar que un sitio web, usuario, dispositivo, servidor o aplicación es quien o lo que dice ser. La autoridad de certificación no solo crea certificados, sino que también valida identidades, firma certificados y ayuda a determinar si se puede confiar en una identidad.
Por ejemplo, cuando te conectas a un sitio web, su identidad se autentica mediante un certificado SSL/TLS. Esto confirma que el sitio web es lo que dice ser y permite conexiones seguras y cifradas. En estos casos, esa confianza depende de la CA que respalda el certificado SSL/TLS.
Por qué son importantes las autoridades de certificación
Entonces, ¿por qué importa esto? Mantener la confianza y autenticar la identidad es esencial para la ciberseguridad, y las autoridades de certificación respaldan la identidad digital segura y la autenticación para proporcionar esa confianza. Esto funciona de muchas formas, entre ellas:
Verificación de la identidad de sitios web, usuarios, dispositivos, servidores y aplicaciones.
Habilitar la comunicación cifrada mediante certificados SSL/TLS.
Compatibilidad con autenticación basada en certificados para el acceso a la red.
Reducir la dependencia de las credenciales compartidas.
Ayudando a las organizaciones a gestionar la confianza a escala.
Apoyando un control de acceso más sólido y la preparación para auditorías.
En resumen, una autoridad de certificación es un aspecto fundamental para establecer y mantener la confianza digital. Sin ello, el trabajo y la comunicación en línea serían considerablemente más arriesgados y menos fiables.
¿Cómo funciona una autoridad de certificación?
Saber cómo funcionan las CA nos ayuda a entender qué las convierte en una fuente fiable de autenticación de identidad, así como lo que pueden y no pueden hacer. Las autoridades de certificación funcionan así:
Se crea una solicitud de certificado: Primero, un usuario, dispositivo, servidor o aplicación se inscribe para obtener un certificado, a menudo mediante una solicitud de firma de certificado o un proceso de inscripción automatizado. El certificado puede usarse más tarde durante la autenticación.
La autoridad de certificación valida la solicitud: Antes de que se emita el certificado, la autoridad de certificación comprueba que se puede confiar en la solicitud y, a continuación, la valida.
La CA emite y firma el certificado: Una vez validada la solicitud, la autoridad de certificación utiliza su clave privada para firmar digitalmente el certificado.
El certificado se presenta durante la autenticación: A continuación, el certificado se muestra a un navegador, red, VPN, servidor o sistema de autenticación (según lo que se esté verificando y cómo se estén conectando).
El sistema receptor comprueba si el certificado es de confianza: A continuación, el sistema receptor comprueba si el certificado se encadena a una autoridad de certificación de confianza, tiene una firma válida, no ha caducado, no ha sido revocado y cumple las condiciones de política requeridas. Si esas comprobaciones se superan, el sistema puede confiar en la identidad para esa solicitud de autenticación.
El certificado se renueva, reemplaza o revoca cuando es necesario: Los certificados no duran indefinidamente. Tienen ciclos de vida y deben gestionarse con el tiempo, por lo que renovarlos, sustituirlos y revocarlos forma parte del proceso.
Cómo encajan las autoridades de certificación en la PKI
Ahora hablemos de la infraestructura de clave pública (PKI). Este es el sistema más amplio de tecnologías, claves, certificados y políticas que hace posible la confianza basada en certificados, por lo que saber qué es y cómo funciona proporciona la base para entender la autoridad de certificación.
La PKI incluye lo siguiente:
Autoridad de certificación raíz
La autoridad de certificación raíz es el ancla de confianza de más alto nivel en la jerarquía de certificados. Esto es a lo que otros certificados remontan su confianza, lo que básicamente lo convierte en la autoridad final en materia de confianza y autenticación. Por ello, es muy sensible.
Autoridad de certificación intermedia
Entre la autoridad de certificación raíz y los certificados que se usan a diario se encuentra la autoridad de certificación intermedia. Estos ayudan a limitar el uso directo de la autoridad de certificación raíz, manteniendo su seguridad y a la vez proporcionando autenticación y verificando la confianza.
Autoridad de certificación emisora
La CA emisora gestiona la emisión de certificados para usuarios, dispositivos, servidores y aplicaciones. Verifica identidades y emite certificados digitales que permiten la autenticación, la comunicación segura o la firma, según el caso de uso.
¿Para qué se utilizan los certificados digitales?
Entonces, ¿para qué se usan exactamente los certificados digitales? Como ya se ha establecido, validan la confianza y la identidad, pero eso puede servir para muchos casos de uso diferentes. Esto incluye:
Seguridad de los sitios web: Los sitios web usan certificados SSL/TLS emitidos por autoridades de certificación para ayudar a los navegadores a verificar el sitio y cifrar el tráfico.
Autenticación de dispositivos: Los certificados ayudan a demostrar que un dispositivo está autorizado, para que pueda acceder a redes, archivos u otra información confidencial según se permita.
Autenticación Wi‑Fi: Cuando los usuarios se conectan a una red Wi‑Fi, los certificados pueden permitir que los usuarios y dispositivos aprobados se conecten de forma segura a una red de confianza.
Autenticación VPN: Las VPN pueden proporcionar a los empleados remotos acceso a las redes internas, pero ese acceso debe seguir siendo seguro. Los certificados pueden ayudar a verificar el acceso antes de conceder una conexión, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados se conecten a la VPN.
Autenticación del servidor: Los certificados ayudan a los sistemas a verificar que los servidores son de confianza, manteniendo a los usuarios a salvo de servidores no verificados o inseguros.
Autenticación de usuarios: Los certificados pueden ayudar a verificar la identidad del usuario sin depender únicamente de las contraseñas, añadiendo una capa adicional de ciberseguridad cuando los usuarios inician sesión.
Firma de código: Los certificados ayudan a verificar que el software proviene de un editor de confianza, lo que ayuda a evitar programas falsos o inseguros.
Autoridades de certificación públicas vs. autoridades de certificación privadas
No todas las autoridades de certificación sirven para el mismo propósito. Hay autoridades de certificación (CA) privadas y públicas y, aunque ambas son esenciales para autenticar identidades y permisos, cumplen funciones muy distintas. Aunque las autoridades de certificación públicas suelen asociarse a sitios web y navegadores, las CA privadas suelen usarse dentro de las organizaciones para la autenticación interna, lo que ayuda a mantener verificada la identidad de los usuarios y a conservar los permisos adecuados.
Autoridades de certificación públicas
Las autoridades de certificación públicas se suelen usar para sitios web públicos y servicios expuestos a Internet. Emiten certificados que ayudan a los navegadores y sistemas operativos a verificar que se están conectando al dominio previsto y permiten la comunicación cifrada.
Autoridades de certificación privadas
Por otro lado, las CA privadas se utilizan dentro de organizaciones individuales. Estos emiten certificados para fines internos, como para sistemas, usuarios, dispositivos, aplicaciones o VPN, para autenticar las conexiones y mantener la seguridad.
Las autoridades de certificación privadas son especialmente importantes para el control de acceso basado en certificados dentro de una organización. Con ellas, las empresas pueden definir y gestionar sus límites de confianza, estableciendo controles estrictos sobre quién puede conectarse, qué dispositivos puede usar, a qué puede acceder y qué aplicaciones están permitidas.
Cómo las autoridades de certificación respaldan el control de acceso a la red
Los certificados se utilizan para autenticar mucho más que solo sitios web. Pueden ayudar a verificar usuarios, dispositivos, aplicaciones, servidores, redes y mucho más, lo que las convierte en funciones de seguridad esenciales.
De hecho, verificar usuarios y dispositivos es algo habitual, ya que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a redes Wi-Fi, VPN u otros sistemas internos. Esto suele usar autenticación RADIUS y control de acceso a la red 802.1X, lo que permite la gestión centralizada del acceso de los usuarios mediante la comunicación entre un servidor RADIUS y los clientes.
El control de acceso a la red basado en certificados ofrece muchas ventajas, entre ellas:
Cada dispositivo puede tener su propio certificado único, lo que proporciona mayor autenticación y seguridad.
El acceso puede vincularse a usuarios de confianza y dispositivos gestionados, para que usuarios desconocidos o no autorizados no puedan conectarse.
Los certificados reducen la dependencia de las contraseñas compartidas de Wi‑Fi, mejoran la seguridad y evitan que cualquiera con una contraseña robada se conecte.
A los dispositivos perdidos, robados o retirados se les puede quitar el acceso para que los ladrones no puedan acceder a la red.
La incorporación y la desvinculación son más fáciles de gestionar.
Los equipos de TI pueden implementar controles de acceso más sólidos sin aumentar la carga de contraseñas para los usuarios.
Autenticación basada en certificados frente a autenticación basada en contraseñas
Así que, a estas alturas, puede que te preguntes si la autenticación basada en certificados es realmente necesaria si usas contraseñas para todo, o cuál es la diferencia entre ambas.
Las contraseñas pueden ser difíciles de proteger y gestionar a gran escala, especialmente cuando los equipos necesitan verificar tanto a los usuarios como a los dispositivos antes de conceder acceso a la red. La autenticación basada en certificados ofrece a los equipos de TI otra forma de verificar identidades de confianza sin depender solo de contraseñas.
Podemos desglosar las diferencias así:
Método de autenticación
Basado en contraseña
Basado en certificados
Prueba de identidad
El usuario introduce una contraseña
El usuario o dispositivo presenta un certificado
Riesgo de compartir credenciales
Mayor, especialmente si las contraseñas se reutilizan o se comparten
Más bajo, ya que los certificados están vinculados a usuarios o dispositivos individuales
Confianza del dispositivo
Limitado (a menos que se combine con otros controles)
Más sólido, porque los dispositivos pueden identificarse de forma única
Experiencia de usuario
Requiere introducir una contraseña
Puede admitir autenticación sin contraseña
Retirada de acceso
Puede requerir cambios de contraseña o eliminación de la cuenta
El acceso mediante certificado se puede revocar o eliminar fácilmente según sea necesario
La mejor opción
Necesidades básicas de acceso
Protege la autenticación de Wi-Fi, VPN, dispositivos y usuarios
Esto no significa que la autenticación basada en certificados haga que las contraseñas queden obsoletas ni elimine la necesidad de otras políticas de acceso. Una seguridad robusta y multicapa es vital para ofrecer la mejor protección posible. Sin embargo, la autenticación basada en certificados ofrece a los equipos de TI una base sólida y un modelo de confianza robusto para gestionar usuarios y dispositivos.
Riesgos comunes de las autoridades de certificación y desafíos de gestión
La autoridad de certificación es una herramienta potente para la confianza y la autenticación. Los sistemas pueden confiar en los certificados firmados por una CA cuando la cadena de certificados, el período de validez, el estado de revocación y los requisitos de la política son correctos, lo que significa que la CA debe protegerse y gestionarse cuidadosamente. Como resultado, los equipos de TI deben tener en cuenta varios desafíos al depender de la CA.
Los riesgos y desafíos más comunes incluyen:
Certificados caducados, que pueden interrumpir el acceso hasta que se actualicen.
Procesos deficientes de renovación de certificados, que dificultan restablecer la confianza.
Protección débil de las claves privadas de la CA, ya que unas claves comprometidas pueden poner en riesgo la seguridad.
Políticas de certificados mal configuradas que interrumpen el proceso de certificación.
Falta de visibilidad de los certificados emitidos, lo que dificulta su gestión.
Procesos de revocación incompletos, lo que hace que los certificados permanezcan incluso cuando deberían haber sido revocados.
Usuarios antiguos o dispositivos no gestionados que mantienen acceso durante más tiempo del debido.
Flujos de trabajo manuales de certificados que crean brechas operativas.
Prácticas recomendadas para gestionar la confianza basada en certificados
Está claro que gestionar correctamente la confianza basada en certificados es esencial para mantener la seguridad y autenticar a los usuarios. Sin embargo, esto también significa que debe gestionarse con cuidado, por lo que los equipos de TI querrán tener en cuenta las mejores prácticas al configurar y administrar una autoridad de certificación.
Entre las mejores prácticas se incluyen:
Usa una jerarquía de CA clara para la gestión de la confianza, mantener la seguridad y reducir la confusión.
Protege las claves privadas de la CA con controles sólidos para evitar que actores maliciosos las comprometan.
Define políticas de emisión de certificados para asegurarte de que los permisos se apliquen correctamente.
Haz un seguimiento de las fechas de vencimiento y renovación de los certificados para mantenerlos al día.
Revoca los certificados cuando los usuarios o dispositivos ya no deban tener acceso.
Evita las credenciales compartidas, especialmente cuando el acceso basado en certificados se adapta mejor.
Integra los flujos de trabajo de autenticación con proveedores de identidad (cuando sea posible).
Mantén registros para la visibilidad del acceso, la responsabilidad y la preparación para auditorías.
Cómo ayuda Foxpass con la autenticación de red basada en certificados
Si buscas una autenticación de red segura basada en certificados, te conviene una solución que permita de forma fiable que los usuarios autorizados se conecten mientras mantiene la seguridad y la verificación de identidad. Eso nos lleva a Foxpass.
Foxpass Cloud RADIUS ayuda a las organizaciones a controlar quién puede acceder a sus redes Wi-Fi y VPN mediante una autenticación segura de usuarios y dispositivos. Admite autenticación sin contraseña basada en certificados, lo que permite que los usuarios y dispositivos aprobados presenten certificados para su validación antes de conectarse. Esto ayuda a reducir la dependencia de credenciales compartidas y da a los equipos de TI un control más sólido sobre quién y qué puede acceder a la red.
Foxpass también se integra con los principales proveedores de identidad, incluidos Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace y OneLogin. Cuando se añaden, cambian o eliminan usuarios en tu proveedor de identidad, Foxpass ayuda a mantener el acceso alineado para que los equipos puedan simplificar la incorporación y la desasignación de acceso.
Como resultado, Foxpass ofrece varias ventajas para ayudar a cumplir los requisitos de cumplimiento de TI, preparación para auditorías y seguridad, entre ellas:
Acceso más seguro a Wi‑Fi y VPN.
Menor dependencia de las contraseñas compartidas.
Autenticación de usuarios y dispositivos más sencilla.
Gestión de acceso simplificada.
Mayor control sobre quién y qué puede conectarse a tu red.
¿Cuándo deberías usar la autenticación basada en certificados?
Si, después de leer este artículo, todavía no tienes claro si la autenticación basada en certificados es útil para tu empresa, es fácil evaluar tus necesidades y determinar si es la mejor opción. La autenticación basada en certificados es especialmente útil para las organizaciones que quieren un control más sólido sobre a qué pueden acceder los usuarios y los dispositivos, pero podemos desglosarlo más.
Deberías usar autenticación basada en certificados si:
Necesitas proteger el acceso por Wi‑Fi o VPN para tus empleados.
Quieres reducir la dependencia de contraseñas compartidas y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan conectarse.
Necesitas autenticar tanto a los usuarios como a los dispositivos, en lugar de depender de inicios de sesión básicos de la cuenta.
Usas dispositivos gestionados y quieres un control de acceso más sólido.
Necesitas agilizar la incorporación y la baja de usuarios cuando los empleados se incorporan a la empresa o la dejan.
Quieres tener una mejor visibilidad de quién y qué se conecta a tu red para mantener la visibilidad y la responsabilidad.
Te estás preparando para revisiones de seguridad, auditorías o requisitos de cumplimiento, y necesitas demostrar una seguridad y autenticación sólidas.
El acceso seguro a la red empieza con una identidad de confianza
La autoridad de certificación sienta las bases de la confianza digital. Con él, las organizaciones pueden verificar identidades de forma más fiable, emitir certificados y permitir comunicaciones seguras, y los equipos de TI pueden proteger sus redes. Sin ello, usuarios y dispositivos no autorizados pueden infiltrarse con mayor facilidad en una red o comprometer de otro modo las cuentas.
Foxpass Cloud RADIUS ayuda a las organizaciones a reforzar el control de acceso a Wi‑Fi y VPN con autenticación basada en certificados para usuarios y dispositivos. Los equipos de TI pueden reducir la dependencia de credenciales compartidas, simplificar la incorporación y la baja de usuarios, y obtener un mayor control sobre quién y qué puede conectarse.
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