Le violazioni della sicurezza e dei dati stanno diventando allarmantemente comuni nel mondo tecnologico di oggi. Ogni giorno arrivano nuove notizie di dati compromessi, con report che suggeriscono che ogni giorno vengono compromessi 7 milioni di record di dati.
Mentre molte organizzazioni guardano all'esterno per trovare la causa principale di queste violazioni dei dati, il problema di solito risiede all'interno. Meccanismi di controllo degli accessi inadeguati possono causare (e troppo spesso causano) violazioni del controllo degli accessi.
La maggior parte delle organizzazioni adotta sistemi di controllo degli accessi estesi per tenere lontane le violazioni. Tuttavia, questi sistemi a volte possono avere enormi punti deboli che lasciano la porta aperta al disastro.
A volte il controllo degli accessi sembra efficace nei libri, ma potrebbe rivelarsi inutile in situazioni reali. In altri casi, le violazioni del controllo degli accessi potrebbero essere causate da dipendenti malintenzionati. A prescindere dalla causa, queste violazioni possono essere disastrose.
Esistono diversi tipi di violazioni del controllo degli accessi che possono mettere in ginocchio le organizzazioni ed esporre informazioni preziose a occhi indiscreti. Vediamo i tipi più comuni di violazioni del controllo degli accessi e scopriamo come Foxpass può aiutarti a difenderti da queste minacce.
Uso improprio dei privilegi
I tuoi dipendenti conoscono l'esatta posizione dei tuoi dati sensibili e le falle nel meccanismo di controllo degli accessi. Di conseguenza, uno dei tipi più significativi di violazione del controllo degli accessi si verifica per mano dei dipendenti all'interno di un'organizzazione.
Puoi implementare il miglior sistema di controllo degli accessi per la tua organizzazione, ma un dipendente malintenzionato può comunque abusare facilmente dei propri privilegi per ottenere accesso ai dati più critici dell’organizzazione.
Anche con privilegi utente standard, un utente può accedere alla memoria di tutti i processi in esecuzione con un account utente. Da lì, un dipendente può facilmente integrare codice dannoso nei processi dell’utente, accedere alla backdoor del sistema, intercettare le sequenze di tasti e modificare il contenuto nel browser.
I privilegi utente standard sono sufficienti per consentire a un utente di scaricare un plugin e integrare nel sistema una backdoor e un keylogger.
L'uso improprio dei privilegi è quindi uno dei tipi più comuni e pericolosi di violazione del controllo degli accessi e deve essere monitorato.
Negligenza
La negligenza è un altro tipo di violazione interna del controllo degli accessi che rappresenta una minaccia per un'organizzazione.
Le persone commettono errori continuamente. Di conseguenza, è ragionevole presumere che una persona con accesso gestionale ai dati aziendali possa commettere uno stupido errore nella gestione dei dati. In molti casi, un atteggiamento troppo superficiale da parte del management o dei dipendenti nei confronti dei problemi di sicurezza ha portato a conseguenze disastrose.
Lasciare dati preziosi o apparecchiature incustoditi è un altro errore critico che le persone possono spesso commettere, e può portare a violazioni della sicurezza e dei dati all'interno dell'organizzazione.
Dipendenti malintenzionati o estranei che ficcano il naso possono approfittare di questa negligenza, accedere ai dati critici dell’organizzazione e creare una grave minaccia per la sicurezza.
Attacco al dominio
Gli account di dominio sono gli account della maggior parte degli utenti aziendali all'interno di un'organizzazione. Questi account consentono agli utenti di accedere ai servizi di rete di una rete aziendale e di solito forniscono l'accesso ai servizi di rete per impostazione predefinita.
Di conseguenza, se un utente infetto o un insider malintenzionato ha accesso al database aziendale, è facile violare i dati aziendali.
L’accesso al dominio e l’autorizzazione consentono inoltre agli aggressori di accedere ai dischi di rete e alle cartelle di rete dell’utente, condividere risorse interne e persino ottenere l’accesso ad altre workstation sulla stessa rete.
Durante una sessione attiva, gli aggressori possono facilmente utilizzare servizi di rete come accesso remoto, SVN, FTP, TFS, GIT e SSH per violare le workstation degli utenti con privilegi più elevati.
Violazione esterna dovuta a meccanismi di controllo degli accessi inadeguati
Un meccanismo di controllo degli accessi inadeguato può consentire a soggetti esterni di ottenere accesso non autorizzato ai dati dell’organizzazione. Le violazioni da parte di soggetti esterni possono in genere essere attribuite direttamente alla mancanza di adeguati meccanismi di controllo degli accessi.
A volte, i privilegi di amministratore possono essere monitorati in modo inadeguato all'interno di un'organizzazione. In altri casi, le applicazioni di terze parti utilizzate all'interno dell'organizzazione possono introdurre vulnerabilità e violazioni della sicurezza. Un attaccante può facilmente sfruttare queste falle per violare dati organizzativi critici.
Esposizione accidentale sul web
Oggi le organizzazioni stanno migrando sempre più dati nel cloud. Tuttavia, con l'introduzione di un'architettura basata sul cloud, la possibilità di esporre accidentalmente informazioni critiche sul web aumenta in modo significativo. La sicurezza del cloud è eccezionalmente importante, soprattutto quando le organizzazioni archiviano informazioni sensibili nel cloud e l’accesso al cloud deve essere gestito e monitorato rigorosamente.
Violazioni da parte dei lavoratori remoti
I lavoratori da remoto sono spesso fondamentali per le aziende al giorno d’oggi. Come spiacevole effetto collaterale, le violazioni che coinvolgono i lavoratori da remoto stanno diventando più comuni.
Alcuni dipendenti lavorano da remoto in modo permanente, mentre altri lo fanno occasionalmente. Sebbene il lavoro da remoto migliori la qualità della vita e la produttività, può comportare un costo per la sicurezza dell'organizzazione.
Ci sono due casi in cui il lavoro da remoto può rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'organizzazione:
Innanzitutto, c’è la possibilità che un lavoratore da remoto utilizzi una connessione Internet non sicura per accedere al sistema di lavoro. Questo problema è meno rilevante quando si utilizza una rete domestica, ma si amplifica quando i lavoratori da remoto accedono al sistema di lavoro tramite Wi-Fi® pubblico.
Un hacker esperto può facilmente accedere a backdoor nelle reti Wi-Fi® pubbliche, installare keylogger e danneggiare il computer della vittima.
Un'altra minaccia alla sicurezza si presenta quando il dispositivo del lavoratore remoto viene rubato. Se la vittima ha effettuato l'accesso a un account di lavoro, aumentano significativamente le probabilità che un hacker competente riesca ad accedere a dati sensibili.
Come Foxpass può aiutarti
Con tutte le minacce e le vulnerabilità che le organizzazioni devono affrontare, la sicurezza informatica è più importante che mai. Le aziende hanno bisogno di una soluzione che protegga le loro reti e i loro utenti, offrendo al contempo un accesso sicuro alle proprie reti.
È qui che entra in gioco Foxpass. Foxpass offre un controllo degli accessi avanzato, dando alle organizzazioni un controllo solido su ciò a cui gli utenti possono accedere nella loro rete, così da tenere lontani gli utenti non autorizzati.Foxpass utilizza cloud RADIUS, PKI, cloud LDAP e chiavi SSH per gestire quali dispositivi possono connettersi e monitorare gli accessi, supportando la sicurezza e soddisfacendo i requisiti di conformità IT. Allo stesso tempo, gli account utente sono protetti con l'autenticazione a più fattori (MFA) per impedire accessi non autorizzati.
Migliora la tua sicurezza
Vuoi proteggere la tua rete da utenti non autorizzati e violazioni dei dati? Unisciti a Foxpass oggi stesso e riduci significativamente il rischio di una violazione dei dati dovuta a metodi poco accurati di controllo degli accessi alla rete: