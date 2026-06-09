Il Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), come suggerisce il nome, emette certificati per dispositivi di rete standard nel modo più semplice possibile. In genere, la distribuzione dei certificati ai dispositivi gestiti richiede più passaggi, tra cui l'integrazione di un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), seguita dalla configurazione dei gateway, delle policy, dalla registrazione dei certificati, dall'autorizzazione dei dispositivi e così via.
Tuttavia, con l’endpoint SCEP di Foxpass, puoi ridurre le complicazioni e rendere la registrazione dei certificati un processo semplice e senza sforzo.
Che cos'è esattamente SCEP?
Normalmente, l'emissione di certificati PKI richiede lo scambio di informazioni con un'Autorità di certificazione (CA) affidabile. La CA garantisce che l’identità e il nome di dominio nel certificato PKI siano legittimamente collegati al dispositivo di rete che richiede informazioni. Ma con SCEP, puoi ottenere una comunicazione semplice con il PKI utilizzando un segreto condiviso e un URL.
SCEP è un protocollo consolidato e affidabile che consente agli amministratori IT di configurare ed eseguire l'emissione di certificati in modo semplice.
Quali sono i componenti coinvolti in SCEP?
URL API del gateway SCEP
Un URL API gateway indica a un dispositivo di rete come comunicare con l'API.
Segreto condiviso SCEP
Il segreto condiviso SCEP consiste in una password con distinzione tra maiuscole e minuscole scambiata tra il server SCEP e l'Autorità di certificazione (CA).
Come funziona il processo di registrazione SCEP?
Le principali fasi del processo di registrazione SCEP sono:
Aggiungi un URL SCEP.
Aggiungi il segreto condiviso SCEP.
Aggiungi il certificato di firma SCEP.
Crea e distribuisci file di configurazione ai nodi della tua rete.
I nodi di rete usano file di configurazione per registrare automaticamente i certificati.
I file di configurazione possono contenere profili che includono parametri come il periodo di validità del certificato, il nome della configurazione SCEP, la dimensione della chiave, il numero di tentativi falliti consentiti, l'intervallo dei tentativi di nuovo accesso
consentito, ecc.
Puoi anche specificare quali dispositivi possono ricevere i certificati.
La registrazione diventa effettiva una volta completata l'autenticazione. Un certificato firmato viene emesso al nodo di rete dopo l'autenticazione.
Puoi fare riferimento al processo di configurazione SCEP di Foxpass per la procedura dettagliata sull'utilizzo del protocollo SCEP per l'emissione dei certificati sui server RADIUS.
Quali sono i casi d'uso di SCEP?
SCEP può semplificare il processo di rilascio dei certificati per diversi sistemi di rete. I casi d’uso di SCEP sono elencati di seguito:
I sistemi di Mobile Device Management (MDM) usano SCEP per emettere certificati PKI a un gran numero di dispositivi mobili e smartphone nella loro rete. L'emissione di un certificato per ogni dispositivo mobile o smartphone con il normale processo di certificazione PKI può richiedere molto tempo. SCEP offre un'alternativa valida che riduce il carico di lavoro dei responsabili di rete.
I sistemi basati su router usano SCEP per emettere certificati al numero crescente di dispositivi che vi si collegano.
I bilanciatori di carico, gli hub Wi‑Fi®, i dispositivi VPN e i firewall emettono certificati tramite SCEP ai nodi di rete collegati alla rete più ampia.
SCEP utilizza anche l'autenticazione RADIUS per emettere un certificato attendibile a tutti i dispositivi che comunicano con i server RADIUS.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di SCEP?
Le PKI offrono i meccanismi di autenticazione più robusti per l'identificazione digitale. Tuttavia, il processo può diventare complesso quando aumenta la scala dei dispositivi di rete e della rete a cui sono connessi. In questa situazione, configurare e gestire manualmente i certificati PKI diventa un'attività che richiede molto tempo, riduce la produttività ed è anche soggetta a errori che richiedono correzioni costanti.
Possono volerci facilmente ore per emettere, implementare e configurare il certificato su un dispositivo. Tuttavia, se vengono commessi errori manuali, l'intera rete potrebbe essere esposta ad attacchi futuri. Le aziende tendono anche a dimenticare la data di scadenza del certificato. Questo comporta un fermo del sistema a causa del ritardo nell'emissione dei certificati e nel consentire ai dispositivi di rete di riconnettersi alla rete.
Di conseguenza, il processo manuale di emissione dei certificati non è solo macchinoso, ma può anche avere implicazioni per la sicurezza. SCEP offre i seguenti vantaggi alle organizzazioni:
Emissione dei certificati senza complicazioni.
Emissione e configurazione corrette dei certificati su molti dispositivi.
Processo automatizzato di rilascio dei certificati che richiede un intervento manuale minimo o nullo.
Un protocollo che fa risparmiare tempo, riduce i costi operativi e migliora indirettamente la produttività consentendo agli amministratori IT di concentrarsi su altre attività.
SCEP supporta la maggior parte dei sistemi operativi per dispositivi e server, come Microsoft Windows, Apple iOS, macOS, Linux e sistemi di directory come Active Directory, rendendolo una soluzione versatile per tutte le tue esigenze di gestione della rete.
SCEP: in che modo Foxpass può aiutarti?
Puoi usufruire di tutti i vantaggi di SCEP tramite gli endpoint SCEP di Foxpass sui tuoi dispositivi Apple o Windows.
L'endpoint SCEP di Foxpass ti consente di eseguire operazioni relative alla PKI senza sforzo. Per maggiore semplicità, emettiamo certificati con una validità di 5 anni, evitando la seccatura del rinnovo annuale. Se disponi dell'infrastruttura server RADIUS di Foxpass, puoi usare SCEP con essa. Sia RADIUS che SCEP, insieme, ti proteggono dagli attacchi, perché ti consentono di rifiutare tentativi di autorizzazione indesiderati alla tua rete.
Puoi anche visualizzare i certificati emessi in base al loro numero di serie, data di emissione, stato e data di scadenza dalla console Foxpass. E se ritieni che si stiano svolgendo attività non necessarie mentre il certificato del nodo di rete è in uso, puoi revocare facilmente il certificato.
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