2010年、元シークレットサービスの情報提供者であるAlbert Gonzalezは、カード処理会社Heartland Payment Systemsからのものを中心に、1億3,000万件を超えるデビットカードおよびクレジットカード番号をハッキングした罪で、懲役20年の判決を受けました。これは米国史上最大のデータ侵害でした。
Gonzalezが実行したのは、Heartlandのデータ侵害だけではありませんでした。Gonzalezは、Dave & Busters、OfficeMax、WetSeal、JC Penney、Hannaford Brothers、DSW、TJX Companies（HomeGoodsなどの有名な小売チェーンを多数所有）などの企業へのサイバーセキュリティ侵害ハッキングにも関与しています。
Albert Gonzalezの裁判と量刑判決の際、米国政府のメモでは、企業、銀行、保険会社の損失は2億ドル近くに上り、Gonzalezによるクレジットカードおよびデビットカードの窃盗は「多くの大都市や一部の州の人口を上回る規模の人々を被害者にした」と主張されました。
Gonzalezは独学で技術を身につけたプロのハッカーだったのかもしれませんが、小売店のセキュリティ保護されていない無線ネットワークのそばを車で通りかかり（文字どおり）、スニファーを使って何百ものネットワークにログオンし、POSデータベースに侵入して、個人を特定できる情報（PII）を総額数億ドル分も盗み出すのに、彼はそれほど手間をかける必要はありませんでした。
要するに、こうした情報漏えいに関わった企業がワイヤレスネットワークを適切に保護していれば、これらの情報漏えいは発生しなかったということです。
残念ながら、多くの��企業はサーバーやネットワークのセキュリティを本来あるべきほど重視しておらず、その結果、セキュリティ対策が著しく甘くなっています。その結果、会社全体のデータが攻撃者に対して過度に脆弱な状態になってしまい、Gonzalezのようなハッカーに格好の標的とされてしまいます。
現代のデータ侵害に共通するもの
2019 Verizon Data Breach Investigations Report（DBIR）では、米国シークレットサービスと Verizon 自身の両方からの41,686件のセキュリティインシデントを取り上げており、昨年のレポート以降に発生した約800件の新たなデータ侵害事例も含まれています。このレポートでは、多くのデータ侵害に共通する重要な類似点があり、そこから学べることがわかります
2019年のDBIRによると、これらはデータ侵害に共通して見られる要素の一部です。
データの76%がサーバーから侵害されました。
PCI-DSSコンプライアンスプロトコルの対象となった被害者の89%はコンプライアンスを達成しておらず、これは前年から10%増加しています。
侵害の96%は、単純な、または比較的中程度の対策によって回避できたはずです。
これらの知見から、データ侵害を回避する最善の方法の1つは、適切なセキュリティ管理を導入し、サイバーセキュリティ基準とITコンプ�ライアンスを満たすことであることがわかります。
Foxpassがネットワークを保護する方法
Gonzalezはそれらの小売業者をハッキングした際、安全対策が不十分なWi-Fiネットワークにアクセスして侵入しました。もしそれらのネットワークに、不正アクセスするユーザーを寄せ付けないセキュリティが備わっていれば、企業は顧客情報や財務データを保護できたはずです。
Foxpassは、まさにそのようなセキュリティを提供します。Foxpassは、Wi-Fiパスワードがなくても、許可されていないユーザーやデバイスの接続を防ぐことで、ネットワークを保護します。これにより、見知らぬ人やハッカー、サイバー攻撃者を寄せ付けずに、ユーザーは簡単に接続できます。
Foxpass は、クラウド RADIUS、PKI、クラウド LDAP、SSH Keys など、複数のセキュアなアクセス技術と認証技術を使用しています。これらは、多要素認証を含む複数のセキュリティ層を提供し、ユーザーが本人確認を行えるようにします。一方、権限のないユーザーはネットワークから排除されるため、データを盗むことができず、企業はセキュリティコンプライアンスを維持できます。
Foxpass はネットワークとサーバーの安全確保を支援し、こうしたデータ侵害リストの1つに載ってしまう事態を防ぐと同時に、コンプライアンス準拠による安心感ももたらします。
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