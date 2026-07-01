Während Unternehmen in immer mehr Regionen expandieren und ihre Sicherheitslage verschärfen, ist Datenresidenz zu einer zentralen Anforderung für Identity and Access Management (IAM), Zertifikatsdienste, RADIUS-Authentifizierung und Verzeichnisdienste geworden. Compliance-Rahmenwerke, von der DSGVO in der EU bis zu den Australian Privacy Principles (APPs), erwarten zunehmend von Unternehmen, zu wissen, wo Identitätsdaten gespeichert sind und wie sie geschützt werden.
Um diese Erwartungen zu erfüllen, betreibt Foxpass dedizierte regionale Daten-Stacks in der EU, Australien und Nordamerika und gibt Kunden damit die Flexibilität, zu wählen, wo ihre Authentifizierungsdaten, Protokolle und Identitätszuordnungen verarbeitet und gespeichert werden. Dies ist ein grundlegender Bestandteil des Engagements von Foxpass für globale Compliance.
Datenresidenz vs. Datensouveränität: Was ist der Unterschied?
Obwohl diese Begriffe oft synonym verwendet werden, erfüllen sie unterschiedliche Compliance-Anforderungen:
Datenresidenz: Wo Ihre Daten gespeichert werden, typischerweise gefordert durch Compliance-Frameworks, Einkaufsteams oder Verträge. Beispiele:
„Alle EU-Kundendaten müssen in der EU gespeichert sein.“
„Authentifizierungsprotokolle müssen innerhalb der australischen Grenzen bleiben.“
Datensouveränität: Welche Gesetze für diese Daten gelten, basierend auf ihrem physischen Speicherort. Zum Beispiel:
In der EU gespeicherte Daten müssen die DSGVO-Standards erfüllen.
In Australien gespeicherte Daten unterliegen dem Australian Privacy Act und den APPs.
US-/NA-Daten unterliegen regionalen Vorschriften und vertraglichen Kontrollen.
Kurz gesagt: Residency = Standort und Souveränität = rechtliche Hoheit
Foxpass gibt Kunden die Kontrolle über beides, indem es Unternehmen ermöglicht, einen regionalen Daten-Stack zu wählen, der ihren lokalen regulatorischen Anforderungen entspricht.
Wie Foxpass die Datenresidenz über verschiedene Regionen hinweg handhabt
Die Architektur von Foxpass ist auf regulatorische Klarheit und hohe Leistung ausgelegt.
EU- und Australien-Stacks: In-Region-Verarbeitung und -Replikation
Authentifizierungsdaten, Protokolle, Verzeichnismetadaten und zertifikatsbezogene Ereignisse werden innerhalb der Region verarbeitet und gespeichert.
Diese Stacks unterstützen Kunden mit strengen Anforderungen an die DSGVO- oder APP-Datenresidenz.
North America Stack: regional verankert mit globaler Performance
Das nordamerikanische Umfeld dient als unser globaler Fußabdruck.
Maßgebliche Datenspeicher und die Kernverarbeitung bleiben in Nordamerika verankert und gewährleisten so Konsistenz sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Weltweit verteilte Edge-Standorte beschleunigen Authentifizierungsanfragen für global verteilte Teams.
Dieses Modell gewährleistet die Integrität der Compliance und bietet gleichzeitig eine latenzarme RADIUS-, LDAP- und Zertifikatsverifizierungs-Performance für internationale Nutzer.
Warum Datenresidenz für IAM, Authentifizierung und PKI wichtig ist
Identitätsdaten, Authentifizierungsprotokolle, Gruppenzugehörigkeiten, Zertifikatsausstellungsdaten und Zugriffsverlauf fallen häufig in regulierte Kategorien. In modernen Compliance-Frameworks gelten diese als sensible betriebliche Sicherheitsdaten und müssen entsprechend verwaltet werden.
Dies betrifft:
zertifikatbasierte Authentifizierung (CBA)
RADIUS- und LDAP-Authentifizierungsprotokolle
Verzeichnissynchronisierung und Identitätszuordnungen
BYOD-Zertifikatsausstellungsprotokolle
MDM-gesteuerte SCEP-Registrierungsprotokolle
SSH-Schlüssel- und rollenbasierte Autorisierungsdaten
Zu den gängigen Compliance-Treibern für Datenresidenz gehören:
DSGVO (EU)
Erfordert eine rechtmäßige Verarbeitung und strenge Regeln für Datenübermittlungen.
Verantwortliche müssen sicherstellen, dass Identitätsdaten innerhalb der EU gespeichert werden, sofern keine angemessenen Schutzmaßnahmen vorhanden sind.
ISO 27001 / ISO 27017
Betont geografische Beschränkungen für sensible Daten und eine klare Dokumentation der Datenflüsse.
Datenresidenz reduziert den Umfang von Audits und die für Drittlandübermittlungen erforderliche Dokumentation.
SOC 2
Geografisch nicht vorgeschrieben, aber Prüfer verlangen Klarheit über Datenflüsse und Speicherort.
Regionsspezifische Stacks vereinfachen Audit-Narrative und reduzieren die Ausnahmebehandlung.
Australisches Datenschutzgesetz und APPs (Australian Privacy Act & APPs – AU)
APP 8 erfordert strenge Kontrollen bei der Offenlegung personenbezogener Daten außerhalb Australiens.
Die inländische Speicherung von Authentifizierungsdaten hilft Unternehmen, Bewertungen zur Offenlegung über Grenzen hinweg zu vermeiden.
Branchenspezifische Kontrollen (Finanzen, Behörden, Hochschulbildung, Gesundheitswesen)
Viele Beschaffungsteams schreiben vor, dass Daten vor der Freigabe eines IAM- oder PKI-Anbieters innerhalb derselben Region verarbeitet werden.
Wie Foxpass Sie bei der Erfüllung von Anforderungen zur Datenresidenz unterstützt
Foxpass unterstützt regionale Compliance -Anforderungen für alle Kerndienste, einschließlich Cloud RADIUS, Cloud LDAP, Cloud PKI, SSH Key Management und Directory Sync.
Regionsspezifische Stacks bieten Ihnen:
In-Region-Verarbeitung für EU- und AU-Identitätsdaten
Datenkontrolle mit Verankerung in Nordamerika und globalen Edge-Standorten zur Beschleunigung von Authentifizierungsanfragen
Reduzierte Audit-Komplexität durch Minimierung grenzüberschreitender Datenflüsse
Lokale Redundanz für eine zuverlässige Authentifizierung innerhalb jeder Region
Geringere Latenz für internationale Teams, die zertifikat- oder identitätsbasierte Authentifizierung durchführen
Klare, dokumentierte Grenzen des Datenflusses für DSGVO-, APP-, ISO- oder SOC 2-Prüfungen
Was innerhalb Ihrer Region bleibt:
Protokolle zur Benutzerauthentifizierung
RADIUS-, LDAP- und BYOD-Onboarding-Ereignisse
Zertifikatseinschreibungsdatensätze (Cloud PKI / SCEP)
Verzeichnis-Synchronisierungsmetadaten
Zuordnungen von Richtlinien und Gruppenzugehörigkeiten
Konfigurierte Rollen und Zugriffssteuerungslisten
SSH-Schlüssel-Metadaten
Dies gewährleistet ein hohes Maß an Datenschutz und Compliance und bewahrt gleichzeitig die Leistung für weltweit verteilte Teams.
Datenresidenz als Enabler für Zero Trust
Zero-Trust-Sicherheit hängt ab von:
Kontinuierliche Verifizierung
Starke Identitätssignale
Prüfbare Zugriffsprotokolle
Regionsgebundene Sicherheitsprotokolle
Zertifikatbasierte Vertrauensstellung
Durchsetzung der Gerätekonformität
Die regionale Architektur von Foxpass stärkt jeden Teil dieses Modells und stellt sicher, dass Ihre Identitätsdaten dort lokal bleiben, wo sie es müssen, während die Authentifizierung schnell bleibt – ganz gleich, wo Ihr Team arbeitet.
ZUSAMMENFASSUNG
Datenresidenz ist heute eine zentrale Anforderung für Unternehmen, die unter die DSGVO, ISO 27001, SOC 2, die Australian Privacy Principles und moderne Zero-Trust-Frameworks fallen. Mit den regional isolierten Daten-Stacks von Foxpass in der EU, Australien und Nordamerika profitieren Teams von:
In-Region-Verarbeitung für EU- und AU-Kunden
In Nordamerika verankerte Speicherung für globale Abläufe
Weltweite Edge-Standorte für schnelle Authentifizierung, ohne Kerndaten zu verlagern
Geringerer Compliance-Aufwand
Klare Kontrolle der Gerichtsbarkeit
Verbesserte Leistung für zertifikatsbasierte und identitätsbasierte Authentifizierung
Foxpass stellt sicher, dass Ihre Identitätsdaten dort gespeichert und verarbeitet werden, wo Ihre Vorschriften es verlangen, und bietet gleichzeitig die globale Leistung, die moderne Unternehmen erwarten.