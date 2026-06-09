ロールアカウントとは何ですか？
ロールアカウントとは、個人ではなく、組織内の特定の役割（つまり、従業員のグループや自動化システム）に紐づけられたアカウントです。多くの場合、タスクを自動化し、データフローを効率化するために使用されます。
たとえば、HRシステムが給与システムと連携する必要がある場合、認証情報の付与を自動化するために「hr」ユーザーを設定することがあります。その後、ログを確認することで、「hr」ロールのアカウントがいつPayrollシステムにアクセスしたかを把握でき、アクセスパターンの可視性を高められます。さらに、「hr」によるトラフィックは個々のユーザーのトラフィックではないことがわかっているため、不審なログイン行動をスキャンする際にそれを除外できます。これにより、ワークフローの時間を節約し、セキュリティを向上できます。
ただし、いくつか欠点もあります。IDが必要なシステムでロールアカウントを不適切に使い始めると、問題が発生します。複数の従業員で役割アカウントを共有し、ベンダー向けの複数人利用ログインとして使用する（例：vendor-name@mystartup.com),クラウドでホストされた Linux ホストで「ubuntu」ユーザーを使用したり、弊社の Windows サーバーで「Administrator」アカウントを使用したりすることは、いずれもベストプラクティスに反するロールアカウントの使用例です。これらはすべて、一意のIDを使用することが重要で、役割アカウントの共有がセキュリティを損なうシステムです。
役割アカウントの例
これらのシステムでロールアカウントを使用すると、トラフィックを分離できなくなります。その結果、アクセスログは不明瞭で見えにくくなります。
例：
ログには、ユーザー“ubuntu”が04:32:15にログインし、rm -rf */command を実行したことが記録されています。しかし、共有ロールアカウントを使用していたため、実際にそのコマンドを実行したエンジニアが誰なのかを把握できません。
別の例：
コストを抑えるため、またチーム内の透明性を高めるために、すべてのアカウント担当者がホスト型CRM（顧客関係管理）に「vendor-name@mystartup.com」としてログインしています。ただし、何が行われたかはわかっても、誰が何をしたのかは確認できません。
これらは、管理面および説明責任に関する潜在的な問題にすぎません。ロールアカウントの不適切な使用による本当の危険は、セキュリティの低下にあります。
このような共有ロールアカウントを使用する場合、誰かがチームを離れるたびに資格情報をローテーションし、新しい資格情報をアクセスが必要な全員に再配布する必要があります。これは手間がかかる手作業のプロセスで、ミスが起こりやすいものです。
よくある落とし穴
共有ロールアカウントに伴う問題は、適切な運用を徹底し、ロー��ルアカウントへのアクセスに固有のアセットを利用することで軽減できますが、結局のところ、IDを不明瞭にしているにすぎません。個別のアクセスを役割アカウントに付与する固有のキーまたは証明書を使用できるように「ec2-user」および「Administrator」アカウントを設定する方法のほうが優れていますが、それでも部分的な解決策にすぎません。
従業員や同僚を信頼することは、あらゆるセキュリティシステムにおいて重要な要素です。ただし、チームに誰かを追加するたびに、その人がアクセスできるリソースに対する攻撃経路が複数増えることになります。ロールアカウントを使用している場合、それらすべての攻撃ベクトルが1つの標的に集中するため、攻撃者は同じ一組の認証情報を攻撃するための複数の手段を持つことになります。
さらに、攻撃が成功した場合の対処オプションも制限されます。ロールアカウントを単純に停止してしまうと、チーム全体のアクセスを遮断することになるため、そのようにはできません。
別の問題は、チームメンバーが組織を離れたときに発生します。営業インターンの契約が終了した後も会社のCRM全体にアクセスできる状態なら、それは単に自分の連絡先リストを持ち出すという話ではなく、全員分の連絡先リストを持ち出すのと同じことです。主任エンジニアがチームを離れても、その人の個人用ノートPCには、あなたの「ubuntu」ユーザーロールアカウントの秘密鍵が残ったままです。その元従業員が競合他社に転職した場合でも、気付かれないままお客様のインフラへの継続的なアクセスを維持できてしまいます。
正しい前進のしかた
幸い、これらの問題はすべて、ツールにアクセスする各ユーザーに固有のIDを割り当てることで解決できます。ログがより明確になり、誰がシステムにアクセス権を持ち、誰が持っていないのかを把握する能力も明確になります。
権限の付与と取り消しが簡単になり、監査もしやすくなります。さらに、社外の誰かが社内システムに被害をもたらすことはないとわかっているので、CEOやセキュリティチームも夜ぐっすり眠れます。
従来は、ロールアカウントの使用を避けるために、利用したいすべてのシステムで一意のIDが必要でした。そのため、ログインしたいすべてのホストやアクセスしたいすべてのベンダーについて、従業員ごとに固有のアカウントが必要になります。ただし、これは入社・退社時のワークフローを増やすだけで、簡単に見落とされる可能性があります。
Identity Management ソリューションが役立つのは、まさにこのような場面です。他のすべてのシステムと統合できる一元的なIDソースがあれば、ワンクリックでアクセス許可を付与または取り消せます。OAuthやSAMLのようなプロトコルをLDAPやADのようなツールと組み合わせることで、複数のプラットフォームにまたがる包括的なID管理を実現できます。自分で構築することも、ベンダー提供のソリューションを利用することもできます。チームの一人ひとりにそれぞれのIDを持たせることで、メンバー全員が力を発揮できます。
Foxpass では、ユーザーアカウントを個別に簡単に管理できるようにすることで、セキュリティと運用のベストプラクティスの維持を支援します。Google、Office365、Okta、OneLogin、BitiumなどのIDプロバイダーと同期することで、アカウントの作成や削除も自動化できます。一定期間が経過するとアクセス権が自動的に取り消される、一時アクセス機能も提供しています。さらに、当社のクラウドホスト型サーバーなら、自前でLDAPやRADIUSサーバーを構築・管理する手間がかかりません。
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