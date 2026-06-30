Autenticación basada en certificados para Okta y Google Workspace

La seguridad de red moderna está evolucionando. Para muchas organizaciones, el acceso seguro a Wi-Fi, VPN e infraestructura ya no está vinculado a un modelo de identidad centrado en Microsoft ni a un ecosistema de un solo proveedor.
Muchos equipos de TI se centran en Okta o Google Workspace y necesitan que la autenticación de red refleje esa realidad.
Foxpass ayuda a los equipos a conectar políticas de acceso basadas en la identidad con Wi‑Fi, VPN e infraestructura de red sin obligarlos a adoptar una estrategia de identidad de un solo proveedor.
Por qué es importante un soporte de identidad flexible para el acceso a la red
Muchos modelos de acceso a la red y despliegue de certificados siguen asumiendo una arquitectura de identidad centrada en Microsoft. Pero los entornos de TI del mundo real suelen ser más flexibles. Algunas organizaciones usan Okta como su fuente de verdad para la identidad. Otras confían en Google Workspace como el centro de su ciclo de vida de usuarios y su modelo de acceso. Algunas también gestionan la identidad en más de un proveedor a medida que crece su entorno.
Esa flexibilidad cambia lo que debe hacer la autenticación de red. Las decisiones de acceso deben poder usar el contexto de identidad en el que los equipos ya confían, tanto si ese contexto proviene de usuarios y grupos de Okta como de usuarios de Google Workspace. El objetivo es incorporar el control de acceso basado en grupos, las reglas de acceso a Wi-Fi y VPN y la autenticación basada en certificados a la arquitectura que los equipos ya usan.
Foxpass amplía la identidad a la capa de red
Foxpass ayuda a extender la identidad en la nube a la capa de acceso a la red a través de Foxpass Cloud RADIUS. Esto permite a los usuarios y grupos del directorio configurar reglas de acceso a Wi-Fi y VPN, reducir la dependencia de contraseñas compartidas y admitir políticas de RADIUS más granulares.
Para los equipos centrados en Okta y Google Workspace, Foxpass ofrece una forma de aplicar un control de acceso basado en grupos en la capa de red sin requerir un enfoque basado únicamente en Microsoft Entra ID.
La ventaja práctica es la flexibilidad sin concesiones. Algunos equipos necesitan una vía rápida hacia la autenticación basada en identidad para el acceso a Wi-Fi o VPN mediante credenciales y políticas de grupo. Otros están listos para avanzar hacia un acceso basado en certificados, donde cada conexión se valida mediante certificados de dispositivo y controles de confianza más sólidos.
Foxpass admite autenticación basada en identidad a través de EAP-TTLS y autenticación basada en certificados a través de EAP-TLS, lo que ofrece a las organizaciones una vía para evolucionar del acceso basado en contraseñas al acceso basado en certificados a su propio ritmo.
Acceso a la red basado en certificados para entornos de identidad cloud-first
La autenticación basada en certificados es especialmente importante en ese cambio porque transforma la conversación de las contraseñas a la confianza.
Para muchas organizaciones, adoptar el acceso basado en certificados históricamente ha implicado complejidad, especialmente cuando la identidad, los dispositivos y la infraestructura de red no forman parte del mismo ecosistema. Foxpass admite EAP-TLS para el acceso por Wi‑Fi y VPN, y puede ayudar a los equipos a gestionar la autenticación basada en certificados en entornos gestionados, BYOD (tráete tu dispositivo) y cloud-first.
Eso importa tanto a nivel operativo como estratégico. Los equipos de seguridad modernos están bajo presión para reducir la complejidad mientras aumentan las garantías. No quieren mantener servidores RADIUS heredados solo para conservar un modelo de acceso a la red diseñado para otra época. Quieren un control nativo de la nube, una mejor capacidad de auditoría y políticas que reflejen la identidad real y el contexto del dispositivo.
Foxpass ayuda a orientar el acceso a la red en esa dirección, dando a los equipos una forma de aplicar controles basados en la identidad y en certificados en entornos de Okta y Google Workspace sin asumir la carga de una infraestructura heredada.
Donde más encaja
Equipos de Okta y Google Workspace que pasan de contraseñas de Wi‑Fi compartidas o PSK a autenticación 802.1X
Equipos de TI que usan grupos de identidad para ayudar a controlar el acceso a redes, VPN e infraestructura específicas.
Organizaciones que están pasando de la autenticación EAP-TTLS basada en contraseñas a la EAP-TLS basada en certificados.
Equipos que dan soporte a una combinación de endpoints gestionados, BYOD (tráete tu dispositivo) y usuarios centrados en la nube.
Empresas que buscan acceso a la red que no esté limitado a una arquitectura centrada en Microsoft Entra ID.
Autenticación de red moderna diseñada para ofrecer flexibilidad
La autenticación de red se está convirtiendo en una prueba de apertura arquitectónica. A medida que las organizaciones avanzan hacia una seguridad centrada en la identidad, el acceso seguro debe funcionar con los sistemas y modelos de confianza que ya utilizan.
Para los equipos centrados en Okta y Google Workspace, eso significa ofrecer un acceso más sólido, basado en políticas y compatible con certificados a Wi‑Fi, VPN e infraestructura de red, sin obligarte a encajar las decisiones de identidad en un modelo de un solo proveedor.
Foxpass respalda este cambio al extender el acceso impulsado por la identidad a la capa de red, al tiempo que conserva la flexibilidad para adaptarse a medida que cambian los entornos de identidad.
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