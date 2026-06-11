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Foxpass & conformidade SOC 2

Foxpass Team
1 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
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Na Foxpass, nada é mais importante para nós do que a privacidade e a integridade dos dados dos nossos clientes. Enfrentamos de frente o desafio de garantir a segurança das informações dos colaboradores dos nossos clientes e dos dados da infraestrutura!

Por isso, temos o orgulho de anunciar que concluímos a nossa auditoria de conformidade SOC 2 Tipo I.

A conformidade SOC2 garante que mantemos as melhores práticas no que diz respeito à segurança, disponibilidade, integridade do processamento, confidencialidade e privacidade dos seus dados. Estabelecemos uma parceria com a A-LIGN para a nossa certificação SOC 2.

Se quiser ler o nosso relatório, entre em contacto connosco diretamente e teremos todo o gosto em disponibilizar uma cópia.

Além disso, planeamos concluir a nossa auditoria de conformidade SOC 2 Tipo II até ao final do ano civil.

A certificação Tipo I demonstra que temos os mecanismos adequados de cibersegurança em vigor, enquanto o Tipo II indica que os utilizamos de forma contínua.

Como sempre, se tiver alguma questão, contacte-nos em help@foxpass.com ou no chat do Intercom no canto inferior direito do site.

–Equipa Foxpass

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