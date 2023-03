Los 10 mejores consejos para un trabajo a distancia seguro

Todos estamos de acuerdo en que mantener a los trabajadores remotos fuera de la red corporativa es la única forma segura de proteger a tu organización de los ciberataques. Al fin y al cabo, un atacante atrapado en el exterior no puede llegar a tus valiosos datos. Eso es lo que hace que el acceso remoto Splashtop sea tan valioso para tu seguridad: proporciona acceso remoto sin permitir la entrada de usuarios remotos en la red de tu organización.

Un estudio reciente de Tenable descubrió que el 74% de las organizaciones atribuyen los recientes ciberataques con impacto en el negocio a vulnerabilidades tecnológicas del trabajo remoto. Pero, ¿qué pasa con la seguridad de las redes y dispositivos domésticos de tus trabajadores remotos?

La falta de visibilidad de las redes domésticas de tus empleados sigue siendo una gran preocupación, ya que ahora trabajan fuera de un entorno de seguridad controlado. Las contraseñas que utilizan para acceder a su escritorio remoto y los datos corporativos a los que acceden durante las sesiones remotas quedan a disposición de cualquier persona que penetre en su red doméstica. Hay medidas que tus empleados pueden tomar para proteger su red doméstica.

Incluso el trabajador a distancia más preocupado por la seguridad probablemente haya pasado por alto algunos de estos consejos de seguridad para redes domésticas. Para asegurarte de que no siguen siendo vulnerables a una brecha en la red doméstica, comparte estos consejos con todos tus trabajadores a distancia.

Consejo 1: Actualiza tu router y Wi-Fi.

Cambia la configuración predeterminada y utiliza contraseñas complejas para tu router de banda ancha y tu red Wi-Fi. A continuación, selecciona un nombre genérico para tu red Wi-Fi doméstica (SSID), o mejor aún, oculta tu SSID y borra la marca del equipo. Por último, actualiza el software del router y asegúrate de que la Wi-Fi está encriptada con protocolos modernos (por ejemplo, WPA3) mientras que los protocolos más antiguos (por ejemplo, WEP [Wired Equivalency Privacy] y WPA [Wi Fi Protected Access]) están desactivados.

Consejo 2: Actualiza tu software regularmente.

La mayoría de las aplicaciones de software modernas comprobarán automáticamente si hay actualizaciones recién publicadas. Sin embargo, tienes que asegurarte de que lo hacen. Si no se producen actualizaciones automáticas de un software concreto, sustitúyelo o adquiere un software que identifique y gestione de forma centralizada todas las actualizaciones de software instaladas en tu ordenador personal. A medida que los piratas informáticos siguen ideando nuevos vectores de ataque, estas actualizaciones periódicas de software se vuelven cada vez más críticas para defenderse de ellos. Las actualizaciones proporcionan parches críticos y correcciones de seguridad para amenazas y vulnerabilidades recién descubiertas.

Consejo 3: Elimina los servicios y programas innecesarios.

Es increíble la cantidad de software y servicios innecesarios (y que comprometen la seguridad) que vienen incluidos con un portátil nuevo. Conocidos como "bloatware", ralentizan el rendimiento del dispositivo y amplían la superficie de ataque de tu red y dispositivos. Una rápida búsqueda en Google explica qué hace cada aplicación o servicio de bloatware. Elimina los que no necesites, que son la mayoría. Además, si utilizas un dispositivo antiguo, sabrás qué servicios utilizas y cuáles no. Eso facilita aún más la elección de los que hay que eliminar inmediatamente. Por último, ten en cuenta que "Detener esta app" no es lo mismo que "Eliminar esta app". Quieres eliminarlos.

Consejo 4: No mantengas las configuraciones de hardware y software predeterminadas de fábrica.

Para que sus productos sean fáciles de solucionar y de usar para los consumidores, la mayoría de los productos de los proveedores de hardware y software vienen con configuraciones predeterminadas de fábrica que ignoran la seguridad. Son todo comodidad. Cambia la configuración por defecto para reducir las vulnerabilidades y protegerte contra las intrusiones.

Consejo 5: Cambia las contraseñas de acceso y los nombres de usuario por defecto.

La mayoría de los dispositivos de red están preconfigurados con contraseñas de administrador por defecto para simplificar la configuración. No sólo no son seguros, sino que a menudo son fáciles de encontrar mediante una búsqueda en Google. Los piratas informáticos lo saben y acceden fácilmente a las redes domésticas que no las han cambiado.

Consejo 6: Utiliza contraseñas seguras.

Una contraseña larga es una contraseña fuerte. Según IronTech Security, si una contraseña sólo tiene cuatro o cinco caracteres, un pirata informático que utilice técnicas de "fuerza bruta" puede piratearla al instante. Sin embargo, una contraseña con 18 caracteres (aunque sólo sean números) puede llevar hasta 9 meses para que un pirata informático descifre el código. Por tanto, utiliza contraseñas largas con secuencias poco evidentes, y nunca utilices la misma contraseña en más de un sitio. Así, si un pirata informático compromete una de tus cuentas, las demás permanecerán seguras.

Consejo 7: Ejecuta un software antivirus actualizado.

Una aplicación de software antivirus (AV) de confianza es una medida de protección importante contra las amenazas maliciosas conocidas. Puede detectar, poner en cuarentena y eliminar automáticamente varios tipos de malware, como virus, gusanos y ransomware. Muchos programas antivirus son muy fáciles de instalar y utilizar. Activa las actualizaciones automáticas de las definiciones de virus para asegurarte de que estás al día de las últimas amenazas. Por último, activa las funciones de seguridad adicionales del software, como el control parental, la protección del correo electrónico y el bloqueo de sitios web maliciosos. Es probable que el escaneo ralentice tu ordenador. Haz una pausa, tómate un café, sal a dar un paseo, no desactives ni detengas la exploración.

Consejo 8: Bloquea la pantalla cuando te alejes del ordenador.

La nueva normalidad del trabajo a distancia significa que muchas personas dejan encendidos los ordenadores de casa durante más horas. Asegúrate de bloquear la pantalla cuando estés lejos del ordenador, sobre todo si tienes niños pequeños en casa, visitas ocasionales y/o compañeros de piso. No compartas tu ordenador de trabajo con nadie.

Consejo 9: Instala cortafuegos en todos tus dispositivos.

Los cortafuegos basados en dispositivos (o en hosts) inspeccionan y filtran el tráfico de red entrante y saliente de un ordenador. Vienen con la mayoría de los aparatos modernos, así que asegúrate de activarlos. Los sistemas operativos Windows y Linux vienen con un cortafuegos integrado, personalizable y rico en funciones.

Consejo 10: Haz constantemente copias de seguridad de tus datos.

Haz copias de seguridad periódicas de toda la información valiosa almacenada en tu dispositivo. Puedes utilizar servicios de copia de seguridad basados en cloud o almacenamiento USB. Puede que prefieras la ruta USB para mantenerlo todo en casa, literalmente. Sin embargo, una aplicación de copia de seguridad de terceros puede simplificar y automatizar el proceso para quienes no son lo bastante diligentes como para mantener la constancia. Por último, encripta tu copia de seguridad para proteger tu información.

Cuando se trata de trabajo a distancia, el hogar es donde empieza la seguridad.

Tómate tu tiempo para compartir con tus trabajadores a distancia estas medidas de seguridad sencillas, pero que a menudo se pasan por alto. Si las sigues, podrás potenciar el éxito de tu estrategia de personal remoto y reducir significativamente la superficie de ataque de las redes domésticas de tus empleados, manteniéndolos tanto a ellos como a tu organización a salvo de los ciberataques modernos. Para más información sobre cómo crear un entorno de trabajo a distancia seguro y productivo, consulta el Centro de Recursos para el Trabajo a Distancia Coronavirus de Splashtop.

