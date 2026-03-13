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Evolución del Lugar de Trabajo Virtual

23 – 24 de junio de 2022

Splashtop está encantado de patrocinar la evolución del lugar de trabajo virtual de este año en Berlín.

¡Splashtop está encantado de patrocinar este año Virtual Workplace Evolution en Berlín! Nuestro equipo estará presentando Splashtop Enterprise para permitir a los profesionales de TI controlar, gestionar y monitorizar computadoras de forma remota, proporcionar soporte bajo demanda a los dispositivos de los usuarios finales y habilitar el acceso remoto a computadoras para empleados que trabajan desde casa o en un entorno de trabajo híbrido.

Evolución del Lugar de Trabajo VirtualSplashtop Enterprise