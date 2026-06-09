La maggior parte dei team protegge l'accesso al Wi-Fi, eppure le prese Ethernet aperte restano ancora in sale riunioni, uffici e laboratori. Un solo collegamento può diventare una via diretta verso sistemi sensibili se l’accesso cablato non è autorizzato.
RADIUS per l'autorizzazione della LAN cablata colma questa lacuna. Con Foxpass Cloud RADIUS, applichi gli stessi controlli basati sull'identità usati per il wireless a ogni connessione cablata, così solo utenti e dispositivi affidabili si collegano alla tua rete.
In questa guida scoprirai come la centralizzazione delle policy in Foxpass semplifica il controllo e ti offre un'applicazione coerente del modello zero-trust su Wi-Fi e LAN.
Perché è importante proteggere l'accesso alla LAN cablata
Quando si pensa alla sicurezza della rete, di solito è il Wi-Fi a rubare la scena. Ma ogni porta Ethernet non gestita è una potenziale porta sul retro. Senza autorizzazione, chiunque abbia accesso fisico può collegarsi e aggirare completamente i controlli della tua rete wireless.
Ecco perché l'autorizzazione sulla LAN cablata è essenziale:
Blocca gli accessi fisici non autorizzati: Un visitatore, un appaltatore o persino uno studente potrebbe collegare un laptop e connettersi istantaneamente a sistemi sensibili se le porte vengono lasciate aperte.
Autorizza i dispositivi “stupidi”: stampanti, lavagne interattive e sistemi di videoconferenza spesso non supportano i certificati, eppure hanno comunque bisogno di connettività. Senza adeguate misure di protezione, possono esporre la rete.
Segmenta il traffico per funzione: Con l'applicazione VLAN, puoi fornire ai dispositivi con accesso limitato (come stampanti o apparecchiature per videoconferenze) la connettività di cui hanno bisogno senza inserirli nella stessa VLAN di rete dei laptop dei dipendenti.
Ignorare le porte Ethernet crea un punto cieco nella tua strategia di sicurezza. L'aggiunta dell'autorizzazione per la rete cablata garantisce che ogni dispositivo, cablato o wireless, debba essere autenticato, registrato o approvato prima di accedere al tuo ambiente.
Come funziona l'autorizzazione della LAN cablata
L'autorizzazione della LAN cablata si basa su 802.1X supportato da RADIUS per convalidare chi e cosa si connette a livello di porta. Questo approccio estende la sicurezza zero-trust fino allo switch, garantendo che nessun dispositivo non gestito o non autorizzato passi inosservato.
802.1X con certificati: I laptop e i desktop gestiti possono autenticarsi con certificati digitali (EAP-TLS) o credenziali sicure (EAP-TTLS). Questo offre un controllo degli accessi robusto, passwordless e basato sull’identità.
MAC Authorization Bypass (MAB): Non tutti i dispositivi supportano 802.1X. Stampanti, sistemi di teleconferenza, apparecchiature di laboratorio e endpoint IoT possono essere autorizzati tramite il loro indirizzo MAC. Con Foxpass, puoi a
Aggiungi questi dispositivi a un elenco consentito nella console Foxpass, evitando la necessità di gestire eccezioni specifiche per lo switch.
Modalità switch ibride: gli switch Enterprise possono tentare prima 802.1X, quindi ripiegare sui controlli basati su MAC se il dispositivo non supporta i certificati. Questo approccio a più livelli mantiene la sicurezza rigorosa senza bloccare i dispositivi necessari.
Utilizzando RADIUS per l'autorizzazione della LAN cablata, i team IT creano un modello di accesso coerente sia su Wi-Fi che su Ethernet. Il risultato: ogni connessione viene verificata, ogni dispositivo viene tracciato e i plug-in non autorizzati vengono bloccati alla porta.
Gestione centralizzata con Foxpass Cloud RADIUS
Gestire l'autorizzazione della LAN cablata spesso significa destreggiarsi tra configurazioni degli switch, elenchi MAC statici e policy Wi-Fi separate. Questa soluzione frammentata diventa rapidamente difficile da verificare e quasi impossibile da scalare.
Foxpass Cloud RADIUS elimina questa complessità fungendo da unico punto di controllo sia per l'accesso cablato che wireless:
Applicazione unificata delle policy: applica gli stessi standard di autorizzazione su Wi‑Fi ed Ethernet, così nessun dispositivo può aggirare le regole zero-trust.
Audit semplificati: Invece di controllare ogni switch e access point, puoi dimostrare la conformità con un'unica console centralizzata.
Meno oneri operativi: Non dovrai più gestire ACL sparse o aggiornare manualmente le configurazioni delle porte. Le modifiche apportate in Foxpass si propagano in modo coerente in tutto il tuo ambiente.
Progettato per essere resiliente: con elevata disponibilità e un uptime del 99,99%, Foxpass garantisce che i servizi di autorizzazione siano sempre attivi quando i tuoi utenti ne hanno bisogno.
Centralizzando il controllo, Foxpass non solo rafforza la sicurezza della tua LAN cablata, ma riduce anche il carico operativo per i team IT. Ottieni visibilità, coerenza e la certezza che ogni connessione, cablata o wireless, sia correttamente autorizzata.
Casi d'uso reali
L’autorizzazione della LAN cablata non è solo teoria: risolve le sfide di sicurezza quotidiane in tutti i settori:
Istruzione K-12 e universitaria: gli studenti spesso provano a collegare i laptop alle prese Ethernet dell'aula o del campus. Con Foxpass Cloud RADIUS, le scuole possono limitare l'accesso in modo che solo i dispositivi del personale autorizzato raggiungano le VLAN sensibili.
Uffici aziendali: le sale conferenze e gli spazi di lavoro open space hanno spesso porte Ethernet esposte. L'autorizzazione cablata impedisce a visitatori, appaltatori o dispositivi non autorizzati di connettersi silenziosamente alla rete aziendale.
Settori regolamentati: sanità, finanza e ambienti di laboratorio si affidano a stampanti cablate, apparecchiature diagnostiche o dispositivi IoT che non supportano l'autorizzazione basata su certificati. Utilizzando liste di consentiti basate su MAC, questi strumenti critici restano online pur continuando a soddisfare rigorosi requisiti di conformità.
Applicando RADIUS per l'autorizzazione della LAN cablata, le organizzazioni di tutti i settori possono colmare una lacuna di sicurezza nascosta senza sacrificare la facilità d'uso o l'efficienza operativa.
Proteggi oggi le tue reti cablate e wireless
L’autorizzazione della LAN cablata non deve per forza essere complicata. Con Foxpass Cloud RADIUS, puoi implementare il controllo degli accessi basato sulle porte in pochi minuti, unificare le policy per reti cablate e wireless e colmare una delle lacune di sicurezza più trascurate nelle reti moderne.
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