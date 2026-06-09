組織が成長するにつれて、ネットワークの管理は難しくなることがよくあります。従業員、契約社員、ゲスト、個人用デバイス、IoTデバイス、クラウド接続システムはいずれもアクセスが必要になる場合がありますが、全員が同じリソースにアクセスできるべきではありません
アクセス範囲が広すぎると、ITチームは、誰が機密性の高いシステムに接続できるのか、デバイスがネットワーク内をどのように移動するのか、そしてアクセス許可が各ユーザーの役割に引き続き適合しているかどうかを十分に管理できなくなります。共有Wi-Fi認証情報、手動で割り当てられたVLAN、静的なアクセスルールにより、環境が複雑になるにつれて、その問題の管理はさらに難しくなる可能性があります。
それを踏まえて、ネットワークセグメンテーションとは何か、なぜ重要なのか、どのように機能するのか、そしてIDベースのアクセス制御が組織全体でセグメンテーションの適用にどのように役立つのかを見ていきましょう。
ネットワークセグメンテーションとは何ですか？
ネットワークセグメンテーションとは、ネットワークをより小さなセクションに分割し、ユーザーとデバイスが必要なリソースのみにアクセスできるようにすることです。これは、ネットワーク全体に広範なアクセスが及ぶのを抑えることで、�侵害されたアカウント、デバイス、またはシステムによる潜在的な影響を軽減するのに役立つ、サイバーセキュリティの中核的な実践です。
ネットワークセグメンテーションは、特定のユーザー、デバイス、またはアプリケーションだけがアクセスできる明確なゾーンをネットワーク内に作成します。これらのゾーン間のトラフィックは、VLAN、ファイアウォール、アクセス制御リスト、認証ポリシー、ロールベースのアクセスルールによって制御されます。これは、承認されたユーザーとデバイスだけがネットワークの特定の部分に接続できることを意味し、1つの侵害されたアカウントが自動的に広範なアクセスを付与することはありません。
効果的なセグメンテーションでは、ネットワーク構造とアクセス判断の両方を考慮する必要があります。つまり、ユーザー、役割、デバイス、環境の変化に応じて、アクセス許可、認証方法、VLANの割り当てを常に最新の状態に保つ必要があります。ユーザーが資格情報を共有している、古いアカウントが有効なままになっている、管理されていないデバイスの接続が許可されている、またはVLANの割り当てが手動で行われている場合、ネットワークセグメンテーションの有効性は低下します。
一般的なネットワークセグメンテーションの形態には、次のようなものがあります。
従業員、契約社員、学生、教職員、ゲスト、管理者などのユーザーグループ別。
財務、人事、IT、エンジニアリング、オペレーションなどの部門別。
管理対象ノートPC、BYODデバイス、IoTデバイス、サーバー、POSシステムなどのデバイスタイプ別。
開発、ステージング、本番、社内アプリケーションなどの環境別。
Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク、サーバーアクセスなどのアクセス方法別。
管理対象デバイス、証明書で認証されたデバイス、または未管理のゲストデバイスなど、信頼レベル別。
ネットワークセグメンテーションが重要な理由
セグメンテーションにはいくつかのメリットがあり、特にサイバーセキュリティにおいては、運用管理の向上やITチームによる広範なアクセスの抑制に役立ちます。
ネットワークセグメンテーションのメリットは次のとおりです：
ネットワーク全体で不要なアクセスを削減。
ユーザー、デバイス、またはアカウントが侵害された場合でも、横方向の移動を制限します。
一般的なネットワークトラフィックから分離されているため、機密性の高いシステムを保護できます。
ユーザー、デバイス、部門、役割ごとに、より明確なアクセスポリシー。
Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク、社内システム全体で最小権限アクセスをサポート。
どのユーザーとデバイスが各セグメントにアクセスできるかを、より明確に把握できます。
明確なアクセス境界により、監査対応の準備を支援。
ITチームがBYOD、ゲストアクセス、学生アクセス、分散環境をより一貫して管理できるよう支援します。
静的セグメンテーションとアイデンティティベースのネットワークセグメンテーションの比較
ネットワークをセグメント化する方法はいくつかありますが、主に静的セグメンテーションかIDベースのセグメンテーションに分けられます。それぞれに独自のメリットがあるため、自社のビジネスニーズに最適なものを把握しておくことが重要です。
静的ネットワークセグメンテーション
静的なネットワークセグメンテーションは、通常、手動で割り当てられたVLAN、MACアドレスリスト、SSID、または固定のアクセスルールに依存しています。これは、セグメンテーションの要件がそれほど複雑ではない、小規模または基本的な環境に適しています。
しかし、組織でより多くのユーザー、デバイス、請負業者などが追加されるにつれて、個別のアクセス許可をスケールさせて管理することが難しくなる場合があります。さらに、静的セグメンテーションはなりすましに対して脆弱であり、ユーザーIDやデバイスの信頼性とも切り離されています。
IDベースのネットワークセグメンテーション
IDベースのセグメンテーションは、ユーザー認証と認可に基づいて、個人がアクセスできるネットワークセグメントを判断します。ユーザーとそのデバイスは、ID、グループメンバーシップ、役割、または信頼レベルに基づいて適切なVLANまたはネットワークセグメントに配置され、その後、それに応じて各セグメントへのアクセスが付与されます。
IDベースのネットワークセグメンテーションは、アクセスをユーザーID、使用しているデバイス、およびアクセスすべきリソースに合わせて維持するのに役立ちます。これらのアクセス許可はユーザーカテゴリーに�基づいているため、ユーザーの役割が変わったときも簡単に更新できます。
動的VLAN割り当て
Dynamic VLANの割り当ては、IDベースのセグメンテーションを適用する方法の1つです。認証時に、ユーザーまたはデバイスを適切なVLANに自動的に配置します。
たとえば、教育機関で動的VLAN割り当てを使用している場合、同じネットワーク環境を使用していても、接続時に教職員と学生はそれぞれ異なるセグメントにアクセスできます。
ネットワークセグメンテーションの仕組み
ネットワークセグメンテーションのメリットとそのさまざまな形態を踏まえると、その仕組みを理解しておく必要があります。それでは、ネットワークセグメンテーションをわかりやすく分解し、トラフィックを分離してネットワークを保護する一般的な方法を見ていきましょう。
1. VLANとサブネット
ネットワークをセグメント化する最も一般的な方法には、VLANやサブネットを使用する方法があります。これらを使用すると、従業員のデバイス、ゲスト用デバイス、POSシステム、Internet of Things (IoT) デバイスごとなど、トラフィックを論理的なネットワーク領域に分離できます。
VLANを使用することでも、拡張しやすいセグメンテーション方法を実現できます。これは、ユーザーやデバイスごとに手動でアクセス許可を割り当てるのではなく、IDやグループメンバーシップに基づいて割り当てを行えるためです。
2. ファイアウォールとアクセス制御リスト
ファイアウォールとアク��セスコントロールリストを使用することで、ITチームはネットワークセグメント間で許可するトラフィックを定義できます。送信元と送信先、ポート、プロトコルなどのカテゴリに基づいてアクセスを許可または制限し、会社のポリシーに従ってアクセス許可を定義できます。その結果、これらのツールはセグメント間の移動を制限し、侵害されたアカウントからの横方向のアクセスを抑えるのに役立ちます。
3. RADIUS認証
RADIUS認証は、WiFi、VPN、または有線ネットワークへのアクセスを付与する前に、ユーザーとそのデバイスを検証するための強力なツールです。ユーザーがネットワークへのアクセスを試みると、RADIUS Server はユーザーの資格情報を確認し、Active Directory や LDAP などの中央ディレクトリサービスと照合して検証し、アクセスを許可する前にアクセスポリシーを確認します。
RADIUS は、VLAN の割り当てなどのポリシー情報をサポートするために、ID プロバイダーやネットワークインフラと統合できます。これにより、より堅牢になると同時に、強力なアクセスセキュリティを提供します。
4 証明書ベース認証
証明書ベースの認証を使用すると、ネットワークはパスワードだけに頼らずに信頼できるデバイスを確認できます。これにより、セキュリティと認証の層がさらに追加されるため、ユーザーのパスワードが盗まれても、それだけで攻撃者にアクセス権が付与されることはありません。
これは、管理対象デバイス、BYOD（私物デバイスの業務利用）ポリシーを採用している組織、そしてセキュリティ�と柔軟性の両立によってデバイスの信頼性に基づくネットワークアクセスを実現したいITチームにとって、特に有用です。
ネットワークセグメンテーションの例
組織では、ネットワークをいくつかの方法でセグメント化したい場合があります。これにより、セキュアリモートアクセスを確保しやすくなり、誰がどのリソースに接続できるかをより適切に制御できます。
1. ゲストWi-Fiと従業員Wi-Fi
最も一般的なネットワークセグメンテーションの1つは、ゲスト用WiFiと従業員用WiFiの分離です。会社のWiFiネットワークに接続するゲストには、従業員と同じアクセス権を付与すべきではありませんが、インターネットには接続できる必要があります。
適切なネットワークセグメンテーションにより、ゲストは社内システム、プリンター、共有ファイル、その他の業務アプリケーションにアクセスすることなく、WiFiネットワークに簡単に接続できます。ただし、これには強力なアクセス制御が必要です。従業員のアクセスは、共有パスワードではなく、一意の資格情報または信頼できる証明書で認証されるべきです。
2. 学生、教職員、ゲスト
教育機関では、教職員、管理者、学生、ゲストを全員同じシステムにアクセスさせることなく接続された状態に保つために、ネットワークセグメンテーションが重要です。IDベースのセグメンテーションにより、これらの教育機関はディレクトリグループに基づいてユーザーを適切なVLANに割り当てられるため、学生は教職員や管理部門のネットワークにアクセスでき�ず、ゲストもサイバーセキュリティを損なうことなく安全に接続できます。
3. 開発、ステージング、本番環境
エンジニアリングチームやDevOpsチームでは、開発環境、ステージング環境、本番環境へのアクセスが必要になることがよくあります。ただし、そのアクセス範囲は広すぎるべきではなく、適切なネットワークセグメンテーションを行えば、役割や必要性に応じて制限できます。
このような場合、ネットワークセグメンテーションによって環境を分離し、開発、ステージング、本番をそれぞれ互いに隔離できます。その後、組織は認証とグループベースのポリシーを使用して、それぞれに誰がアクセスできるかを制御し、許可されていないユーザーを排除できます。
4. 小売店と支店拠点
小売企業やその支店では、POSシステム、ゲストWi-Fi、バックオフィスのデバイスなどをそれぞれ分けて用意する必要があることがよくあります。このような場合、アクセスとセキュリティのために、それらを分離しておくことが重要です。
ネットワークセグメンテーションは、異なる目的で使用されるシステム間で不要なアクセスが発生するのを防ぐのに役立ちます。従業員が別の支店にあるバックオフィスのデバイスにアクセスできてはならず、ゲストがWiFiに接続したうえでPoSシステムにアクセスできてもなりません。セグメンテーションにより、アクセスを必要な人だけに制限できます。
5. 医療および規制対象システム
医療や金融などの規制対象環境では、システムに機密情報が含まれている場合があり、一般的なネットワークアクセ��スから分離する必要があります。ネットワークセグメンテーションは、これらのシステムの周囲により明確なアクセス境界を設けるのに役立ちます。
セグメンテーションにより、組織は機密性の高いシステムの境界をより明確に示すことで、監査対応の準備やアクセス制御の実践を支援できます。強力な認証とアクセス制御により、承認されたユーザーと信頼できるデバイスのみにアクセスを制限できます。
6. BYODと未管理デバイス
個人用デバイス、管理されていないエンドポイント、IoT デバイス、その他の信頼性の低いデバイスは慎重に扱い、無制限のアクセスを付与しないようにする必要があります。ネットワークセグメンテーションを利用することで、企業はこれらのデバイスに対して、制限されたセグメントへのアクセスを付与しつつ、潜在的に不明なデバイスへの広範なアクセスリスクを回避できます。
企業は、これらのデバイスからのアクセスをより安全にするために、証明書ベースおよびIDベースのアクセスを含めることもできます。これにより、管理され信頼されたデバイスにはより広範なアクセスを付与でき、管理されていないデバイスにはより制限されたVLANへのアクセスを付与できます。これにより、ネットワークの安全性を維持しながら、外出先の従業員や管理対象外のデバイスでも簡単にアクセスできます。
アクセス制御がネットワークセグメンテーションにおいて果たす役割
アクセス制御とネットワークセグメンテーションは連携して、ネットワーク境界を定義し、適用します。ネットワ��ークセグメンテーションはネットワークを複数のセクションに分割し、アクセス制御はどのセクションに誰がアクセスできるかを決定するため、この2つは不可欠な組み合わせです。
強力なアクセス制御がないと、組織では共有Wi-Fiパスワード、手作業で管理されるVLAN割り当て、一貫性のないサーバーアクセスプロセスなど、アクセス管理に信頼性の低いツールに依存したままになる可能性があります。一方、IDベースのアクセス制御では、信頼できるユーザーとデバイスへのアクセスを強力な認証方法やリアルタイムのアクセスポリシーと結び付けることで、組織はネットワークセグメンテーションを強化できます。
アクセス制御はセグメンテーションを強化し、次のようなさまざまな面でITチームに役立ちます。
固有の資格情報でユーザーを認証。
接続前に信頼済みデバイスを確認。
パスワードレスのデバイス認証に証明書を活用。
ディレクトリグループのメンバーシップに基づいてネットワークアクセスを割り当てます。
認証時にユーザーとデバイスを適切なVLANに配置します。
IDプロバイダーとアクセスを同期。
ユーザーの退職時や役割変更時にアクセスを削除したり、アクセス許可を調整したりできます。
追加の認証が必要な場合にMFAを適用します。
可視性の確保と監査対応に向けたログの維持。
FoxpassがIDベースのネットワークセグメンテーションの適用にどのように役立つか
IDベースのセグメンテーションでは、ユーザーとデバイスを確実に認証し、その後それらを適切なネットワークセグメントに割り当てるための信頼できる方法が必要です。Foxpass は、ID ベースの RADIUS 認証を使用してネットワークのセグメンテーションと動的 VLAN 割り当てをサポートし、組織がユーザーを安全に認証して、ネットワークや必要なリソースに接続できるようにします。
Foxpassはビジネスディレクトリと同期し、ID、役割、グループメンバーシップに基づいてユーザーを適切なVLANに割り当てることができます。有線、Wi-Fi、VPN ネットワーク全体でセグメンテーションの適用を支援し、接続方法が異なってもアクセスポリシーの一貫性を保てます。
IDベースのセグメンテーションにおけるFoxpassの主な機能は次のとおりです：
1. Foxpass RADIUSによる動的VLAN割り当て
Foxpass RADIUS は、堅牢な認証と動的な割り当てにより、ユーザーやデバイスを適切なVLANに安全に割り当てるのに役立ちます。
仕組みはシンプルです。ユーザーが接続すると、Foxpass が認証を行い、そのユーザーがどのグループ（ゲスト、管理者、IoT、開発者など）に属しているかを確認します。その後、RADIUSサーバーはVLANの割り当てを返し、ユーザーを適切なセグメントに配置します。その結果、セキュリティや効率性を損なうことなく、必要なネットワークセグメントにすばやく接続してアクセスできます。
2. ディレクトリグループベースのアクセス
Foxpassは、ディレクトリグループのメンバーシップにアクセスを紐付けることで、ユーザーが自分のグループに必要なセグメントにの�みアクセスできるようにします。Google Workspace、Okta、Microsoft Entra ID、OneLogin、LDAP などのIDプロバイダーやディレクトリと統合できるため、アクセスをディレクトリのグループメンバーシップに合わせて維持できます。
ディレクトリ内のユーザーの役割やグループが変更されると、Foxpass はそれに応じてそのユーザーのアクセスを自動的に更新できます。これにより、ITチームが個々のユーザーやデバイスにVLANを手動で再割り当てする必要が減り、ユーザーの退職や役割変更時に古いアクセス権が残るリスクの軽減にも役立ちます。
3. EAP-TTLS認証とEAP-TLS認証
Foxpass は、組織がより強力なアクセス制御を適用できるようにする認証方法をサポートしています。IDとパスワードによる認証にはEAP-TTLSを、証明書ベースの認証にはEAP-TLSをサポートしているため、企業はアカウントを安全に保つための方法を複数利用できます。
その結果、ITチームは、自社の環境、デバイス管理のアプローチ、信頼要件に基づいて、自社のビジネスに最適な認証モデルを使用できます。Foxpassは、組織の環境、デバイス管理モデル、信頼要件に合わせてアクセスを設定できるよう、ITチームに複数の認証オプションを提供します。
4. Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク全体でのセグメンテーション
Foxpass RADIUS は、Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク全体でネットワークセグメンテーションの適用を支援し、認証とポリシーに基づいてユーザーを適切なセグメントに割り当てられるようにします。
接続タイプごとに個別のセグメントを用意する必要はなく、Foxpassはすべてのネットワークで一貫性があり使いやすいユーザー体験を提供します。各アクセス方法ごとに別々のプロセスを手動で作成する必要はなく、すべて一元管理できます。
5. ログとポリシーの可視性
ネットワークセグメンテーションやユーザー認証はネットワークの安全性を維持するのに役立ちますが、認証の試行、ネットワークアクセスのアクティビティ、そして誰に何へのアクセスが付与されたかに関するポリシー判断をITチームが監視するうえで、ログ記録も不可欠です。
Foxpass は、チームが VLAN とポリシーごとのアクセス試行を追跡できるよう、ログ記録オプションを提供します。これにより、ITチームは認証アクティビティ、アクセス判断、潜在的なポリシーのギャップをより明確に可視化できます。
ネットワークセグメンテーションのベストプラクティス
ネットワークをセグメント化する際は、セキュリティとアクセス性の適切なバランスを確保することが重要です。最初は難しい作業に思えるかもしれませんが、これらのベストプラクティスに従うことで、ネットワークを安全にセグメント化したまま、従業員が必要な領域にアクセスできるようにできます。
ユーザー、デバイス、システム、データフローをマッピングします。 最初のステップは準備です。どのユーザーがどのシステ�ムへのアクセスを必要としているか、また日常業務でどの接続を使用しているかを把握し、セグメントを適切にマッピングできるようにします。
機密性の高いシステムと高リスクのアクセス経路を特定しましょう。 システムの優先順位付けも同様に重要です。機密データ、重要なリソース、または重要インフラを保管しているシステムを特定し、まずそれらの保護を優先できるようにしましょう。
ゲスト、従業員、サーバー、BYOD、IoTのアクセスを分離: セグメンテーションには、従業員、ゲスト、そして異なるデバイスごとに個別のアクセスを含める必要があります。全員に同じレベルのアクセス権を付与しないようにしてください。
IDベースのアクセスルールを使用します: IDベースのアクセスルールは、ユーザーが役割に基づいて必要なセグメントに接続できるようにするのに役立ちます。必要に応じて、アクセスの決定をユーザー、グループ、デバイス、証明書に必ず関連付けてください。
可能な場合は動的VLAN割り当てを使用します。 動的VLAN割り当てにより、ユーザーごとにITチームがアクセス許可を更新する必要がなくなり、認証時にユーザーやデバイスを適切なセグメントに割り当てることで、手動でのVLAN管理を減らせます。
最小権限アクセスを適用： 最小権限の原則を使用すると、ユーザーとデバイスには役割に応じて必要なアクセスのみが付与され、それ以上のアクセスは許可されないため、アカウントが侵害された場合でも移動を最小限に抑えられます。
オ��ンボーディングと権限削除を自動化: ネットワークアクセスをIDプロバイダーと同期することで、ユーザーが退職したり役割が変わったりした際にアクセス権を自動的に削除または変更し、アクセス許可を最新の状態に保つのに役立ちます。
認証とアクセスのアクティビティを監視: 明確なアクセスログは、監査やサイバーセキュリティにおいて重要です。ITチームはこれを使用してアクセスパターンを確認し、不審なアクティビティを特定し、ポリシーの不備を見つけることができます。
セグメンテーションポリシーを定期的に見直す：チーム、デバイス、拠点、アプリケーション、ビジネスニーズの変化に合わせて、セグメントとアクセスルールを必ず更新してください。
避けるべき一般的なネットワークセグメンテーションのミス
ネットワークセグメンテーションの重要性とセキュリティを踏まえると、正しく実施することが重要です。ただし、適切な計画と実行がなければ、セグメンテーションは複雑な作業になることもあるため、避けるべきいくつかのミスに注意する必要があります。
よくある間違いには次のようなものがあります:
共有Wi-Fiパスワードに依存しているため、ユーザーアクセスの追跡や責任の所在の明確化が難しくなります。さらに、従業員が退職してもパスワードが変更されない場合は、セキュリティ上の問題も生じます。
維持が難しく、手動更新が必要な静的VLAN割り当てを使用している。
ユーザーディレクトリではなく、MACアドレスリストを主要なアクセス制御方法として利用することに依存しています。
ゲスト、契約業者、またはBYODデバイスに従業員と同じアクセスを与えると、機密情報や専有情報を含むネットワークセグメントへのアクセスが付与される可能性があります。
ユーザーが退職したり役割が変わったりしたときに、アクセス権を削除し忘れること。
明確なアクセスルールを定義しないままネットワークをセグメント化しているため、ユーザーが必要なセグメントにアクセスしにくくなっています。
管理されていないデバイスを機密性の高いネットワークに接続させることで、リスクの露出が増え、アクセス制御が弱まる可能性があります。
セグメンテーションを継続的なプロセスではなく、一度きりのプロジェクトとして扱うこと。
どのユーザーやデバイスがどのセグメントにアクセスしたかを示すログが不足しています。
ITチームが維持できないほど複雑すぎるポリシーを作成している。
結論：強力なセグメンテーションには強力なアクセス制御が必要です
ネットワークセグメンテーションは、ITチームがネットワーク環境内に明確な境界を設け、不要なアクセスを減らすのに役立つ強力な手段です。ただし、これらの境界は、ID管理、ディレクトリグループ、強固な認証によって適切に適用する必要があります。
Foxpassを使用すると、ITチームはIDベースのネットワークセグメンテーションを強制し、アクセスをより一貫して管理できます。Foxpassは、RADIUS認��証による動的VLAN割り当てを使用して、Wi-Fi、VPN、有線ネットワーク全体でIDベースのアクセス制御とネットワークセグメンテーションを実現し、ネットワークの安全性を維持しながらユーザー認証を確保します。
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