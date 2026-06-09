Diciamolo chiaramente: ricordare più password per account, dispositivi, reti e siti web può essere frustrante. Per questo motivo, non sorprende che le persone spesso riutilizzino e condividano le password. Infatti, uno studio condotto dall'azienda di gestione delle password LastPass ha rilevato che il 95% degli intervistati condivide fino a 6 password con altre persone e il 59% riutilizza le password.
Sul posto di lavoro, i risultati del sondaggio non sono più incoraggianti: il 61% delle persone è più propenso a condividere le password di lavoro rispetto a quelle personali.
Nello studio di LastPass, i motivi principali per condividere le password all'interno di un'organizzazione includono: in caso di emergenza, la condivisione degli account del team e la delega del lavoro ad altri.
Tuttavia, la condivisione delle password comporta una lunga serie di rischi di cui i dipendenti devono essere consapevoli. Con questo in mente, vediamo quali sono i rischi della condivisione delle password e come affrontarli in modo sicuro.
Le violazioni della sicurezza della rete sono troppo comuni
Le persone spesso riutilizzano le password perché si sentono sopraffatte dalla creazione e dalla gestione delle password. Questo si traduce in cattive abitudini nella gestione delle password sul posto di lavoro, che possono comportare una minaccia molto più grande di quanto molte persone credano.
"Le password sono superate, danno fastidio agli utenti, danno fastidio ai team IT, sono difficili da ricordare," ha affermato Malcolm Harkins, chief security and trust officer dell'azienda di sicurezza Cylance, spiegando perché è così facile sviluppare cattive abitudini nell'uso delle password.
Nel complesso, garantire la sicurezza delle password richiede tempo e lavoro, il che spesso rappresenta una causa di base che lascia i tuoi sistemi vulnerabili agli attacchi. Eliminare semplicemente i possibili modi in cui sistemi e reti possono essere compromessi è una procedura di best practice.
Tuttavia, trascurare la sicurezza delle password può portare a gravi conseguenze. Un risultato spiacevole, per esempio, si può vedere quando il riutilizzo della password da parte di un dipendente Dropbox ha portato al furto di oltre 60 milioni di credenziali utente.
Implementando misure di sicurezza più solide, come formare i nuovi dipendenti durante l'onboarding a non riutilizzare mai le stesse credenziali di accesso, puoi prevenire costose violazioni della sicurezza.
Elimina i processi manuali di gestione degli accessi
Quando si tratta di inserire nuovi dipendenti e gestire l'uscita dei dipendenti, la sicurezza della tua azienda dipende dalla scelta dello strumento migliore per svolgere il lavoro. Usare strumenti di sicurezza automatizzati, ad esempio, è un modo pratico per mantenere la sicurezza senza gravare sui tuoi dipendenti. In questo modo, per gli utenti è più facile accedere ai propri account e alla rete senza dover memorizzare più password o rischiare che finiscano nelle mani di malintenzionati.
Quando automatizzi la sicurezza dei server di rete AWS o Google, fai risparmiare tempo e denaro al tuo team. Inoltre, questo comporta un'ampia gamma di vantaggi, tra cui:
Riduci il rischio che i dipendenti condividano le password.
Risparmi sui costi perché non devi costruire tutto da zero.
Prevenzione di costose violazioni della sicurezza di rete.
Centinaia di ore risparmiate durante l'onboarding o l'offboarding dei dipendenti.
Foxpass fa risparmiare tempo e denaro alla tua azienda
Con Foxpass hai una sola password, tutte collegate al tuo accesso principale da dipendente tramite G Suite o O365. In questo modo si riduce la necessità di memorizzare più password e si elimina la possibilità di condividerle, mantenendo così gli account al sicuro e rendendo comunque facile per gli utenti accedere.
Foxpass è un single sign-on per la tua infrastruttura, che offre ai dipendenti facilità di accesso e ai team IT la tranquillità che deriva da una solida sicurezza di rete.
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