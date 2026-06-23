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Lady remotely accessing her school computer

Zukunft der Bildungstechnologiekonferenz 2023

23. – 26. Januar 2023

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Besuchen Sie uns am Stand Nr. 1910

Unser Team wird erläutern, wie Studenten und Fakultätsmitglieder Splashtop nutzen, um von überall auf Lab-Rechner zuzugreifen, und wie IT-Teams Lehrer und Studenten über beliebige Geräte an mehreren Standorten mühelos und effektiv unterstützen können. 

Wir werden auch eine Sitzung am Dienstag, den 24. Januar um 14:30 Uhr im IT-Theater veranstalten. Begleiten Sie den Splashtop Support Team Manager Fady Awada zu seinem Vortrag über Wie Bildung IT-Teams jederzeit und überall besseren Fernsupport bieten können