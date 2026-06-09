正直なところ、アカウント、デバイス、ネットワーク、Webサイトごとに複数のパスワードを覚えるのは面倒です。そのため、パスワードを使い回したり共有したりする人が多いのも不思議ではありません。実際、パスワード管理会社のLastPassが実施した調査では、調査回答者の95%が最大6個のパスワードを他人と共有しており、59%がパスワードを使い回していることがわかりました。
職場でも調査結果は明るいものではなく、61%の人が個人用パスワードよりも仕事用パスワードのほうを共有しやすい傾向にあります。
LastPassの調査では、組織内でパスワードを共有する主な理由として、緊急時に備えること、チームアカウントの共有、他の人への業務の委任が挙げられています。
ただし、パスワードの共有には、従業員が認識しておくべき多くのリスクが伴います。それを踏まえて、パスワード共有のリスクと、それに安全に対処する方法を見ていきましょう。
セキュリティネットワークの侵害はあまりにも頻繁に発生しています
パスワードの作成や管理に負担を感じるため、多くの人がパスワードを使い回しています。これは職場でのパスワード管理の悪い習慣につながり、多くの人が思っ��ている以上に大きな脅威を招く可能性があります。
"パスワードは時代遅れで、ユーザーにとって煩わしく、ITチームにとっても厄介で、覚えにくいものです"と、セキュリティ企業Cylanceの最高セキュリティ・信頼責任者であるMalcolm Harkins氏は、なぜ悪いパスワード習慣がこれほど簡単に身についてしまうのかを説明しながら述べました。
総じて、パスワードのセキュリティを確保するには時間と手間がかかりますが、それが原因でシステムが攻撃に対して脆弱なままになってしまうことがよくあります。システムやネットワークが侵害される可能性のある経路を排除することは、ベストプラクティスです。
しかし、パスワードのセキュリティをおろそかにすると、深刻な結果を招く可能性があります。例えば、不幸な結果の一例として、Dropbox従業員のパスワードの使い回しにより、6,000万件以上のユーザー認証情報が盗まれた事例があります。
新入社員のオンボーディング時に同じログイン資格情報を決して使い回さないよう教育するなど、より強固なセキュリティ対策を導入することで、高額なセキュリティ侵害を防ぐことができます。
手作業のアクセス管理プロセスをなくしましょう
従業員のオンボーディングやオフボーディングでは、適切なツールを見つける��ことが会社のセキュリティを守る鍵となります。たとえば、自動化されたセキュリティツールを使えば、従業員に負担をかけずにセキュリティを維持できる便利な方法になります。これにより、ユーザーは複数のパスワードを覚えたり、悪意のある第三者に盗まれるリスクを負ったりすることなく、自分のアカウントやネットワークにログインしやすくなります。
AWS や Google のネットワークサーバーのセキュリティを自動化すると、チームの時間とコストを節約できます。さらに、これにより次のような幅広いメリットが得られます。
従業員がパスワードを共有するリスクを軽減します。
ゼロから構築する必要がないことによるコスト削減。
高額なネットワークセキュリティ侵害の防止。
従業員のオンボーディングやオフボーディングの際に、何百時間もの時間を節約できます。
Foxpassは、ビジネスの時間とコストを節約します
Foxpass なら、パスワードは 1 つだけで済みます。すべて G Suite または O365 を使用するメインの従業員ログインにリンクされています。これにより、複数のパスワードを覚える必要が減り、パスワードを共有できなくなるため、ユーザーが簡単にログインできる状態を保ちながら、アカウントの安全性を維持できます。
Foxpassはインフラ向けのシングルサインオンで、従業員には簡単なアクセスを、ITチームには強力なネットワークセキュリティによる安心感を提供します。
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