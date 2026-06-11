在 Foxpass，沒有什麼比客戶資料的隱私與完整性對我們更重要。保護客戶員工資訊與基礎架構資料的安全，是我們正面迎戰的挑戰！
因此，我們很榮幸宣布，我們已完成 SOC 2 Type I 合規稽核。
SOC2 合規可確保我們在資料安全性、可用性、處理完整性、機密性與隱私方面，維持最佳實務。我們與 A-LIGN 合作取得 SOC 2 認證。
如果想閱讀我們的報告，歡迎直接與我們聯絡，我們很樂意提供一份副本。
此外，我們計劃在今年底前完成 SOC 2 Type II Compliance 稽核。
Type I 認證證明我們已具備適當的 網路安全 機制，而 Type II 則表示我們持續在實際運用這些機制。
一如往常，如果有任何問題，歡迎來信至 help@foxpass.com，或使用網站右下角的 Intercom 即時聊天與我們聯絡。
–Foxpass 團隊
升級安全防護
想在保護網路安全的同時，啟用快速且安全的遠端存取嗎？點這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的錯誤：
現在就開始使用 Foxpass！
開始您的免費試用，看看 Foxpass 如何自動化並保障您的 Wi-Fi 網路安全免費試用