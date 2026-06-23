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¡Ven y únete a Splashtop en FETC en Orlando! Nuestro equipo presentará nuestras soluciones de acceso remoto para educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a los ordenadores de los laboratorios escolares, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a los ordenadores de la escuela. Los equipos de TI de educación estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para proporcionar asistencia remota a estudiantes, docentes y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa.
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