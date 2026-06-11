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Foxpass & SOC 2-Compliance

Foxpass Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
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Bei Foxpass ist uns nichts wichtiger als die Privatsphäre und Integrität der Daten unserer Kunden. Die Sicherung der Mitarbeiterinformationen unserer Kunden und ihrer Infrastrukturdaten ist eine Herausforderung, der wir uns direkt stellen!

Daher freuen wir uns, bekannt zu geben, dass wir unser SOC 2 Type I Compliance-Audit erfolgreich abgeschlossen haben.

SOC2-Compliance stellt sicher, dass wir Best Practices in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz Ihrer Daten einhalten. Wir haben für unsere SOC 2-Zertifizierung mit A-LIGN zusammengearbeitet.

Wenn Sie unseren Bericht lesen möchten, kontaktieren Sie uns direkt – wir stellen Ihnen gern ein Exemplar zur Verfügung.

Darüber hinaus planen wir, unsere SOC 2 Type II Compliance-Prüfung bis zum Ende des Kalenderjahres abzuschließen.

Die Typ-I-Zertifizierung zeigt, dass wir über die geeigneten Mechanismen für Cybersicherheit verfügen, während Typ II darauf hinweist, dass wir diese fortlaufend einsetzen.

Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns wie immer an help@foxpass.com oder im Intercom-Chat unten rechts auf der Website.

–Foxpass-Team

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