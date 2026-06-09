Foxpassに価値がある理由

Foxpassは、優れたDevOpsツールやITツールと同様に、ビジネスの時間とコストの両方を節約できるよう設計されています。セキュリティ、自動化、効率性の向上により、ディレクトリ管理を容易にし、開発のオーバーヘッドを削減します。
それでは、Foxpass、その機能、そして初期投資に十分見合う価値をもたらすビジネス向けのコスト削減効果について見ていきましょう。
セキュリティ
Foxpassが御社にもたらす最大のメリットは、セキュリティの向上です。Foxpassは、承認されているユーザーに余計な障壁を増やすことなく、不正なユーザーを排除することで、インフラストラクチャの中でも特に機密性の高い部分を保護します。一般的に、セキュリティ強化によるメリットは測定が難しいことがありますが、こう考えてみてください。ホストへのアクセスにはどれほどの価値があるでしょうか？ソースコードは？社内ツールは？
Foxpass は、有効な資格情報を持つ現役従業員にのみ Wi-Fi と SSH ホストへのアクセスを制限することで、これらのシステムへの不正アクセスを防止できます。共有の資格情報を使用している場合は、誰かが退職したり契約が終了したりするたびに、資格情報をローテー��ションし、ホストを更新する必要があります。手作業のプロセスは、特に規模が拡大するにつれて、セキュリティリスクになり得ます。
Foxpassを使えば、従業員のSSHキーやパスワードを簡単にローテーションできます。同時に、悪意のあるアクティビティがないか確認するために、すべてのLDAPおよびRADIUSのログイン試行を記録し、ネットワークの安全を維持します。
自動化
Foxpassは、標準的な管理タスクの自動化にも役立ちます。ホストへのユーザー追加や削除にかかる時間を考えてみてください。SSHアクセスを手動で管理する場合でも、PuppetやChefのスクリプトを使う場合でも、人員数が変わるたびに同じプロセスを繰り返さなければなりません。採用や退職があるたびに、そうした雑務が日々の業務時間を大きく圧迫します。
これは、数か月しか在籍しないインターンや契約社員と働く場合に、特に深刻な問題になることがあります。セットアップに数日かかると、その間は仕事を進められないため、大きな時間のロスになります。
Foxpass を使えば、メールアカウントを作成するのと同じくらいの時間で設定できます。
また、Wi-Fi® パスワードを変更したときに何が起こるかも考えてみてください。社内の全員にそれを知らせ、全員がクライアントを更新するのを待つ必要があります。こうしたちょっとした気の散りが、1日の業務の中で積み重なっていくことがあります。
Foxpass を使えば、全員が自分専用のパスワードで Wi-Fi® にログインできます。FoxpassはSSHキー、パスワード、ホストのアクセス許可管理の自動化に役立ち、それだけでなく、その上に構築できるシンプルなAPIも備えています。
効率性
LDAPやRADIUSを扱うことは、ほとんどのソフトウェア開発者にとって一般的な作業ではありません。それらのプロトコルに不慣れなため、プロジェクトにより長い時間がかかり、デバッグが難しくなり、開発全体のスピードも低下します。開発に費やすこの時間は、御社の本来の中核業務から注意をそらすことになります。
エンジニアが社内向けプロジェクトに時間を取られると、業務効率が低下し、顧客向け機能の開発が進まなくなります。オフィスの机を作るためだけに木を切り倒したりはしないでしょう。では、なぜ開発者にLDAPやRADIUSサーバーを構築させるのでしょうか？Foxpassでは、LDAPサーバーとRADIUSサーバーを24時間365日安定稼働させることに全面的に注力しています。
さらに、Foxpass はトラフィックの増加に合わせて拡張できるように設計されています。稼働率の維持を最優先にし、新しいサーバーを立ち上げる際の負荷急増にも対応できます。当社のオンコールチームはこれらのサーバーの維持管理を担うため、お客様のエンジニアが対応する必要はありません。
最大の標準プラン（最大50人のエンジニアと200人の従業員をサポート可能）をご契約いただいた場合でも、Foxpass の費用は年間わずか3,000ドルです。engineerworth.comの非常に控えめな試算を用いると、50人のエンジニアのうち1人が、最低限のLDAPサーバーのセットアップ、設定、保守に年間を通してわずか1週間の稼働時間を費やすだけでも、そのコストはFoxpassのサブスクリプション料金を上回ります。この見積もりにはホスティング費用も含まれておらず、その費用は少なくとも年間数百ドル以上かかる可能性があります。
さらに、このシステムを保守しているエンジニアが会社に在籍し続けるようにしなければなりません。将来の管理者がこのシステムに習熟し、運用を維持できるようになるまでには多くの時間が必要だからです。内製にかかるコストは、すぐにそのメリットを上回る可能性があります。
Foxpassなら、DIYのLDAPおよびRADIUSサーバーの管理から解放され、セキュリティ面でも安心を得られます。しかも、優れた価格でご利用いただけます。
どう見ても、Foxpass は企業に大きなメリットと大幅なコスト削減の両方をもたらします。Foxpass を使えば、ネットワークを保護し、時間を節約し、ビジネス全体の効率を向上できるので、今すぐ始めてみませんか？今すぐ30日間の無料トライアルを始めましょう！エンジニアが5名未満、従業員総数が10名以下の企業なら、無料でご利用いただけます。
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