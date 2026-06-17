証明書‑ベースのWi-Fiは、エンタープライズネットワークで管理対象のChromebookを保護する最も強力な方法の1つです。しかし、多くのITチームにとって、Wi‑Fiプロジェクトとして始まったものが、すぐに証明書インフラの悪夢へと変わることがあります。
Foxpass は、サービスの一部として Google 準拠のクラウドネイティブコネクタを提供することで、その余分なステップをなくします。これにより、ITチームは管理対象のChromebook全体に証明書ベースのアクセスを、より直接的な方法で展開できます。
EAP-TLS を使用すると、ChromeOS デバイスは共有パスワードではなくクライアント証明書を使って 802.1X Wi‑Fi に接続します。これにより、IT チームはどのデバイスをネットワークに参加させるかをより適切に管理でき、盗まれたパスワードが再利用されるリスクを低減できます。
ただし、多くの Google Workspace の設定では、証明書ベースのアクセスを実現するには、ポリシーを有効にするだけでは不十分です。多くの場合、Google Admin、証明書の登録、Wi-Fiポリシーの設定を連携させるために、追加の証明書インフラが必要になります。
証明書‑ベースのWi‑Fi導入の課題
標準的なGoogle Workspaceの設定では、ChromeOS向けの証明書ベースWi-Fiにはいくつかの構成要素があります。管理者はSCEPプロファイルを設定し、証明書設定を定義し、発行元CAとRADIUSサーバーの証明書を信頼し、Google AdminでWPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise向けのWi-Fi設定（つまり、EAP-TLSを使用する802.1XベースのWP）を設定する必要があります。
Google のモデルは、Google Cloud Certificate Connector に依存しています。これは、証明書リクエストを Google と証明書ソースの間で受け渡しする Windows サービスです。ChromeOS では、秘密鍵がデバイス上で生成され、そのプロセスを通じて証明書がリクエストされ、配布されます。
これは堅牢なセキュリティモデルですが、管理対象の Chromebook フリートで利用できるようになるまでに、ホスティング、サービスのセットアップ、アクセス許可、トラブルシューティング、メンテナンスに関する実際の作業が増える可能性があります。
Foxpass がセキュアなアクセスへの道筋をシンプルにする方法
Foxpassは、コネクタ層を顧客自身が設定して実行するのではなく、サービスの一部として処理することで、その設定を変えます。
Google WorkspaceでChromeOSデバイスを管理するチームにとって、これはコネクタサービスのホスティングや保守にかかる時間を減らし、アクセスを実際に左右する導入作業、つまり証明書ポリシー、SCEP登録設定、Wi-Fiプロファイル、RADIUS検証により多くの時間を割けることを意味します。
Foxpass は、証明書ベースのネットワークアクセスへの移行において、実際の設定手順を 1 つ削減します。そのため、EAP-TLS は、別の管理システムを増やすことなく Wi-Fi セキュリティを強化したい組織にとって、導入しやすくなります。また、Google Workspace やその他の ID プラットフォームを中心としたクラウドファーストの ID 管理およびデバイス管理環境にも対応しています。
Foxpassは、Google Adminのデバイス同期を通じて、Google中心の環境におけるアクセスライフサイクルの簡素化にも役立ちます。Google Adminから管理対象デバイス情報を同期することで、FoxpassはITチームが証明書の発行を一度限りの設定作業として扱うのではなく、デバイスのステータスやライフサイクルの変化に合わせてネットワークアクセスを維持できるよう支援します。
これはChromebookの導入環境にとって重要です。なぜなら、アクセスの判断は、デバイスが登録、再割り当て、一時停止、登録解除されたり、管理対象デバイス群から外れたりするのに合わせて変化すべきだからです。証明書ベースのWi-Fiと組み合わせることで、Google Adminのデバイス同期により、チームはデバイス管理、証明書登録、ネットワークアクセス制御をより実用的に連携できるようになります。
Google Workspace と Chromebook‑を多用する組織向けのメリット
ITチームがホストや保守を行うためのコネクターインフラを削減。
証明書の発行からWi‑Fiプロファイルの設定.までのステップを削減
SCEP登録、信頼設定、コネクタ運用に関するオーバーヘッドを削減します。
クラウドファーストのデバイス環境でEAP-TLSを設定する、より実用的な方法。
Google AdminからFoxpassに管理対象のChromebookデバイスデータを同期することで、アクセスライフサイクルの調整をよりシンプルにします。
より管理しやすい設定アプローチ
ほとんどのITチームにとって、EAP-TLSを使う価値があるかどうかは問題ではありません。問題は、保守が必要な別のサービスを増やさずに導入できるかどうかです。これはChromebook環境では特に重要です。証明書の発行、信頼設定、Wi-Fiポリシーの設定が、管理対象デバイス全体で連携して機能する必要があるためです。
Google Workspace と証明書登録の間に通常必要となる連携作業を減らすことで、Foxpass はチームがサポートインフラに費やす時間を減らし、ポリシーの検証、ネットワーク動作のテスト、アクセスの大規模展開により多くの時間を充てられるようにします。
より強力なネットワークアクセスをより実用的に
Google Workspace と管理対象の Chromebook を運用している組織にとって、証明書ベースの Wi-Fi の価値は明らかです。
本当の問題は、そこに到達するためにチームがどれだけのコネクタと証明書インフラを運用しなければならないかです。Foxpassは、サービスの一部としてコネクタレイヤーを処理することでその道のりを短縮し、ITチームが別のシステムをホストして維持する負担を負うことなく、ChromeOSにEAP-TLSをより直接的な方法で設定できるようにします。