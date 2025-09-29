Allbirds 透過簡單集中的解決方案為其全球辦公室確保 Wi‑Fi® 安全
使用 Foxpass 從一個集中位置控制無線訪問，從而獲得對擴展網絡的控制
概覽
挑戰
Allbirds 正在尋找一個安全管理系統來處理他們擴展的規模。 他們需要一種方法來追蹤所有位置的無線存取，同時保護網路安全。
解決方案
Foxpass RADIUS 使 Allbirds 能夠從一個位置控制無線訪問，從而控制其不斷擴展的網絡。
成果
RADIUS 允許 Allbirds 保護其網絡和用戶的隱私和安全性。 Allbirds IT 團隊將繼續使用 Foxpass 來保證數據安全。
從 Allbirds
如果沒有 Foxpass，集中式 Wi-Fi ®就不可能實現...僅憑日誌，我就會給 Foxpass RADIUS 五顆星，它們很容易理解，並且在我們的工作流程中使用起來很方便...Foxpass 可以與我們的目錄和工具配合使用，融入我們的 MDM 工具（如 Kandji 和 Meraki）的更大框架中，以提高安全性。
Allbirds 的系統專家 Rey Davila
挑戰：Allbirds 需要找到可配合企業規模擴展的無線存取解決方案
Allbirds 是一家紐西蘭和美國公司，設計和銷售鞋類和服裝，其使命是創造可持續性和舒適的優秀設計。 他們總部位於舊金山，是可持續製造新時代的動力。 這個 E 系列公司成立於 2014 年，現已發展為在全球擁有超過 10 個辦事處，資金超過 202.5 萬美元。
在 Allbirds 的成長期間，每個新地點都在管理自己的網絡，因此總部難以跟踪用戶。 每個站點缺乏問責制使公司容易受到不需要的個人訪問其網絡的攻擊，這可能使 Allbirds 面臨數據洩露的風險。 他們需要一種方法來追蹤所有位置的無線存取，同時保護網路安全。
Allbirds 開始尋找可以處理擴展規模的安全管理系統。
“如果沒有 Foxpass，集中式 Wi-Fi® 就不可能實現。”-雷伊·達維拉，阿爾鳥系統專家
解決方案：簡單又安全的集中式解決方案 RADIUS，擁有「滿分 5 星的記錄檔」功能
Allbirds 在全球設有 10 多個辦事處，因此選擇 Foxpass RADIUS 來獲取所有全球網絡和員工的高級視圖。自動上下登機確保信息始終是最新的。 Allbirds 系統專家 Rey Davila 表示：“如果沒有 Foxpass，集中式 Wi-Fi® 就不可能實現。”Foxpass 允許 Allbirds 從一個位置控制無線訪問，從而幫助 Allbirds 控制其不斷擴展的網絡。
Foxpass RADIUS 的主要優點包括：
簡單-設置它，忘記它
Foxpass 的 Web 終端和控制台使 IT 團隊和工程師可以輕鬆進行 RADIUS 日誌記錄，而不會中斷他們的工作日。憑藉簡單的用戶界面和體驗，Foxpass 使 IT 團隊的工作變得更加輕鬆。因此，Foxpass 通過管理 RADIUS 來維護用戶，而不必自己手動控制訪問，從而節省了 Allbirds 的時間。
“僅就日誌而言，我就給 Foxpass RADIUS 五顆星，它們很容易理解，並且在我們的工作流程中使用起來很方便。”
提高安全性
與共享密碼相比，大規模 cloud RADIUS 允許用戶使用單獨的用戶名和密碼登錄網絡。借助 cloud 便利性，Allbirds 使用 Foxpass RADIUS 從一個中心位置促進 Wi-Fi® 訪問管理；它可以幫助他們跟踪誰在他們的網絡上。Foxpass 也適合他們現有的移動裝置管理 (MDM) 工具框架。
“Foxpass 與我們的目錄和工具配合使用，適合 Kandji 和 Meraki 等 MDM 工具的更大框架，以提高安全性。”雷伊·达维拉
成果：Allbirds 透過 RADIUS 維護了網路和使用者的隱私和安全
Foxpass Cloud RADIUS 使 Allbirds 得以維護其網路和使用者的隱私和安全。Allbirds 還使用 Foxpass 來加強安全管理工作，並制定了伺服器管理原則。Allbirds IT 團隊將繼續使用 Foxpass 來維護各地員工的權限，同時也確保其資料安全。
細節
關於全鳥
Allbirds 是一家紐西蘭-美國公司，設計和銷售鞋類和服裝。 Allbirds 的使命是創造可持續和舒適的優秀設計。 目前總部位於舊金山，是可持續製造新時代的動力，使用美麗諾羊毛和桉樹纖維等優質天然材料製作產品。 自 2014 年開始以來，E 系列公司已經發展到有超過 10 辦事處遍布世界各地和超過 $202.5M 的資金由投資者如富達投資支持, TDM 增長夥伴, 老虎環球管理, 洛克菲勒和富蘭克林鄧普頓投資, 和許多其他著名的投資者.