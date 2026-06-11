NRF 2022: El gran espectáculo del comercio minorista
16-18 de enero de 2022 – Ciudad de Nueva York, NY
¡Splashtop está muy emocionado de estar exhibiendo en NRF 2022 por primera vez!
¡Splashtop está muy emocionado de exhibir en NRF 2022 por primera vez! Nuestro equipo está deseando mostrar Splashtop Remote Support Premium, la mejor solución para soporte remoto robusto e IoT. El soporte remoto de Splashtop IoT está integrado con Ivanti Avalanche (impulsado por Wavelink) para la gestión de dispositivos resistentes y es capaz de acceder y controlar dispositivos de Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry y otros de forma remota.