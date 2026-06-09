セキュリティと利便性のバランスを取るのは簡単ではありません。認証を簡単にしすぎると、ハッカーやその他の悪意ある第三者の侵入を許してしまいます。一方で、複雑すぎると生産性が落ち、従業員をうんざりさせてしまいます。Secure Shell（SSH）キーは、そのバランスを取るのに役立ち、自動化されたプロセス向けの安全な認証を提供し、シングルサインオンを実装します。
それを踏まえて、SSHキーとは何か、どのように使われるのか、そして Foxpass がどのように手軽で使いやすいSSHキー管理を提供しているのかを見ていきましょう…
SSHキーとは何ですか？
SSHキーは、ユーザー認証の方法として、ユーザー名とパスワードに代わる認証方式です。これは、テキストベースのパスワードの代わりに暗号化されたファイルをサービスに提示して使用するのが一般的です。
SSHキーのアクセス資格情報は、暗号化されていないTelnetに代わる安全な選択肢であるSecure Shellプロトコル内で交換されます。SSHキーは暗号技術を使用して、リモートサーバーとのすべての通信が暗号化された形で行われるようにします。
これにより、リモートユーザーを認証し、クライアントからホストへ入力を転送し、その出力をクライアントへ中継するための安全な仕組みが提供されます。
実際には、各ユーザーが自分専用のSSHキーペアを生成し、秘密鍵は自分のマシンに保管し、公開鍵はアクセスが必要なサーバーにインストールします。
SSHキーはどのように使われますか？
SSHキーはパスワードに似ており、ユーザーにアクセスを付与して本人確認を支援し、どのユーザーがどのシステムにアクセスできるかを判断します。SSHキーはデータを暗号化する安全な接続を確立し、ユーザーが通信を傍受される心配なく安全にログインして作業できるようにします。
そのため、SSHはログイン時（リモートの場合も含む）、データ送信時、ファイル転送時に高いセキュリティと機密性を提供します。
SSHキーは主にLinuxサーバーへのログインに使用されます。これらのサーバーは舞台裏で動作し、ほとんどのWebサイトやアプリを支えています。
ソフトウェアエンジニアは、コードを設定し、バグを修正し、設定を構成するために、これらのサーバーに継続的にログインする必要があります。SSHキーを使用すると、認証を維持しながら、何度もログインとログアウトを繰り返すことなくサーバーに簡単にアクセスできるため、効率性とセキュリティを確保できます。
SSHキー管理
ただし、SSHキーには新たな課題もあります。膨大な数のキーを管理するのは、複雑になりがちなプロセ��スだからです。企業が鍵ベースのアクセスに対するプロビジョニングおよび終了プロセスを実装していなかったり、誰が何のためにキーをプロビジョニングしたのかの記録がなかったりすると、新たなセキュリティリスクが生じる可能性があります。
したがって、SSHキーを設定する際のセキュリティを確保するためには、SSHキー管理が不可欠です。SSHキー管理には以下が含まれます：
IDと資格情報の管理
SSHキーのプロビジョニングと失効
特権アクセス管理を導入する
インシデント対応計画と災害復旧計画を整備する
SSHキーを適切に管理することで、ユーザーが業務に必要なキーや資格情報をすばやく受け取れるようにし、誰が何にアクセスできるかを管理し、不要になった資格情報を削除できるため、システムのセキュリティを維持できます。
Foxpassが手動SSHキー管理の優れた代替手段である理由
SSHキー管理を支援する強力なソリューションが必要なら、FoxpassはSSHキーを最も簡単かつ安全に管理し、サーバーの安全性を維持できる方法を提供します。FoxpassのSSHキー管理機能を使うと、エンジニアは自分の公開鍵をFoxpassに追加できるため、自分のコンピュータからFoxpass対応のLinuxマシンにログインでき、SSHキーのセルフサービス管理を実現できます。
さらに、Foxpass には、一時アクセスやパターンベースのホストマッチングなど、SSHキー管理を簡単にするための機能がいくつか用意されています。これにより、SSH keysとシームレスに連携しながら、効率的で安全�なアクセス管理と制御を実現します。
これは、Foxpassが手頃で導入しやすい価格でエンタープライズグレードのセキュリティを提供する数ある方法のひとつにすぎません。Foxpass を使えば、スピードと効率を損なうことなく、ネットワークとデバイスのセキュリティを確保できます。
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