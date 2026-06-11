"Solos, podemos hacer muy poco; juntos, podemos hacer mucho." - Helen Keller
En el mundo actual, el personal y los estudiantes de las universidades e incluso de los cursos K-12 trabajan en múltiples instalaciones. Para conseguirlo, el acceso a internet es fundamental. ¡Por eso mismo se creó Eduroam!
Eduroam (Education Roaming) destaca como un referente de excelencia en redes globales. La guinda del pastel es que Foxpass puede servir como el sólido servidor RADIUS detrás de esta red, ofreciendo dos opciones de autenticación: basada en SCEP RADIUS y basada en nombre de usuario y contraseña tradicional. Analizaremos en profundidad la relación sinérgica entre Eduroam y Foxpass.
Entender Eduroam: una revolución en las redes académicas
Eduroam es más que una simple red Wi-Fi; Es una iniciativa colaborativa para simplificar la vida de estudiantes, profesores e investigadores. Imagina acceder a un campus en el otro lado del mundo y conectarte instantáneamente a una red rápida y segura utilizando las credenciales de inicio de sesión de tu institución de origen. ¡Eso es lo que te supone Eduroam!
Funciones clave que hacen que Eduroam sea indispensable:
Alcance global: está operativo en más de 100 países, lo que lo convierte en un servicio verdaderamente internacional.
Seguridad de nivel empresarial: utiliza protocolos de cifrado y autenticación de última generación.
Comodidad reinventada: inicio de sesión único (SSO) utilizando tus credenciales existentes.
Acceso total: disponible en salones de actos, bibliotecas, cafeterías e incluso espacios al aire libre del campus, dondequiera que se encuentren tus puntos de acceso.
La importancia inigualable de Eduroam en la educación moderna
Facilitar la enseñanza y la investigación globales
Ya quedaron atrás los días en que la investigación y la educación estaban limitadas a las fronteras físicas. Con Eduroam, un investigador de Australia puede seguir trabajando fácilmente mientras asiste a un seminario en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo.
Establecer el estándar de oro para la seguridad y la fiabilidad
La privacidad de los datos y la seguridad de la red son hoy más críticas que nunca. Los férreos protocolos de seguridad de Eduroam la convierten en una de las redes educativas más seguras a nivel mundial.
Cómo un servidor RADIUS impulsa Eduroam
Entre bambalinas de esta red global hay un servidor RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) que valida cada intento de inicio de sesión. El servidor se comunica con los servicios de autenticación de la institución de origen para verificar las credenciales y autorizar el acceso, sirviendo efectivamente como la columna vertebral del servicio Eduroam.
WB Alliance y OpenRoaming
Eduroam y Foxpass son miembros de la organización sin ánimo de lucro WB Alliance/OpenRoaming. OpenRoaming espera permitir a los usuarios conectarse a redes de todo el mundo sin volver a autenticar un dispositivo determinado en una red determinada. Eduroam ya está haciendo esto para muchos profesores y estudiantes de todo el mundo en la Red Eduroam. Empresas como AT&T, T-Mobile, Intel, Cisco, etc., patrocinan la Alianza WB. Foxpass está encantado de ser incluido en esta alianza, que hace posible Eduroam.
Foxpass: la navaja suiza de los servidores RADIUS para Eduroam
Foxpass mejora Eduroam al ofrecer una flexibilidad inigualable mediante dos métodos de autenticación diferentes pero igualmente seguros: basado en SCEP RADIUS y el clásico basado en nombre de usuario y contraseña.
Mejorar la seguridad con SCEP
Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) permite la emisión automática y segura de certificados. Al usar Foxpass como servidor SCEP basado en RADIUS para Eduroam, las instituciones educativas pueden utilizar certificados digitales para añadir una capa extra de autenticación segura de red.
El acceso basado en nombre de usuario y contraseña de toda la vida
Para quienes prefieren seguir con los métodos tradicionales, Foxpass admite la autenticación clásica basada en nombre de usuario y contraseña. De hecho, un usuario puede iniciar sesión con su cuenta de Okta, Onelogin, Google WorkSpace u Office 365, si el equipo de TI decide sincronizar a los usuarios mediante uno de esos métodos. Nos encanta sincronizar usando uno de estos métodos, ya que a un usuario se le retiran los permisos de Foxpass/Eduroam cuando se le retiran los permisos de uno de los sistemas mencionados anteriormente.
Ventajas adicionales de usar Foxpass como tu servidor Eduroam RADIUS
Escalabilidad ilimitada: diseñada para satisfacer las necesidades de las instituciones, ya sea que tengan cientos de usuarios o decenas de miles.
Integración fluida: Foxpass puede integrarse con proveedores de identidad en la nube populares como Google Workspace u Office 365.
Supervisión y análisis incomparables: puedes ver los intentos de inicio de sesión.
Cumplimiento normativo simplificado: Con Foxpass, cumplir estándares de conformidad del sector como HIPAA, FERPA, COPA, etc., resulta mucho menos engorroso.
Construyendo un futuro sinérgico para las redes académicas
En el panorama educativo y de investigación académica en constante evolución, Eduroam y Foxpass se erigen como los compañeros perfectos. Juntos, además de proporcionar los principios básicos de una red segura y accesible, también ofrecen la flexibilidad que las instituciones educativas modernas necesitan. A través de sus opciones de autenticación dual y férreas funciones de seguridad, Foxpass actúa como el servidor RADIUS perfecto para Eduroam, enriqueciendo aún más la experiencia educativa para el mundo académico en todo el mundo.
Para obtener información más detallada sobre cómo Foxpass puede potenciar tu experiencia Eduroam, no dudes en contactarnos hoy mismo.