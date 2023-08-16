Allbirds 通過簡單、集中的解決方案確保其全球辦事處的 Wi-Fi® 安全 – Foxpass RADIUS
使用 Foxpass 從一個集中位置控制無線訪問，從而獲得對擴展網絡的控制
概覽
挑戰
所有鳥一直在尋找
將處理的系統
擴大。 他們需要一個
訪問他們的所有位置
解決方案
Foxpass RADIUS 使
其擴展網絡
位置控制
結果
半徑允許全能
他們的網絡的安全性和
繼續使用 Foxpass
從所有鳥
如果沒有 Foxpass，就不可能實現集中式 Wi-Fi®...僅就日誌而言，我會給Foxpass RADIUS 五顆星，它們很容易理解，並且在我們的工作流程中使用起來很方便... Foxpass 與我們的目錄和工具配合使用，適合我們的MDM 工具（如Kandji 和 Meraki 的更大框架提高安全性。
Rey Davila, Systems Specialist at Allbirds
挑戰：Allbirds 需要找到可以隨之擴展的無線接入解決方案
阿爾伯特是一家新西蘭和美國公司
創造既可持續發展的好設計
他們是可持續發展新時代的動力
在所有鳥成長期間，每個新地點
容易受到不需要的人獲得訪問
網絡。
所有鳥類開始尋找安全管理
擴大。
“如果沒有
解決方案：RADIUS，一個簡單，安全，集中式的解決方案，帶有「5 星級日誌」
Allbirds 在全球設有 10 多個辦事處，因此採用
和員工的高級視圖。自動上下登機確保
專家 Rey Davila 表示：“如果沒有 Foxpass，就不可能實現集中式 Wi-Fi®
從一個位置控制無線訪問，從而幫助 Allbirds
Foxpass RADIUS 的主要優點包括：
簡單-設置它，忘記它
Foxpass 的 Web 終端和控制台使 IT 團隊和工程師能夠輕鬆進行 RADIUS 日誌記錄
，而不會中斷他們的工作日
，Foxpass 通過管理
控制訪問，從而節省了 Allbirds 的時間。
“僅就日誌而言，我就給 Foxpass RADIUS 五顆星，
提高安全性
與共享密碼相比，大規模 cloud RADIUS 允許用戶使用單獨的用戶名和密碼登錄網絡。憑藉 cloud 便利性，Allbirds 使用 Foxpass RADIUS 從一個中心位置促進 Wi-Fi® 訪問管理；它可以幫助他們跟踪誰在他們的網絡上。Foxpass 還適合
(MDM) 工具框架。
“Foxpass 與我們的目錄和工具配合使用，適合
Meraki）的更大框架，以提高安全性。”雷伊·达维拉
結果：全能保護其網絡和用戶的隱私和安全性與 RADIUS
RADIUS 允許全民保護隱私和安全
改進其安全管理工作並創建
服務器管理策略。Allbirds IT 團隊
員工的權限，同時保證他們的數據安全。
細節
關於全鳥
阿爾伯特是一家新西蘭和美國公司
的使命是創造良好的設計，既
在舊金山，他們是一個驅動力
使用優質天然材料的產品
在 2014 年，E 系列公司已經發展到
202.5 億美元的資金由富達等投資者支持
管理層，洛克菲勒及富蘭克林鄧普頓