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A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.

Foxpass 與 SOC 2 合規

Foxpass Team
閱讀時間：1 分鐘
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在 Foxpass，沒有什麼比客戶資料的隱私與完整性對我們更重要。保護客戶員工資訊與基礎架構資料的安全，是我們正面迎戰的挑戰！

因此，我們很榮幸宣布，我們已完成 SOC 2 Type I 合規稽核。

SOC2 合規可確保我們在資料安全性、可用性、處理完整性、機密性與隱私方面，維持最佳實務。我們與 A-LIGN 合作取得 SOC 2 認證。

如果想閱讀我們的報告，歡迎直接與我們聯絡，我們很樂意提供一份副本。

此外，我們計劃在今年底前完成 SOC 2 Type II Compliance 稽核。

Type I 認證證明我們已具備適當的 網路安全 機制，而 Type II 則表示我們持續在實際運用這些機制。

一如往常，如果有任何問題，歡迎來信至 help@foxpass.com，或使用網站右下角的 Intercom 即時聊天與我們聯絡。

–Foxpass 團隊

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