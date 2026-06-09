契約エンジニアチームを管理するためのセキュリティツール

権限を適切に管理しないと、入れ替わりの激しい契約業者はセキュリティリスクになる可能性があります。契約エンジニアリングチームは短期間だけ働く人材で構成されており、繁忙期に多くの従業員が頻繁に入れ替わる状況では、情報漏えいやマルウェア感染のリスクが生じる可能性があります。
あらゆる場所から来て、どこへでも向かう請負業者は、非常に価値の高い情報やシステムにアクセスできます。これにより、在職中だけでなく退職後も、会社が侵害のリスクにさらされます。
例えば2017年には、Teslaの元従業員が同社の機密情報や営業秘密情報をハッキングした事件があり、その従業員は退職後も動作し続けるソフトウェアをコンピュータシステムに仕込み、データを第三者に転送していました。
安全対策は真剣に講じる必要があり、その第一歩は、PKI証明書、Cloud LDAPやRADIUS、シングルサインオン（SSO）などのツールを含むアクセス管理システムを導入することです。これにより、チームメンバーの出入りを把握して追跡・監視できます。
特権アクセス管理（PAM）ツールをどこから始めればよいかわからない場合は、より優れたセキュリティ対策をすぐに実践できるように役立つガイドをご用意しています。
ジャストインタイム（JIT）アクセス
Just-in-Time（JIT）アクセスとは、必要に応じてユーザーにネットワークへのアクセスが付与されることです。管理者は、共有アカウントで作業する前のあらかじめ定められた時間だけ、ユーザーに権限を付与できます。
これにより侵害のリスクを低減できます。意図した期間を超えて権限が継続すると、サーバーがハッカーや悪意のある従業員に対して脆弱になる可能性があるためです。ユーザーがアクセスする前に常時アクセスをなくして、安全性を確保しましょう。
FoxpassのようなオールインワンのPAMプラットフォームを使えば、インフラに簡単に導入できる、強力で使いやすいアクセス管理ツールを活用できます。
PKIデジタル証明書/SCEP
デジタル証明書は、アカウント、サービス、またはデバイスへの安全なユーザー認証を確実に行うための最も確実な方法です。 PKI Digital Certificates を使用すると、管理者は暗号化によって他のユーザーにアクセスを付与し、データに署名できます。
このシステムでは、共有アカウントのユーザー名やパスワードを必要とせずに、ユーザーがアカウント、デバイス、またはサービスにアクセスできます。これにより、誰かが会社を離れた後も、Webページ、VPN、Wi-Fi®、その他の多要素認証システムに誰がいるかを把握し続けることができます。
高度なRADIUS
クラウドホスト型RADIUS は、共有の社内ネットワークに接続する個別のログイン認証情報を通じて、ユーザーに一時的なアクセスを付与できるシステムです。各ユーザーがインターネットアクセスのために同じユーザー名とパスワードを共有し、誰でもそのパスワードを他の誰かに共有できてしまう場合と比べて、共有アカウントを誰が使用しているかを追跡できます。経験豊富な請負業者のチームについては、退職時にWi-Fi®ネットワークへアクセスできなくなるよう、アカウントのログインを設定することもできます。
SAMLを使用した製品向けシングルサインオン
もう1つのソリューションはシングルサインオン（SSO）です。この機能を使うと、従業員はボタンをクリックするだけでアカウントにサインインでき、ユーザー名とパスワードは不要になります。FoxpassのSSOなら、共有アカウントへの従業員のアクセスを付与したり取り消したりできます。これらのアカウントには AWS や Github などのプロバイダーが含まれており、SSO を介してすべてのアカウントに自動的にログインします。
このツールを使えば、エンジニアが退職した後や、在職中でもそのアカウントの利用を終えた時点で、そのエンジニアのログインのアクセス許可を取り消すこともできます。
セッション録画
セッション録画を使用すると、管理者はセッションを後から見返し、コードのどこに問題があったかを確認して、必要な変更を加えることができます。これは、デバッグだけでなく、オンライン中のユーザーの監視にも役立ちます。
記録されたSSHセッションはいつでもユーザーごとに再生でき、管理者はキーワードやタイムスタンプで検索できます。誰がそのコードを変更したのかを把握できるだけでなく、コードが侵害された場合には、該当するコードをリアルタイムで変更することもできます。
結論
成長中の企業でも、大企業でも、中堅企業でも、従業員ネットワークが季節ごとに変動するにつれて、予測の難しさは増していきます。情報漏えいによる金銭的・信用面での損失から、会社が回復するまでに何年もかかることがあります。ただし、Foxpass のようなアクセス管理を利用すれば、アカウントやネットワークの安全を確保できます。
当社は、SSO、セッション録画、RADIUS、デジタル証明書システム などの高品質な製品をお手頃な価格で提供しています。詳しくは機能ページをご覧いただくか、help@foxpass.com まで担当者にお問い合わせください。
セキュリティを強化
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