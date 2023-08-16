Allbirds 通過簡單、集中的解決方案確保其全球辦事處的 Wi-Fi® 安全 – Foxpass RADIUS

Allbirds 在全球設有 10 多個辦事處，因此採用



和員工的高級視圖。自動上下登機確保

專家 Rey Davila 表示：“如果沒有 Foxpass，就不可能實現集中式 Wi-Fi®

從一個位置控制無線訪問，從而幫助 Allbirds



Foxpass RADIUS 的主要優點包括：

簡單-設置它，忘記它

Foxpass 的 Web 終端和控制台使 IT 團隊和工程師能夠輕鬆進行 RADIUS 日誌記錄

，而不會中斷他們的工作日







，Foxpass 通過管理

控制訪問，從而節省了 Allbirds 的時間。

“僅就日誌而言，我就給 Foxpass RADIUS 五顆星，







提高安全性

與共享密碼相比，大規模 cloud RADIUS 允許用戶使用單獨的用戶名和密碼登錄網絡。憑藉 cloud 便利性，Allbirds 使用 Foxpass RADIUS 從一個中心位置促進 Wi-Fi® 訪問管理；它可以幫助他們跟踪誰在他們的網絡上。Foxpass 還適合



(MDM) 工具框架。

“Foxpass 與我們的目錄和工具配合使用，適合

Meraki）的更大框架，以提高安全性。”雷伊·达维拉