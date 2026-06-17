Il Wi-Fi basato su certificati è uno dei modi più efficaciper proteggere i Chromebook gestiti nelle reti aziendali. Ma per molti team IT, quello che inizia come un progetto Wi‑Fi può trasformarsi rapidamente in un incubo di infrastruttura dei certificati.
Foxpass elimina quel passaggio aggiuntivo fornendo un connettore cloud-native conforme a Google come parte del servizio. Questo offre ai team IT un modo più diretto per implementare l'accesso basato su certificati sui Chromebook gestiti.
Con EAP-TLS, i dispositivi ChromeOS si connettono al Wi‑Fi 802.1X utilizzando certificati client invece di password condivise. Questo offre ai team IT un controllo migliore su quali dispositivi possono unirsi alla rete e riduce il rischio che una password rubata possa essere riutilizzata.
Tuttavia, in molte implementazioni di Google Workspace, arrivare all'accesso basato su certificati richiede più che attivare una policy. I team hanno spesso bisogno di un'infrastruttura di certificati aggiuntiva per collegare Google Admin, l'emissione dei certificati e la distribuzione delle policy Wi-Fi.
La sfida dell'adozione del Wi‑Fi basato su certificati
In una distribuzione standard di Google Workspace, il Wi-Fi basato su certificati per ChromeOS presenta alcuni elementi da configurare. Gli amministratori devono configurare un profilo SCEP, definire le impostazioni dei certificati, considerare attendibili i certificati della CA emittente e del server RADIUS e distribuire le impostazioni Wi-Fi in Google Admin per WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise, che in pratica è semplicemente WP che usa 802.1X con EAP-TLS.
Il modello di Google si basa su Google Cloud Certificate Connector, un servizio Windows che inoltra le richieste di certificato tra Google e l'origine del certificato. Su ChromeOS, la chiave privata viene generata sul dispositivo e il certificato viene richiesto e consegnato tramite questo processo.
È un modello di sicurezza valido, ma può aggiungere un carico di lavoro reale per hosting, configurazione dei servizi, autorizzazioni, risoluzione dei problemi e manutenzione prima che una flotta di Chromebook gestiti sia pronta per utilizzarlo.
Come Foxpass semplifica il percorso verso un accesso sicuro
Foxpass cambia questa configurazione gestendo il livello del connettore come parte del servizio, invece di lasciare che siano i clienti a distribuirlo e gestirlo autonomamente.
Per i team che gestiscono dispositivi ChromeOS in Google Workspace, questo significa meno tempo dedicato all'hosting e alla manutenzione dei servizi di connettore e più tempo da dedicare agli aspetti del rollout che determinano davvero l'accesso: policy dei certificati, impostazioni di registrazione SCEP, profili Wi-Fi e convalida RADIUS.
Foxpass elimina un vero e proprio passaggio di implementazione nel passaggio all'accesso di rete basato su certificati. Questo rende EAP-TLS più facile da implementare per le organizzazioni che vogliono una sicurezza Wi-Fi più forte senza doversi fare carico di un altro sistema da gestire. Supporta anche ambienti cloud-first di gestione delle identità e dei dispositivi incentrati su Google Workspace e altre piattaforme di identità.
Foxpass può anche aiutare a semplificare il ciclo di vita degli accessi per gli ambienti orientati a Google tramite la sincronizzazione dei dispositivi di Google Admin. Sincronizzando le informazioni sui dispositivi gestiti da Google Admin, Foxpass può aiutare i team IT a mantenere l'accesso alla rete allineato allo stato dei dispositivi e ai cambiamenti del loro ciclo di vita, invece di trattare l'emissione dei certificati come un'attività di configurazione una tantum.
Questo è importante per i parchi Chromebook, perché le decisioni di accesso dovrebbero evolversi man mano che i dispositivi vengono registrati, riassegnati, sospesi, ritirati o escono dal parco dispositivi gestito. In combinazione con il Wi-Fi basato su certificati, la sincronizzazione dei dispositivi di Google Admin offre ai team un modo più pratico per collegare la gestione dei dispositivi, l'emissione dei certificati e il controllo dell'accesso alla rete.
Vantaggi per le organizzazioni fortemente orientate a Google Workspace e Chromebook‑
Meno infrastruttura di connettori da ospitare e mantenere per i team IT.
Meno passaggi tra l'emissione del certificato e la distribuzione del profilo Wi‑Fi.
Riduzione del carico operativo relativo all'iscrizione SCEP, alla configurazione delle attendibilità e alle operazioni del connettore.
Un modo più pratico per implementare EAP-TLS in ambienti di dispositivi cloud-first.
Allineamento più semplice del ciclo di vita degli accessi sincronizzando i dati dei dispositivi Chromebook gestiti da Google Admin in Foxpass.
Un approccio alla distribuzione più gestibile
Per la maggior parte dei team IT, la domanda non è se valga la pena usare EAP-TLS. È se possono implementarlo senza aggiungere un altro servizio da gestire. Questo è importante negli ambienti Chromebook, dove l'emissione dei certificati, le impostazioni di attendibilità e la distribuzione delle policy Wi‑Fi devono già funzionare insieme sui dispositivi gestiti.
Riducendo il lavoro sui connettori che di solito si colloca tra Google Workspace e la registrazione dei certificati, Foxpass aiuta i team a dedicare meno tempo all'infrastruttura di supporto e più tempo alla convalida delle policy, al test del comportamento della rete e alla distribuzione dell'accesso su larga scala.
Rendere più pratico un accesso alla rete più sicuro
Per le organizzazioni che usano Google Workspace e Chromebook gestiti, il valore del Wi‑Fi basato su certificati è evidente.
La vera domanda è quanta infrastruttura di connettori e certificati un team debba gestire per arrivarci. Foxpass accorcia questo percorso gestendo il livello del connettore come parte del servizio, offrendo ai team IT un modo più diretto per implementare EAP-TLS su ChromeOS senza doversi occupare di un altro sistema da ospitare e mantenere.