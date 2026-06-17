Simi SharmaはSplashtopのプロダクトマーケティングリードです。彼女はサイバーセキュリティのバックグラウンドを持ち、複雑な技術的トピックを顧客やチームにとって実践的な知見へとわかりやすく落とし込むことを得意としています。彼女はテクノロジー、ストーリーテリング、そして変化し続けるセキュリティ環境に組織が対応できるよう支援することに情熱を注いでいます。