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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.

Che cos'è l'autenticazione Wi‑Fi® IEEE 802.1X?

Foxpass Team
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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IEEE 802.1X è il protocollo standard Extensible Authentication Protocol (EAP), tramite il quale viene trasmessa l'autenticazione Wi-Fi®.

Con EAP, trasmetti informazioni tramite framework Ethernet senza utilizzare il Point-to-Point Protocol (PPP).

802.1X è composto da tre parti principali: il supplicant, l'authenticator e il server di autenticazione. Con 802.1X, la fase di avvio coinvolge il supplicant (ovvero il computer client o il dispositivo che desidera connettersi alla rete wireless), che invia dati EAP incapsulati in frame EAPOL (EAP over LAN) all'autenticatore (ovvero il punto di accesso wireless, il router o lo switch).

In sostanza, i messaggi vengono inoltrati tra il server di autenticazione e il dispositivo del richiedente tramite l’autenticatore, ma l’autenticatore non può vedere ciò che sta inoltrando perché il messaggio è crittografato. Diverse informazioni pertinenti vengono convalidate affinché il server di autenticazione approvi le richieste prima di autorizzare l’accesso al server di rete del router Wi-Fi® .

In alcune situazioni, il software presente sul computer che tenta di autenticare il Wi-Fi® tramite RADIUS è il dispositivo supplicant in questione.

Questo diagramma mostra come funziona 802.1X:

A diagram showing how IEEE 802.1X works.

Sebbene l’uso di un WEP obsoleto possa causare molti problemi o rischi per la sicurezza, come il fatto che la lunga durata delle password le renda insicure, 802.1x attenua molte di queste criticità.

Autenticazione Wi‑Fi® con Foxpass RADIUS

Foxpass consente accessi individuali per utente invece di usare una password condivisa. Questo migliora la sicurezza e impedisce accessi indesiderati ai dati importanti della tua azienda, garantendo che i tuoi dispositivi, account e informazioni rimangano al sicuro.

Di conseguenza, i dipendenti possono accedere facilmente al Wi-Fi® della propria azienda. Allo stesso tempo, Foxpass risolve il vecchio problema delle password generiche, abusate e condivise che possono consentire a un perfetto sconosciuto di violare la tua infrastruttura. Le password non sicure rendono le aziende vulnerabili a gravi attacchi dai quali spesso non riescono a riprendersi, ma usare Foxpass per autenticare e connettersi elimina questo rischio.

In più, utilizzare l'autenticazione WiFi RADIUS con Foxpass consente ai responsabili IT di delegare senza interruzioni con una connessione Internet e l'accesso alla Foxpass Dashboard.

In breve: Foxpass offre autenticazione Wi-Fi® sicura e affidabile con WPA2 Enterprise, 802.1x e RADIUS con un semplice clic!

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