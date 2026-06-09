Perché RADIUS è ancora importante
RADIUS è stato una pietra miliare dell'accesso sicuro alla rete per oltre due decenni. Autentica in modo discreto gli utenti che si connettono a reti Wi-Fi, VPN e cablate in aziende, università e data center di tutto il mondo.
Ma il modo in cui ci connettiamo è cambiato. Le reti ora si estendono tra uffici, ambienti cloud e utenti in mobilità. Le richieste di autenticazione spesso viaggiano attraverso percorsi non affidabili — a volte persino su collegamenti Internet pubblici — dove il tradizionale RADIUS, progettato per ambienti di rete più semplici e chiusi, inizia a mostrare i suoi limiti.
Per stare al passo, le organizzazioni hanno bisogno dello stesso framework RADIUS collaudato, ma con una sicurezza del trasporto più robusta. È esattamente ciò che offre RadSec, ovvero RADIUS over TLS.
Che cos'è RadSec?
RadSec è un'evoluzione di RADIUS che invia i dati di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA) tramite connessioni TLS crittografate invece che tramite UDP non crittografato.
Quando un client RADIUS, come un controller wireless o un gateway VPN, comunica con un server RADIUS tramite RadSec, le due parti stabiliscono un tunnel TLS con autenticazione reciproca. All'interno di quel tunnel, ogni pacchetto RADIUS è crittografato e verificato per garantirne l'integrità.
Questo semplice cambiamento nel trasporto offre grandi vantaggi:
Le credenziali e le policy restano private.
I pacchetti non possono essere alterati né falsificati.
Le connessioni sono affidabili e tracciabili tramite TCP.
RadSec soddisfa anche i requisiti di sicurezza e interoperabilità dei moderni framework di roaming come eduroam e il Wi��‑Fi aziendale multisede, in cui le richieste di autenticazione possono attraversare più domini o domini non attendibili.
Perché RadSec è importante oggi
Il tradizionale RADIUS su UDP è veloce e leggero, ma non offre crittografia, integrità dei pacchetti né affidabilità. Dipende dall’hashing MD5, uno standard considerato obsoleto da anni. Negli attuali ambienti distribuiti e zero-trust, questo non è più sufficiente.
RadSec risolve queste debolezze combinando l'affidabilità di TCP con la crittografia e l'autenticazione reciproca di TLS. Il risultato è una base moderna, basata su standard per un accesso di rete federato e sicuro, che mantiene i dati di autenticazione privati, convalidati e verificabili end-to-end.
RadSec è particolarmente importante per:
Ambienti ibridi e multi-sito in cui le richieste RADIUS viaggiano tra data center o regioni cloud.
Reti per l'istruzione e la ricerca che si affidano a framework di identità roaming come eduroam.
Organizzazioni che implementano un'architettura zero-trust, in cui ogni connessione deve essere autenticata e crittografata.
La sfida: la complessità del fai da te
Nonostante i suoi vantaggi, implementare RadSec manualmente può essere complicato. Richiede:
Gestione e rotazione dei certificati su tutti i client e server RADIUS.
Configurazione e manutenzione dei tunnel TLS tra sedi.
Gestione delle configurazioni del firewall e delle porte per la comunicazione basata su TCP.
Per molti team DevOps e IT, la complessità della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura RadSec diventa un ostacolo, anche quando riconoscono la necessità di sicurezza.
Come il RADIUS erogato dal cloud semplifica l'IT
I moderni servizi RADIUS basati sul cloud risolvono questo problema fornendo autenticazione abilitata per RadSec pronta all'uso. Invece di configurare manualmente tunnel e catene di certificati, i team collegano i loro punti di accesso, VPN o controller a un endpoint RADIUS gestito che supporta già il trasporto TLS crittografato.
Foxpass Cloud RADIUS, ad esempio, riunisce:
RadSec (RADIUS over TLS) per un trasporto sicuro.
Autenticazione basata su certificati (EAP-TLS) per eliminare le password.
Controllo degli accessi basato sull'identità collegato a Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e altri provider.
Applicazione granulare di VLAN e policy per una segmentazione di rete basata sul principio del privilegio minimo.
Gestione integrata del ciclo di vita dei certificati tramite MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy) o il programma di installazione dei certificati BYOD di Foxpass.
Audit e registrazione dettagliati per supportare la conformità a SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001.
In breve, i vantaggi di RadSec sono integrati, senza il carico operativo di dover gestire server o tunnel in autonomia.
Perché è importante per le reti Zero Trust
Le architetture zero-trust si basano su tre elementi fondamentali
Verifica dell’identità avanzata per ogni connessione.
Trasporto crittografato per tutto il traffico di autenticazione.
Autorizzazione granulare basata su contesto e privilegio minimo.
RadSec supporta tutti e tre. Combinato con l'accesso basato su identità e certificati, garantisce che ogni sessione Wi-Fi o VPN sia autenticata, autorizzata e crittografata prima che qualsiasi dispositivo acceda alla rete.
In sintesi
RadSec rappresenta la naturale evoluzione di RADIUS per un mondo distribuito e zero-trust. Preserva ciò che funziona — AAA standardizzato — sostituendo al contempo presupposti obsoleti sui confini della rete.
Se utilizzi ancora un RADIUS legacy su UDP, adottare un servizio RADIUS ospitato nel cloud con RadSec integrato è il modo più semplice per portare il tuo livello di autenticazione agli standard di sicurezza moderni.
Foxpass Cloud RADIUS offre questa funzionalità automaticamente, consentendoti di abilitare l'accesso alla rete protetto da TLS e basato sull'identità in pochi minuti invece che in mesi.
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