SpiceWorld 2022
28-30 de septiembre de 2022
Splashtop está emocionado de volver en persona a SpiceWorld 2022 en Austin.
Splashtop está emocionado de volver en persona a SpiceWorld 2022 en Austin. Splashtop estará exhibiendo nuestras soluciones populares para soporte remoto no supervisado y supervisado, Splashtop Remote Support, y Splashtop SOS. Nuestro equipo estará feliz de demostrar la integración entre Splashtop SOS y Spiceworks Help Desk: ¡conéctate al ordenador de tu cliente al instante desde la plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2022 | Integración de Splashtop SOS con Spiceworks Help Desk