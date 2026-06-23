Besuchen Sie uns am Stand Nr. 1910
Unser Team wird erläutern, wie Studenten und Fakultätsmitglieder Splashtop nutzen, um von überall auf Lab-Rechner zuzugreifen, und wie IT-Teams Lehrer und Studenten über beliebige Geräte an mehreren Standorten mühelos und effektiv unterstützen können.
Wir werden auch eine Sitzung am Dienstag, den 24. Januar um 14:30 Uhr im IT-Theater veranstalten. Begleiten Sie den Splashtop Support Team Manager Fady Awada zu seinem Vortrag über Wie Bildung IT-Teams jederzeit und überall besseren Fernsupport bieten können.