メインコンテンツへスキップ
Splashtopに戻る
Foxpass
ログイン無料トライアル
お問い合わせログイン無料トライアル
A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.

IEEE 802.1X Wi‑Fi®認証とは？

Foxpass Team
所要時間 4分
更新済み
Foxpassを利用開始する
IDと証明書ベースの認証で、Wi-Fiとネットワークを保護します
無料トライアル

IEEE 802.1X は、Wi-Fi® 認証の伝送に使用される標準の Extensible Authentication Protocol（EAP）です。

EAP では、Point-to-Point Protocol (PPP) を使用せずに、Ethernet フレームワーク上で情報をやり取りします。

802.1X は、サプリカント、認証装置、認証サーバーの3つの主要な部分で構成されています。802.1X では、開始フェーズにおいて、サプリカント（接続を希望するクライアントマシンまたはデバイスとも呼ばれる）が、EAPOL（EAP over LAN）フレーム内にカプセル化された EAP データを、オーセンティケーター（無線アクセスポイント、ルーター、またはスイッチとも呼ばれる）に送信します。

要するに、メッセージは authenticator を介して認証サーバーとサプリカントのデバイス間でやり取りされますが、メッセージは暗号化されているため、authenticator は中継している内容を見ることができません。Wi-Fi®ルーターのネットワークサーバーへのアクセスを許可する前に、認証サーバーがリクエストを承認できるよう、いくつかの関連情報が検証されます。

状況によっては、RADIUS経由でWi-Fi®認証を行おうとしているマシン上のソフトウェアが、該当するサプリカントデバイスである場合があります。

この図は、802.1Xの仕組みを示しています：

A diagram showing how IEEE 802.1X works.

古いWEPを使用すると、パスワードの有効期間が長すぎて安全でなくなるといった、多くの問題やセキュリティ上の懸念が生じる可能性がありますが、802.1xはこうした懸念の多くを軽減します。

Foxpass RADIUSによるWi‑Fi®認証

Foxpassでは、共有パスワードを使う代わりに、ユーザーごとのログインが可能です。これによりセキュリティが強化され、重要な会社データへの不要なアクセスを防ぎ、デバイス、アカウント、情報の安全を確保できます。

その結果、従業員は会社のWi-Fi®に簡単にログインできます。同時に、Foxpass は、誰でもインフラに不正侵入できてしまうおそれのある、使い回されがちな共通の共有パスワードという長年の問題を解決します。安全でないパスワードは企業を重大な攻撃にさらし、そこから回復できないことも少なくありませんが、Foxpass を使用して認証と接続を行えば、そのリスクをなくせます。

さらに、Foxpass と RADIUS WiFi 認証を併用することで、ITマネージャーはインターネット接続と Foxpass Dashboard へのアクセスがあれば、シームレスに権限を委任できます。

要するに、Foxpassは、WPA2 Enterprise、802.1x、RADIUSによる安全で信頼性の高いWi-Fi®認証を、ボタンをクリックするだけで提供します。

Foxpassのセキュリティと利便性をぜひご自身で体験してみませんか？30日間無料でお試しいただけます！

今すぐFoxpassを始めましょう！
FoxpassがどのようにしてあなたのWi-Fiネットワークを自動化し、セキュアにするか、無料トライアルを始めてみませんか
無料トライアル

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の商標です

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

A man working in an office with several desks and computers.
クラウドRADIUSとネットワーク認証

セキュアなWi‑Fiアクセスを評価する：Cisco ISE、Aruba、Portnox、& Foxpass

詳細はこちら
A person with a tablet stands in front of a digital shield symbol, surrounded by servers, data charts, and a protective dome, representing cybersecurity and data protection in a virtual environment.
クラウドRADIUSとネットワーク認証

VLANの用途と目的：Foxpassがどのように役立つか

詳細はこちら
A large red exclamation point over red code
クラウドRADIUSとネットワーク認証

2021年の最悪のセキュリティ侵害（これまでのところ）

詳細はこちら
Illustration of server racks with a red warning triangle and exclamation mark, a clock, and clouds in the background, representing a server outage or downtime issue.
クラウドRADIUSとネットワーク認証

事前に備える：ダウンタイム中のサーバーアクセスを保護する方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Copyright © 2026 Splashtop Inc. All rights reserved. 特に指定がない限り、価格はすべて米ドルで表記されています。 Splashtopの価格はすべて消費税抜きです。