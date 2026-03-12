Splashtop se unirá virtualmente a MSPs, profesionales de TI, proveedores de servicios tecnológicos, propietarios de negocios y más en el SMB TechFest de este año.
Splashtop se unirá virtualmente a MSPs, profesionales de TI, proveedores de servicios tecnológicos, propietarios de negocios y más en el SMB TechFest de este año. Compartiremos nuestro Splashtop Remote Support y Splashtop SOS y los mejores métodos que rodean nuestras herramientas para sacarles el máximo partido en cualquier caso de uso de soporte remoto, ya sea no supervisado o supervisado. Pásate por nuestro stand en la sala de exhibición virtual para ver la sesión de Italo Nava sobre acceso remoto para MSPs.