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SMB TechFest

16 de julio de 2020 – Evento virtual en línea

SMB TechFest

Splashtop se unirá virtualmente a MSPs, profesionales de TI, proveedores de servicios tecnológicos, propietarios de negocios y más en el SMB TechFest de este año.

Splashtop se unirá virtualmente a MSPs, profesionales de TI, proveedores de servicios tecnológicos, propietarios de negocios y más en el SMB TechFest de este año. Compartiremos nuestro Splashtop Remote Support y Splashtop SOS y los mejores métodos que rodean nuestras herramientas para sacarles el máximo partido en cualquier caso de uso de soporte remoto, ya sea no supervisado o supervisado. Pásate por nuestro stand en la sala de exhibición virtual para ver la sesión de Italo Nava sobre acceso remoto para MSPs.

SMB TechFest | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS