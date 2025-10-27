Termini di servizio
Il presente contratto può essere tradotto in diverse lingue. In caso di conflitti o incongruenze tra la versione in inglese e le altre traduzioni, prevarrà la versione in inglese.
Questi termini si applicano ai clienti della nostra regione di servizio globale (utilizzando my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu e/o console.au.foxpass.com). I Termini di Servizio dell'UE si applicano ai clienti che utilizzano la nostra regione di servizio UE (utilizzando my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com e/o [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com).
Questi Termini di Servizio (“Termini”) tra Te (definito di seguito) e Splashtop (definito di seguito) descrivono i termini e le condizioni del Tuo uso dei Servizi di Splashtop (definiti di seguito). COMPLETANDO IL PROCESSO DI ACCETTAZIONE ELETTRONICA, AFFERMI CHE (i) HAI ALMENO 18 ANNI O PIÙ E (ii) HAI LETTO, COMPRESO E ACCETTATO DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI QUESTI TERMINI. SE STAI ACCEDENDO A QUESTI TERMINI PER CONTO DI UNA SOCIETÀ O DI UN'ALTRA ENTITÀ LEGALE, DICHIARI DI AVERE L'AUTORITÀ DI VINCOLARE TALE SOCIETÀ O ALTRA ENTITÀ LEGALE A QUESTI TERMINI, NEL QUAL CASO I TERMINI "TU" O "TUO" COME DEFINITI QUIIN SI RIFERIRANNO A TALE ENTITÀ. SE NON ACCETTI TUTTI I TERMINI, NON PROCEDERE AL PROCESSO DI ACCETTAZIONE ELETTRONICA E IL TUO PROCESSO DI REGISTRAZIONE SARÀ INTERROTTO.
Splashtop si riserva il diritto, esercitato a sua esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o eliminare parti di questi Termini di volta in volta senza preavviso, e tu accetti inoltre di essere vincolato da tali Termini modificati. La versione più aggiornata dei Termini può essere visualizzata su https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service.
1. DEFINIZIONI
“Affiliate” significa qualsiasi entità, ora o in futuro esistente, che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da, o è sotto il comune controllo di Splashtop, inclusa ma non limitata a Foxpass Inc. Ai fini di questa definizione, "controllo" significa il possesso diretto o indiretto del potere di dirigere o causare la direzione della gestione e delle politiche di un'entità, sia attraverso il possesso di titoli con diritto di voto, tramite contratto o in altro modo. Un'entità sarà considerata un "Affiliate" solo finché tale entità soddisfa la definizione sopra riportata.
“Documentazione” indica qualsiasi materiale elettronico o stampato reso disponibile a corredo del Software e/o Servizi, che fornisce istruzioni per l'installazione, l'operazione, la manutenzione e l'uso dello stesso, secondo gli aggiornamenti forniti di volta in volta da Splashtop.
“Intellectual Property Rights” significa tutti i diritti di proprietà intellettuale o diritti di proprietà simili, inclusi (a) diritti di brevetto e modelli di utilità, (b) diritti d'autore e diritti sui database, (c) marchi, nomi commerciali, nomi di dominio e trade dress e la buona reputazione associata, (d) segreti commerciali, (e) mask works, e (f) diritti di design industriale; in ogni caso, incluse tutte le registrazioni, le domande di registrazione, e i rinnovi e le estensioni di qualsiasi dei precedenti in qualsiasi giurisdizione nel mondo.
“Utente con licenza” è una persona che ha una licenza valida per Splashtop Personal, la linea di prodotti Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, la linea di prodotti Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. La linea di prodotti Splashtop Business include attualmente Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium e Splashtop Enterprise (insieme, i “Prodotti Splashtop Business”). La linea di prodotti Mirroring360 include attualmente Mirroring360 e Mirroring360 Pro (insieme, i “Prodotti Mirroring360”).
“Codice Dannoso” significa virus, worm, bombe a orologeria, cavalli di Troia e altri codici, file, script, agenti o programmi dannosi o malevoli.
Il “Software Open Source” indica tutto il software disponibile sotto la GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, licenze BSD, o qualsiasi altra licenza approvata dall'Open Source Initiative (www.opensource.org).
“Reversal del pagamento” significa qualsiasi inversione di fondi per una transazione relativa ai Servizi, compresi, a titolo esemplificativo, contestazione di pagamento, inversione, cancellazione o rimborso che comporta che Splashtop non riceva o trattenga l'importo del pagamento applicabile.
“Services” significa i servizi e il Software correlato forniti da Splashtop o da qualsiasi Affiliato Splashtop a Te ai sensi di questi Termini, inclusi Splashtop Personal, i prodotti Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, i prodotti Mirroring360, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass. I Servizi includeranno anche qualsiasi supporto standard e servizi di manutenzione offerti da Splashtop o dai suoi Affiliati ai sensi di questi Termini.
"Software" indica alcuni programmi software, esclusivamente in formato codice oggetto, necessari per l'utilizzo dei Servizi e concessi in licenza all'utente ai sensi dei presenti Termini.
“Splashtop” indica Splashtop Inc., le sue Affiliate come definite nel presente documento, e i suoi successori e aventi causa.
"Account Splashtop" indica un account utente creato con Splashtop che identifica l'utente in modo univoco con un nome utente e una password.
“Software di Terze Parti” si riferisce a determinati software che Splashtop licenzia da terze parti e fornisce a Te in connessione con i Servizi e incorporato nel Software.
Il “Periodo di Accesso Non Pagato” indica qualsiasi periodo di accesso ai Servizi che corrisponde a un'Inversione di Pagamento.
"Utente" indica l'utente in qualità di utilizzatore della licenza o un dipendente o agente di una persona giuridica autorizzata a rappresentare e vincolare legalmente tale soggetto ai presenti Termini.
2. REGISTRAZIONE ONLINE (le sottosezioni a. e b. non si applicano a Splashtop On-Prem)
Per utilizzare i Servizi, all'utente potrebbe essere richiesto di completare il processo di registrazione online, compresa l'accettazione elettronica dei presenti Termini. Splashtop può rifiutare una registrazione online da parte dell'utente a sua esclusiva discrezione e non è obbligata a fornire una motivazione per il suo rifiuto.
a. Dati di registrazione. Come parte del processo di registrazione online per un Account Splashtop, Splashtop raccoglierà alcune informazioni limitate sull'Utente ("Dati di registrazione"). Tutti i dati di registrazione forniti dall'Utente devono essere aggiornati, completi e accurati e l'Utente è l'unico responsabile del loro aggiornamento, se necessario. Splashtop può porre fine a tutti i diritti di accedere, ricevere, utilizzare e concedere in licenza i Servizi se (i) Splashtop scopre che uno qualsiasi dei dati di registrazione dell'Utente è incompleto, impreciso o non aggiornato, o (ii) Splashtop determina, a sua esclusiva discrezione, che l'Utente non è idoneo a utilizzare i Servizi.
b. Password. Fatta eccezione per Splashtop Secure Workspace e Splashtop Vault, come parte del processo di registrazione online, l'Utente deve utilizzare il proprio indirizzo e-mail a titolo di nome Utente e scegliere una password per accedere al proprio account Splashtop. L'Utente è interamente responsabile del mantenimento della riservatezza della sua password e si impegna a salvaguardare attentamente tutte le sue password. L'Utente è l'unico responsabile di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del proprio account Splashtop e accetta di informare immediatamente Splashtop di qualsiasi uso non autorizzato del proprio account Splashtop o di qualsiasi altra violazione della sicurezza. Inoltre, l'Utente è l'unico responsabile dell'ottenimento del consenso da parte dei suoi utenti prima di raccogliere, trasmettere o trasferire qualsiasi contenuto dai loro dispositivi attraverso i Servizi. Splashtop non sarà responsabile di eventuali perdite che l'Utente potrebbe subire a causa dell'utilizzo dell'account Splashtop da parte di terzi, con o senza la sua conoscenza. L'Utente può essere ritenuto responsabile per le perdite subite da Splashtop o da un'altra parte a causa dell'utilizzo del suo account Splashtop da parte di terzi, con o senza la sua conoscenza, o per il mancato rispetto da parte sua dei termini stabiliti in questa sezione.
c. Sicurezza. Splashtop si impegnerà in modo commercialmente ragionevole a mantenere adeguate misure di salvaguardia amministrative, fisiche e tecniche per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati di registrazione. Nonostante quanto sopra, l'Utente riconosce che, nonostante le precauzioni di sicurezza adottate da Splashtop, l'uso o la connessione a Internet offre a terzi non autorizzati la possibilità di aggirare tali precauzioni e di accedere illegalmente ai Servizi e ai Dati di registrazione. Splashtop non può e non garantisce la privacy, la sicurezza, l'integrità o l'autenticità di qualsiasi informazione trasmessa o memorizzata in qualsiasi sistema connesso a Internet o accessibile in altro modo, né che tali precauzioni di sicurezza siano adeguate o sufficienti.
d. Abbonamento all'uso del Software. Con la sottoscrizione di un abbonamento per l'utilizzo dei Servizi, l'Utente accetta le Condizioni di vendita di Splashtop, consultabili all'indirizzo
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale per Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault o Foxpass; o
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale per i prodotti Mirroring360.
e. Offerte di prova e promozionali. Occasionalmente, Splashtop può offrire alcune offerte di prova e/o promozionali. Splashtop si riserva il diritto di modificare o interrompere qualsiasi prova o offerta promozionale a sua esclusiva discrezione e senza preavviso. Qualsiasi offerta di prova o promozionale è limitata a una (1) copia per cliente e non può essere combinata con altre offerte.
3. PAGAMENTI E ONERI FISCALI
L'accettazione dei presenti Termini da parte dell'Utente costituisce l'accordo a effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti a Splashtop, incluse, ove applicabili, tutte le tasse, i dazi e le commissioni. Se non diversamente specificato, tutti i prezzi e le tariffe indicati da Splashtop si intendono al netto di tasse e imposte. Ove applicabili, le imposte e le tasse saranno addebitate sulle fatture emesse elettronicamente da Splashtop in conformità alle leggi e ai regolamenti locali. Splashtop, a sua esclusiva discrezione, calcolerà l'importo delle imposte dovute. Le imposte e le tasse applicate possono essere modificate senza preavviso.
Splashtop raccoglie l'imposta sulle vendite nei seguenti stati: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Esenzioni fiscali. Se sei esente da tasse o commissioni, sarai responsabile di fornire a Splashtop tutti i certificati di esenzione fiscale appropriati e/o altra documentazione soddisfacente per le autorità fiscali applicabili per dimostrare tale stato di esenzione. Splashtop si riserva il diritto di esaminare e validare la documentazione di esenzione fiscale.
Pagamento di tasse e commissioni. Pagherai a Splashtop eventuali imposte e commissioni applicabili. Sei l’unico responsabile del pagamento di tutte le imposte e commissioni dovute in conseguenza della fornitura dei Servizi da parte di Splashtop a tuo favore. Se sei tenuto a pagare imposte e commissioni, dovrai corrispondere tali importi senza alcuna riduzione o compensazione degli importi dovuti a Splashtop ai sensi del presente accordo e pagherai e sosterrai l'importo aggiuntivo necessario per garantire che Splashtop riceva l'intero importo del pagamento richiesto come se tale riduzione o compensazione non fosse necessaria.
Determinazione Fiscale. La determinazione fiscale si basa principalmente sulla località in cui hai stabilito la Tua attività, o per gli individui dove tale individuo risiede permanentemente. Splashtop si riserva il diritto di confrontare questa località con altre prove disponibili per convalidare se la Tua località è accurata. Nel caso in cui la Tua località sia inaccurata, Splashtop si riserva il diritto di addebitarti eventuali tasse e spese in sospeso.
Splashtop si riserva il diritto di determinare i prezzi dei Servizi Splashtop in base alla posizione geografica dell'utente o all'utilizzo effettivo dei Servizi. I prezzi possono variare in base alla località. Il luogo di acquisto deve corrispondere al luogo in cui l'utente risiede fisicamente e in cui i Servizi saranno principalmente utilizzati e distribuiti. Splashtop si riserva il diritto di verificare la posizione dell'utente. Se viene accertato che i prezzi sono stati applicati in modo errato all'acquisto dei Servizi Splashtop da parte dell'Utente, per errore o a causa del comportamento dell'Utente, i prezzi dei Servizi Splashtop dell'Utente saranno aggiornati di conseguenza e tutti gli importi che avrebbero dovuto essere dovuti in base ai prezzi standard diventeranno immediatamente esigibili entro trenta (30) giorni dalla notifica.
Splashtop può sospendere o terminare i Servizi sull'account Splashtop dell'utente a causa di morosità nei pagamenti e l'utente accetta di rimborsare a Splashtop tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti per la riscossione degli importi morosi.
Chargebacks; Inversioni di pagamento; Modifiche ai termini. Se qualsiasi pagamento per i Servizi è soggetto a un'inversione di pagamento, allora (a) il periodo di sottoscrizione (o parte di esso) associato a tale pagamento sarà considerato non pagato e potrà essere trattato da Splashtop come un periodo di accesso non pagato, e (b)
Splashtop può, a sua esclusiva discrezione, sospendere, limitare o terminare l'accesso ai Servizi associati all'Account Splashtop interessato.
Se successivamente acquisti, rinnovi o riattivi un abbonamento (anche tramite un metodo di pagamento o canale diverso) dopo un'inversione di pagamento, autorizzi Splashtop ad applicare una parte o la totalità del periodo di accesso non pagato al nuovo abbonamento o rinnovato, anche riducendo la durata del termine dell'abbonamento e/o aggiustando la data di rinnovo applicabile per tener conto di tale accesso non pagato precedente. Riconosci e accetti che tale aggiustamento è inteso per tenere conto dell'accesso non pagato precedente e non costituisce una tassa, penalità o sovrapprezzo.
4. CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
Questi termini di licenza per l'utente finale ti concedono un diritto e una licenza per usare il Software entro certi limiti, restrizioni, termini e condizioni (“EULA”). Accetti di essere vincolato da questo EULA prima di usare il Software.
a. Concessione di Licenza. Ti viene concessa una licenza non trasferibile, non sublicenziabile, non esclusiva per usare il Software e la Documentazione, soggetta alla tua piena conformità con questa Sezione 4.
b. Uso Commerciale. I Prodotti Business di Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem e i Prodotti Mirroring360 sono completamente concessi in licenza per l'uso commerciale in un ambiente professionale. Splashtop Personal è solo per uso non commerciale, ovvero usalo per accedere ai tuoi computer personali per scopi non lavorativi. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault e Foxpass possono essere concessi in licenza per uso commerciale o non commerciale.
c. Restrizioni Software. Lei non deve, direttamente o indirettamente, né permettere o consentire ad altre persone di: (i) in tutto o in parte, copiare, riprodurre, trasferire, creare opere derivate da, tradurre, decodificare, disassemblare, decompilare o cercare in altro modo di ricavare il codice sorgente o le idee o gli algoritmi sottostanti di Splashtop; (ii) alterare, modificare o creare opere derivate basate sul Software, o rimuoverne qualsiasi parte; (iii) rimuovere, alterare, coprire o offuscare qualsiasi avviso di copyright o di diritti di proprietà inseriti o incorporati da Splashtop nel Software o nella Documentazione; (iv) vendere, rivendere, affittare, noleggiare, prestare, distribuire, assegnare o trasferire in altro modo i propri diritti di utilizzo del Software o della Documentazione o utilizzarlo per condivisione di tempo commerciale, noleggio, uso di service bureau o qualsiasi altra forma di utilizzo a beneficio di qualsiasi persona o entità diversa da Lei; (v) utilizzare il Software o qualsiasi suo componente per scopi illegali; o (vi) utilizzare il Software o la Documentazione, o qualsiasi suo componente, per abilitare dispositivi di elusione della protezione del copyright o per violare o eludere in qualsiasi modo qualsiasi copyright sui contenuti, schema di protezione dei contenuti o politiche di copia dei contenuti; (vii) pubblicare o divulgare a terzi qualsiasi valutazione dei Servizi senza il preventivo consenso scritto di Splashtop; (viii) utilizzare i Servizi per qualsiasi scopo diverso da quello previsto; (ix) interferire con o interrompere l'integrità o le prestazioni dei Servizi; (x) introdurre qualsiasi Software Open Source nei Servizi; (xi) tentare di ottenere accesso non autorizzato ai Servizi o ai sistemi o alle reti correlati; (xii) utilizzare, concedere in licenza o accedere ai Servizi, Software o Documentazione se Lei (o qualsiasi dei Suoi Utenti) è un concorrente diretto di Splashtop, o per scopi di monitoraggio della disponibilità, delle prestazioni o delle funzionalità dei Servizi o del Software, o per benchmarking, analisi competitiva o qualsiasi altro scopo competitivo; o (xiii) utilizzare i Servizi, il Software o la Documentazione per archiviare o trasmettere materiale illecito, diffamatorio o dannoso, o materiale che viola i diritti di terzi, inclusi i diritti di privacy o di proprietà intellettuale.
d. Restrizioni del servizio. Utilizzando i Servizi, accetti di non e non permetterai a nessuno dei tuoi utenti di (i) utilizzare i Servizi in violazione di leggi o regolamenti applicabili, (ii) trasmettere qualsiasi materiale che possa violare o infrangere i diritti di proprietà intellettuale, la privacy o altri diritti di terzi, (iii) raccogliere o conservare informazioni di terzi senza il loro consenso, (iv) utilizzare i Servizi in un modo che possa causare danni o interruzioni alla rete Splashtop, agli Account Splashtop o ad altri servizi Splashtop o (v) utilizzare i Servizi per inviare spam, malware o contenuti fraudolenti, osceni o illegali.
e. Limitazioni d'Uso*. Accetti di rispettare il seguente termine applicabile mentre utilizzi i rispettivi Servizi:
(i) Per Splashtop Personal, il numero totale di Splashtop Streamer che sono collegati al Tuo Account Splashtop non deve superare cinque (5). Splashtop Personal è inoltre limitato all'uso non commerciale solo, come indicato nella Sezione 4(b) sopra.
(ii) Per i prodotti Splashtop Business:
a. Splashtop Business Access - 2 computer per ogni postazione Utente per Splashtop Business Access Solo, 10 computer per ogni postazione Utente per Splashtop Business Access Pro e 10 computer per ogni postazione Utente per Splashtop Business Access Performance. Il numero di utenti è limitato dal numero di licenze.
b. Splashtop Remote Support - il numero di computer è limitato dal pacchetto sottoscritto dall'utente.
La licenza Splashtop Remote Support è destinata ai tecnici e al personale IT per l'assistenza remota dei propri computer e di quelli di altri utenti.
Remote Support Basic, Remote Support Plus e Remote Support AEM non includono l'accesso utente secondario.
Remote Support Premium include un accesso limitato per gli utenti secondari.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch è supportato da Chocolatey per Windows e Homebrew per macOS. Gli utenti Windows potrebbero essere soggetti a limitazioni d'uso e altre restrizioni, inclusi limiti di velocità. Si prega di consultare i Termini Legali di Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e il Disclaimer dei Pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) per i dettagli. Splashtop non si assumerà alcuna responsabilità per le modifiche, inclusi danni di qualsiasi tipo, che potrebbero derivare dal componente aggiuntivo del Software Patch.
c. Splashtop SOS – il numero di computer è limitato dal pacchetto cui ti sei iscritto. Il numero di utenti è limitato dal numero di licenze.
d. Splashtop SOS+ – La patch software è fornita da Chocolatey per Windows e Homebrew per macOS. Gli utenti Windows potrebbero essere soggetti a limitazioni d'uso e altre restrizioni, comprese le limitazioni di frequenza. Ti invitiamo a consultare i Termini legali di Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e il Disclaimer sui pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) per ulteriori dettagli. Splashtop non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche, inclusi danni di qualsiasi tipo, che potrebbero derivare dal componente aggiuntivo Software Patch.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – i limiti su tecnici, utenti, computer e concorrenza dipendono dal particolare piano a cui ti sei abbonato. Il Software Patch è fornito da Chocolatey per Windows e Homebrew per macOS. Gli utenti Windows possono essere soggetti a limitazioni d'uso e altre restrizioni, incluse le limitazioni di velocità. Si prega di consultare i Termini Legali di Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) e il Disclaimer dei Pacchetti (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) per dettagli. Splashtop non assumerà alcuna responsabilità per modifiche, inclusi danni di qualsiasi tipo, che possono derivare dal componente aggiuntivo Software Patch.
(iii) Per Splashtop Classroom, il numero totale di Streamer Splashtop connessi con l'account Splashtop dell'utente non dovrà superare i dieci (10).
(iv) Per Splashtop On-Prem, l'uso dei Servizi è limitato al particolare piano a cui l'utente ha aderito.
(v) Per i Prodotti Mirroring360, il numero massimo di software Mirroring360 distribuiti sui computer è limitato dal numero di licenze sottoscritte dall'utente.
(vi) Per Foxpass, i Servizi sono acquistati come abbonamenti utente e tale utilizzo è limitato al numero di utenti specificato nel modulo d'ordine applicabile. Gli abbonamenti utente sono solo per utenti designati e non possono essere condivisi o utilizzati da più di un utente ma possono essere riassegnati a nuovi utenti in sostituzione di ex utenti che non necessitano più dell'uso continuato dei Servizi.
Splashtop può, a sua esclusiva discrezione, sospendere qualsiasi account che violi questa disposizione o richiedere all'utente l'acquisto di licenze aggiuntive per correggere qualsiasi eccesso.
f. Software di Terze Parti. Certo Software di Terze Parti fornito in o con il Software è soggetto a vari altri termini e condizioni imposti dai licenzianti di tale Software di Terze Parti. Il tuo uso del Software di Terze Parti è soggetto e regolato dalle rispettive licenze del Software di Terze Parti, le quali licenze pertinenti per tale Software di Terze Parti puoi visualizzare all'interno di tale Software. Qualsiasi acquisizione da parte tua di tale Software di Terze Parti, inclusa qualsiasi scambio di dati tra Te e qualsiasi fornitore di Software di Terze Parti, è tra Te e il fornitore applicabile del Software di Terze Parti. Splashtop non garantisce, supporta o si assume alcuna responsabilità per qualsiasi Software di Terze Parti, indipendentemente dal fatto che tale Software di Terze Parti sia designato da Splashtop come “certificato” o in altro modo, eccetto come specificato per iscritto in un modulo d'ordine o nella Documentazione.
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g. Riserva di diritti. Salvo quanto espressamente concesso in questi Termini, non ci sono altre licenze concesse a te, espresse, implicite o per estoppel. Tutti i diritti non concessi in questi Termini sono riservati da Splashtop.
5. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Splashtop o i suoi licenzianti mantengono la proprietà di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale nei Servizi o associati a essi, che sono protetti dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti e internazionali e da altre leggi sulla proprietà intellettuale e disposizioni commerciali internazionali. Riconosci inoltre che i Servizi possono contenere informazioni non pubblicate e incorporare segreti commerciali di valore proprietari di Splashtop e/o dei suoi licenzianti. Splashtop e/o i suoi licenzianti riservano tutti i diritti sui Servizi non espressamente concessi nel presente documento. La licenza concessa di seguito e il tuo diritto di utilizzare i Servizi terminano automaticamente se violi qualsiasi parte dei Termini.
6. INFORMAZIONI RISERVATE
Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni commerciali o tecniche non pubbliche di Splashtop, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative ai segreti commerciali o al know-how di Splashtop che sono indicate come "riservate", sia oralmente che per iscritto, o che l'utente sa o dovrebbe sapere essere considerate riservate o esclusive di Splashtop. L'utente accetta di mantenere le Informazioni riservate in modo strettamente confidenziale e di non utilizzare le Informazioni riservate se non come espressamente autorizzato dai presenti Termini. L'utente dovrà garantire che nessuna persona non autorizzata abbia accesso alle Informazioni riservate. Nonostante quanto sopra, le Informazioni riservate non includono le informazioni che (i) diventano di dominio pubblico senza alcuna violazione dei Termini da parte dell'utente; (ii) sono sviluppate in modo indipendente dall'utente senza riferimento ad alcuna Informazione riservata; o (iii) sono legittimamente divulgate all'utente da una terza parte senza restrizioni sulla divulgazione.
7. MARCHI
L'utente riconosce e accetta che il termine Splashtop e altri loghi e disegni correlati forniti nel presente documento (collettivamente, i "Marchi Splashtop") sono marchi esclusivi di Splashtop, registrati negli Stati Uniti e altrove, e che l'utente non potrà utilizzare o riprodurre i Marchi Splashtop senza aver prima ottenuto una licenza da Splashtop. Tutti gli altri marchi e marchi di servizio citati nei Servizi o nel sito web Splashtop sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.
8. PRIVACY
L'uso da parte di Splashtop di qualsiasi informazione fornita da Te, inclusi, senza limitazioni, Dati di Registrazione e informazioni di pagamento, è stabilito nell'attuale Privacy Policy di Splashtop, che può essere trovata su (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy per Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault e Foxpass; o (2) https://www.mirroring360.com/privacy per Mirroring360 Products.
9. AGGIORNAMENTI E SUPPORTO
Splashtop può, di volta in volta, a sua esclusiva discrezione, e senza alcun obbligo di farlo, rendere disponibili aggiornamenti ai Servizi tramite Internet o altre fonti. Tutti questi aggiornamenti saranno considerati inclusi nella definizione di Servizi e saranno soggetti a questi Termini. Splashtop si riserva il diritto di addebitare tariffe per eventuali versioni future o aggiornamenti dei Servizi. Inoltre, Splashtop si riserva il diritto di aumentare le tariffe dei Servizi con preavviso. Sarai informato in anticipo di eventuali modifiche alle tariffe, inclusa la data effettiva. Se non annulli il tuo abbonamento prima che entrino in vigore le nuove tariffe, le tariffe aggiornate verranno applicate al tuo prossimo rinnovo dei Servizi.
Se Splashtop è il tuo fornitore di supporto per i Servizi, puoi visitare (1) https://www.splashtop.com/support per Splashtop Personal, Prodotti Business di Splashtop, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace o Splashtop Vault; oppure (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q per Prodotti Mirroring360 per utilizzare la knowledgebase online o contattare il team di supporto di Splashtop per risolvere eventuali problemi tecnici che potresti avere. Per Foxpass, puoi inviare un'email a help@foxpass.com per il supporto tecnico standard. Potresti anche avere l'opzione di acquistare separatamente servizi di supporto avanzati o premium conformemente a un modulo d'ordine per tempi di risposta accelerati.
10. DURATA E RISOLUZIONE
I presenti Termini decorrono dalla data di accettazione elettronica da parte dell'utente. I presenti termini rimangono validi fino alla cessazione dell'account Splashtop dell'utente. L'utente può recedere dalle presenti Condizioni in qualsiasi momento, revocando l'abbonamento, rimuovendo il Software e la Documentazione dal proprio sistema, cancellando l'account Splashtop e smettendo di utilizzare i Servizi.
Per gli abbonamenti Splashtop pagati tramite my.splashtop.com, L'utente può interrompere l'abbonamento accedendo al proprio account Splashtop all'indirizzo my.splashtop.com, cliccando sulla scheda "Abbonamenti" in "Informazioni sull'account" e disattivando il rinnovo automatico. L'abbonamento non si rinnoverà più automaticamente e non verrà effettuato alcun addebito automatico sul conto dell'utente al termine del periodo di abbonamento in corso. I Prodotti acquistati resteranno utilizzabili fino alla fine del periodo di abbonamento in corso.
Per gli abbonamenti Splashtop ottenuti tramite il personale di vendita di Splashtop (non acquistati direttamente da te su my.splashtop.com), È possibile annullare il proprio abbonamento fornendo una comunicazione scritta della propria intenzione di non rinnovare nel modo previsto nella Sezione 16(e) qui presente, inviata non più tardi di trenta (30) giorni prima del rinnovo automatico. Le riduzioni delle quantità di licenze o dei livelli di servizio per gli abbonamenti devono essere richieste per iscritto almeno trenta (30) giorni prima del rinnovo. Se non viene fornito un avviso tempestivo, le quantità esistenti si rinnoveranno senza modifiche.
Per il prodotto Foxpass, puoi terminare la tua sottoscrizione inviando una notifica di non rinnovo a Splashtop almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine attuale della sottoscrizione, in conformità con la Sezione 16(e) di seguito. Le riduzioni delle quantità di licenze o dei livelli di servizio per le sottoscrizioni devono essere richieste per iscritto almeno trenta (30) giorni prima del rinnovo. Se non viene fornito un avviso tempestivo, le quantità esistenti si rinnoveranno invariate.
Splashtop può terminare immediatamente questi Termini e il tuo abbonamento, licenza e diritto ai Servizi se (i) violi questi Termini; (ii) Tu, come entità legale, dichiari bancarotta, sei coinvolto in qualsiasi procedura fallimentare o sei altrimenti insolvente; o (iii) Splashtop decide, a sua esclusiva discrezione, di interrompere l'offerta dei Servizi, nel qual caso Splashtop ti notificherà in anticipo, quando possibile, e ti offrirà piani o opzioni alternative per ridurre al minimo qualsiasi inconveniente che potrebbe essere causato da tale cessazione. Splashtop non sarà responsabile per alcun danno derivante dalla cessazione di questi Termini come previsto nel presente documento. Alla cessazione di questi Termini: (a) tutti i diritti di licenza concessi in virtù del presente documento termineranno automaticamente senza ulteriore avviso; e (b) interromperai immediatamente tutto l'accesso e l'uso dei Servizi e distruggerai il Software e la Documentazione, e tutte le copie degli stessi. Le sezioni 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 sopravvivranno alla scadenza o alla cessazione di questi Termini con pieno vigore ed effetto.
11. ESCLUSIONE DI GARANZIE
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12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
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13. INDENNIZZO
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14. CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI
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15. USO AD ALTO RISCHIO
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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026
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