Horas de oficina de JumpCloud
29 de mayo de 2020 – Evento Virtual en Línea
Conéctate con expertos de Splashtop y JumpCloud, además de tus compañeros administradores de TI, para una discusión sobre cómo usar JumpCloud SSO con Splashtop.
Conéctate con expertos de Splashtop y JumpCloud, además de tus compañeros administradores de TI, el 29 de mayo de 2020 de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. ET, para una discusión sobre cómo usar JumpCloud SSO con Splashtop. Victor C., Director de Gestión de Programas de Splashtop, presentará cómo los usuarios de Splashtop Business Access Pro y Splashtop SOS pueden usar sus credenciales de JumpCloud para autenticar sus cuentas de Splashtop. El inicio de sesión único seguro a través de JumpCloud mejora la facilidad de uso al permitir que los usuarios accedan a sus aplicaciones con un ID y contraseña que cumplen con los requisitos de cumplimiento y seguridad de su organización.
Integración SSO de JumpCloud con Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS