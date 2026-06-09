今日のテクノロジー社会では、セキュリティ侵害やデータ漏えいが驚くほど頻繁に発生しています。毎日のようにデータ侵害のニュースが報じられており、1日あたり700万件のデータ記録が侵害されているとの報告もあります。
多くの組織はこうしたデータ侵害の原因を外部に求めがちですが、問題はたいてい内部にあります。不十分なアクセス制御の仕組みは、アクセス制御の侵害を引き起こす可能性があり、実際にそうなることも少なくありません。
ほとんどの組織は、侵害を防ぐために広範なアクセス制御システムを導入しています。ただし、こうしたシステムには、思わぬ大きな弱点があり、深刻な問題を招くおそれがあることもあります。
アクセス制御は理論上は有効に見えても、実際の場面では役に立たないことがあります。また、アクセス制御の侵害の背後に悪意のある従業員がいる場合もあります。原因が何であれ、こうした侵害は深刻な被害をもたらす可能性があります。
組織に深刻な被害をもたらし、価値のある情報をのぞき見する第三者にさらしてしまうアクセス制御侵害には、いくつかの種類があります。代表的なアクセス制御侵害の種類を見ていきながら、Foxpassがそれらへの防御にどのように役立つかを探っていきましょう。
権限の不正使用
従業員は、機密データの��正確な保管場所や、アクセス制御メカニズムの抜け穴を把握しています。そのため、アクセス制御侵害の中でも特に重大なものの1つは、組織内部の従業員によって引き起こされます。
組織に最適なアクセス制御システムを導入しても、悪意のある従業員がその権限を悪用し、組織の最も重要なデータに簡単にアクセスしてしまう可能性は依然としてあります。
標準ユーザー権限でも、ユーザーはそのユーザーアカウントで実行中のすべてのプロセスのメモリにアクセスできます。そこから従業員は、ユーザープロセスに悪意のあるコードを簡単に組み込み、システムのバックドアにアクセスし、キーストロークを傍受し、ブラウザー内のコンテンツを改ざんできます。
標準ユーザー権限でも、ユーザーがプラグインをダウンロードし、バックドアやキーロガーをシステムに組み込めてしまうほど十分です。
そのため、権限の不正使用はアクセス制御侵害の中でも最も一般的で危険な種類の1つであり、監視する必要があります。
過失
過失も、組織に脅威をもたらす内部アクセス制御違反の一種です。
人はいつでもミスをします。そのため、会社のデータに対する管理者アクセス権を持つ人でも、データの取り扱いに関してはうっかりミスをしてしまう可能性があると考えるのは妥当です。経営陣や従業員がセキュリティ問題を軽く考える姿勢は、多くの場合、深刻な結果を招いてきました。
重要なデータや機器を放置することも、人が犯しがちな重大なミスの1つであり、組織内でセキュリティ侵害やデータ漏えいを引き起��こす可能性があります。
悪意のある従業員や外部からののぞき見をする者がこの不注意につけ込み、組織の重要なデータにアクセスして、セキュリティに深刻な脅威をもたらす可能性があります。
ドメイン攻撃
ドメインアカウントは、組織内の大半の企業ユーザーが使用するアカウントです。これらのアカウントにより、ユーザーは企業ネットワークのネットワークサービスにアクセスでき、通常はデフォルトでネットワークサービスへのアクセスが提供されます。
その結果、感染したユーザーや悪意のある内部関係者が企業データベースにアクセスできる場合、企業データは簡単に侵害される可能性があります。
ドメインへのアクセスと認証情報により、攻撃者はユーザーのネットワークディスクやネットワークフォルダーにアクセスし、内部リソースを共有し、さらには同じネットワーク内の他のワークステーションにまでアクセスできるようになります。
アクティブなセッション中、攻撃者はリモートアクセス、SVN、FTP、TFS、GIT、SSH などのネットワークサービスを容易に悪用し、より高い権限を持つユーザーのワークステーションを侵害する可能性があります。
不十分なアクセス制御メカニズムによる外部からの侵害
不十分なアクセス制御メカニズムでは、外部者が組織のデータに不正アクセスできてしまう可能性があります。外部からの侵害は通常、適切なアクセス制御メカニズムの欠如に直接起因します。
組織内では、管理者権限の��監視が不十分な場合があります。また、組織内で使用されるサードパーティのアプリケーションが、脆弱性やセキュリティ侵害を引き起こすこともあります。攻撃者はこうした抜け穴を簡単に悪用し、組織の重要なデータを侵害する可能性があります。
意図しないWeb公開
現在、多くの組織がますます多くのデータをクラウドに移行しています。しかし、クラウドベースのアーキテクチャの導入により、重要な情報が誤ってWeb上に公開されてしまう可能性が大幅に高まります。クラウドセキュリティは非常に重要です。特に、組織が機密情報をクラウドに保存している場合は、クラウドへのアクセスを厳格に管理および監視する必要があります。
リモートワーカーによる侵害
最近では、リモートワーカーは企業にとって欠かせない存在であることがよくあります。その不幸な副作用として、リモートワーカーに関する侵害はますます一般的になっています。
一部の従業員は恒久的にリモートワークをしており、また一部は時折そうしています。リモートワークは生活の質と生産性を向上させる一方で、組織のセキュリティにコストを伴う可能性があります。
リモートワークが組織のセキュリティに脅威をもたらす可能性があるケースは、次の2つです。
まず、リモートワーカーが安全でないインターネット接続を使用して業務システムにアクセスする可能性があります。この問題は家庭用ネットワークを使用している場合はそれほど大きくありませんが、リモートワーカーが公共Wi-Fi®を使って業務システムにアクセスする場合には、より深刻になります。
熟練したハッカーは、公衆Wi-Fi®のバックドアに簡単にアクセスし、キーストロークロガーをインストールして、被害者のコンピュータに損害を与えることができます。
もう1つのセキュリティ上の脅威は、リモートワーカーのデバイスが盗まれた場合に発生します。被害者が勤務先のアカウントにログインしている場合、熟練したハッカーが機密データにアクセスできる可能性は大幅に高まります。
Foxpassがどのように役立つか
組織が直面する脅威や脆弱性が増える中、サイバーセキュリティはこれまで以上に重要になっています。企業には、ネットワークを保護しながら、ネットワークへのセキュアなアクセスを提供するソリューションが必要です。
そこで役立つのがFoxpassです。Foxpass は高度なアクセス制御を提供し、組織がユーザーによるネットワークへのアクセス範囲を強力に管理できるようにすることで、権限のないユーザーを排除します。Foxpass は cloud RADIUS、PKI、cloud LDAP、SSH Keys を使用して、どのデバイスが接続できるかを管理し、アクセスを監視することで、セキュリティを強化し、IT コンプライアンス規制への準拠を支援します。同時に、ユーザーアカウントは、不正アクセスを防ぐために多要素認証（MFA）で保護されています。
セキュリティを強化
不正アクセスやデータ侵害からネットワーク�を保護したいですか？今すぐFoxpassに参加して、ずさんなネットワークアクセス制御方法が原因でデータ侵害が発生する可能性を大幅に減らしましょう。