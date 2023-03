Alternativa a SolarWinds Take Control - Splashtop SOS

Splashtop SOS Unlimited €31 /mes por usuario concurrente (facturado anualmente) Acceso supervisado a Windows, Mac, iOS y Android para proporcionar soporte remoto Añadir puntos finales ilimitados para el acceso no supervisado Sólo €369 por técnico concurrente por año

SolarWinds Take Control Plus $45 /mes por usuario concurrente (facturado anualmente) Acceso supervisado a Windows, Mac, iOS y Android para proporcionar soporte remoto Solo 500 puntos finales de acceso no supervisado $540 por técnico concurrente/año