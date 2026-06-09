RADIUSが今なお重要である理由
RADIUSは20年以上にわたり、セキュアなネットワークアクセスの中核を担ってきました。世界中の企業、大学、データセンターで、Wi-Fi、VPN、有線ネットワークに接続するユーザーを静かに認証します。
しかし、つながり方は変わりました。ネットワークは今や、オフィス、クラウド環境、そしてさまよい歩くユーザーにまたがっています。認証リクエストは、信頼されていない経路を通過することが多く、時にはパブリックインターネット回線を経由することもあります。こうした環境では、よりシンプルで閉じたネットワーク環境向けに設計された従来のRADIUSは、古さが目立ち始めます。
変化に対応し続けるには、組織には実績のある同じRADIUSフレームワークが必要ですが、より強力な転送セキュリティも求められます。それをまさに実現するのが、RadSec、つまりRADIUS over TLSです。
RadSecとは何ですか？
RadSec は、認証、認可、アカウンティング（AAA）データを、暗号化されていないUDPではなく、暗号化されたTLS接続 経由で送信する、RADIUSの進化形です。
ワイヤレスコントローラーやVPN gatewayのようなRADIUSクライアントがRadSec経由でRADIUSサーバーと通信する際、双方は相互認証されたTLSトンネルを確立します。そのトンネル内では、すべてのRADIUSパケットが暗号化され、整合性が検証されます。
このシンプルな転送方法への切り替えには、大きなメリットがあります：
資格情報とポリシーは非公開のまま保持されます。
パケットは改ざんもなりすましもできません。
TCP により、接続の信頼性と追跡可能性が確保されます。
RadSec は、認証リクエストが複数のドメインまたは信頼されていないドメインを経由する可能性がある eduroam や企業の複数拠点 Wi-Fi などの 最新のローミングフレームワークにおけるセキュリティおよび相互運用性の要件 も満たします。
今、RadSecが重要な理由
従来のUDPベースのRADIUSは高速で軽量ですが、暗号化、パケットの完全性、信頼性に欠けます。これは、長年にわたり時代遅れと見なされている標準であるMD5ハッシュ化に依存しています。今日の分散型でゼロトラストの環境では、それだけではもはや十分ではありません。
RadSec は、TCP の信頼性と TLS の暗号化および相互認証を組み合わせることで、これらの弱点に対処します。その結果、認証データを非公開に保ち、検証済みで、エンドツーエンドで検証可能な、セキュアでフェデレーション対応のネットワークアクセスのためのモダンで標準ベースの基盤が実現します。
RadSecは特に次の場合に重要です：
RADIUSリクエストがデータセンター間またはクラウドリージョン間を移動する、ハイブリッド環境およびマルチサイト環境。
eduroamのようなローミングIDフレームワークに依存する教育・研究ネットワーク。
すべての接続で認証と暗号化が必要となる、ゼロトラストアーキテクチャを導入している組織
課題：自分で行うことの複雑さ
メリットがあ��る一方で、RadSec を手動で実装するのは大変です。必要なもの：
すべてのRADIUSクライアントとサーバーで証明書を管理およびローテーションする。
サイト間でTLSトンネルを設定して維持する。
TCPベースの通信におけるファイアウォールおよびポート設定の管理。
多くのDevOpsチームやITチームにとって、RadSecインフラの構築と維持の複雑さは、セキュリティ上の必要性を認識していても、障壁になります。
クラウド提供型RADIUSがITをシンプルにする方法
モダンなクラウドベースのRADIUSサービスは、標準でRadSec対応の認証を提供することで、この問題を解決します。トンネルや証明書チェーンを手動で設定する代わりに、チームはアクセスポイント、VPN、またはコントローラーを、暗号化されたTLS転送にすでに対応している管理対象のRADIUSエンドポイントに接続できます。
たとえば、Foxpass Cloud RADIUS には次のものが統合されています。
セキュアな通信のためのRadSec (RADIUS over TLS)。
パスワードを不要にする証明書ベースの認証（EAP-TLS）。
Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、その他のプロバイダーに連携したIDベースのアクセス制御。
最小権限のネットワークセグメンテーションを実現する、詳細なVLANおよびポリシーの適用。
MDM（Intune、Jamf、Kandji、Addigy）または Foxpass の BYOD証明書インストーラー を介した 統合証明書ライフサイクル管理 。
SOC 2、HIPAA、PCI DSS、ISO 27001への準拠をサポートするた�めの詳細な監査とログ記録。
要するに、RadSecのメリットをそのまま活用しながら、自社でサーバーやトンネルを維持管理する運用負荷はかかりません。
ゼロトラスト・ネットワーク接続でこれが重要な理由
ゼロトラストアーキテクチャは、3つの基本要素に依存しています
すべての接続に強力な本人確認を。
すべての認証トラフィックに対して暗号化された転送を提供。
コンテキストと最小権限の原則に基づくきめ細かな認可。
RadSec はこの3つすべてをサポートしています。IDベースおよび証明書ベースのアクセスと組み合わせることで、あらゆるWi-FiまたはVPNセッションが、どのデバイスもネットワークに接続する前に、認証・認可され、暗号化されることを保証します。
要点
RadSecは、分散型でゼロトラストな世界に向けた、RADIUSの自然な進化形です。標準化されたAAAという有効な要素は維持しつつ、ネットワーク境界に関する時代遅れの前提を置き換えます。
まだUDP上の従来型RADIUSを運用している場合は、RadSecを標準搭載したクラウドホスト型のRADIUSサービスを導入するのが、認証レイヤーを最新のセキュリティ基準に引き上げる最も簡単な方法です。
Foxpass Cloud RADIUS はその機能を自動的に提供し、TLS で保護されたIDベースのネットワークアクセスを、数か月ではなく数分で有効にできます。
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