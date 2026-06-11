"一人ではできることはわずかでも、力を合わせればできることはたくさんあります。"- ヘレン・ケラー
今日では、大学だけでなく小中高の教職員や生徒・学生も、複数のキャンパスにまたがって活動しています。これを行うには、インターネットアクセスが不可欠です。このような理由から、Eduroam が作られました！
Eduroam（Education Roaming）は、グローバルネットワーキングの卓越性を象徴する存在として際立っています。さらに魅力的なのは、Foxpass がこのネットワークのバックエンドの堅牢なRADIUSサーバーとして機能し、認証方法として SCEP ベースの RADIUS と従来のユーザー名とパスワードベースという 2 つの選択肢を提供できることです。Eduroam と Foxpass の相乗効果を生み出す関係について詳しく見ていきます。
Eduroamを理解する：学術ネットワーキングの革命
Eduroamは単なるWi-Fiネットワークではなく、学生、教職員、研究者の利便性を高めるための共同イニシアチブです。地球の反対側にあるキャンパスに足を踏み入れ、所属機関のログイン資格情報を使って、安全で高速なネットワークに瞬時に接続できるところを想像してみてください。それがEduroamです！
Eduroamが不可欠である理由となる主��な機能：
グローバルな展開力：100か国以上で事業を展開しており、真に国際的なサービスです。
エンタープライズグレードのセキュリティ：最先端の暗号化と認証プロトコルを採用しています。
利便性を再定義：既存の資格情報を使用したシングルサインオン（SSO）。
どこでもアクセス：講義室、図書館、カフェテリア、さらには屋外のキャンパススペースなど、アクセスポイントが設置されている場所ならどこでも利用できます。
現代教育におけるEduroamの比類ない重要性
グローバルな学習と研究を促進
研究や教育が物理的な制約の中に限定されていた時代は、もはや過去のものです。Eduroam を使えば、例えばオーストラリアの研究者がヨーロッパや米国でセミナーに参加している間も、簡単に研究を続けられます。
セキュリティと信頼性のゴールドスタンダードを確立
データプライバシーとネットワークセキュリティは、かつてないほど今重要になっています。Eduroamの堅牢なセキュリティプロトコルにより、世界で最も安全な教育ネットワークの1つとなっています。
RADIUSサーバーがEduroamを支える仕組み
このグローバルネットワークの舞台裏では、各ログイン試行を検証するRADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）サーバーが稼働しています。サーバーは所属機関の認証サービスと通信して資格情報を確認し、アクセスを許可しま��す。これにより、Eduroamサービスの基盤として機能します。
WB Alliance & OpenRoaming
Eduroam と Foxpass はどちらも、非営利団体である WB Alliance / OpenRoaming のメンバーです。OpenRoaming は、特定のデバイスを特定のネットワークに再認証することなく、世界中のネットワークに接続できるようにすることを目指しています。Eduroamは、すでに世界中の多くの教員や学生に対して、Eduroam Network上でこれを実現しています。AT&T、T-Mobile、Intel、Cisco などの企業が WB Alliance を後援しています。Foxpassは、Eduroamを提供するこのアライアンスに参加できることを大変うれしく思っています。
Foxpass：Eduroam向けRADIUSサーバーのスイスアーミーナイフ
Foxpassは、SCEP RADIUSベースと従来のユーザー名とパスワードベースという、異なる2つの同等に安全な認証方法を提供することで、比類のない柔軟性を実現し、Eduroamを強化します。
SCEPでセキュリティを強化
Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)を使用すると、証明書を安全かつ自動的に発行できます。Eduroam向けのSCEP RADIUSベースのサーバーとしてFoxpassを活用することで、教育機関はデジタル証明書を使用し、ネットワーク認証のセキュリティをさらに強化できます。
長年使われてきたユーザー名とパスワードベースのアクセス
従来の方法を使い続けたい方のために、Foxpass は従来型のユーザー名とパスワ�ードによる認証をサポートしています。実際、ITチームがそれらの方法のいずれかでユーザーを同期することを決めた場合、ユーザーはOkta、Onelogin、Google WorkSpace、またはOffice 365のアカウントを使用してログインできます。これらの方法のいずれかを使った同期を私たちは高く評価しています。というのも、ユーザーは前述のいずれかのシステムでプロビジョニング解除されると、Foxpass/Eduroam でもプロビジョニング解除されるからです。
EduroamのRADIUSサーバーとしてFoxpassを使用する追加のメリット
無限の拡張性：数百人規模から数万人規模まで、あらゆる機関のニーズに対応できるよう設計されています。
シームレスな統合: Foxpass は、Google Workspace や Office 365 などの一般的なクラウドIDプロバイダーと統合できます。
他に類を見ない監視機能と分析機能：ログイン試行を表示できます
コンプライアンスを簡単に：Foxpass を使えば、HIPAA、FERPA、COPA などの業界コンプライアンス基準への対応が、はるかに煩雑ではなくなります。
学術ネットワーキングの相乗的な未来を築く
絶えず進化する学術研究と教育の現場において、Eduroam と Foxpass は最適な組み合わせです。これらを組み合わせることで、セキュアでアクセスしやすいネットワークの基本要件を満たすだけでなく、現代の教育機関に必要な柔軟性も実現できます。Foxpassは、2つの認証オプションと堅牢なセキュリティ機能により、Eduroamに最適なRADIUSサーバーとして機能し、世界中��の学術機関における教育体験をさらに豊かにします。
FoxpassがEduroam体験をどのように強化できるかについてさらに詳しく知りたい場合は、ぜひ今すぐお問い合わせください。