Quando devi gestire la directory della tua organizzazione e le autorizzazioni degli utenti, potresti non sapere da dove iniziare. Ci sono diverse opzioni sul mercato, ma forse l'idea di un'opzione open-source come OpenLDAP ti sembra interessante. Resta solo una domanda: come utilizzare OpenLDAP in modo efficace?
È il momento di scoprire cos'è OpenLDAP, come funziona, quali sfide comporta e perché Foxpass può essere un'alternativa potente e intuitiva. Iniziamo...
Che cos'è OpenLDAP?
OpenLDAP è un'implementazione gratuita e open source del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), avviata da Kurt Zeilenga nel 1998. È stato sviluppato nell'ambito dell'OpenLDAP Project ed è utilizzato per implementare servizi di directory, in modo che le organizzazioni possano centralizzare l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti.
OpenLDAP funziona su numerose distribuzioni Linux, tra cui Ubuntu. Storicamente, il server OpenLDAP è chiamato slapd, che ascolta le connessioni LDAP su un numero qualsiasi di porte, con la porta predefinita 389.
L’architettura di OpenLDAP era originariamente suddivisa, con un frontend che gestisce l’accesso alla rete e l’elaborazione del protocollo, e un backend dedicato all’archiviazione dei dati. La moderna architettura OpenLDAP è modulare, quindi sono ora disponibili molti tipi di backend per altri database tecnologici, non solo per quelli tradizionali.
I pro e i contro dell'esecuzione di OpenLDAP
Sebbene la flessibilità di OpenLDAP consenta l'autenticazione con LDAP su molti tipi diversi di applicazioni e dispositivi, ci sono alcuni svantaggi significativi:
Hai bisogno della disponibilità 24/7 di un team IT qualificato per configurare, impostare e distribuire OpenLDAP
Per eseguire OpenLDAP in modo ottimale, hai bisogno del 100% di uptime per garantire che i tuoi utenti e dispositivi possano autenticarsi senza interruzioni.
Configurare la miriade di applicazioni client affinché comunichino con OpenLDAP non è affatto semplice. Esistono molte configurazioni, incluso ottenere correttamente ou, dc, dn e cn. Anche solo questo passaggio potrebbe richiederti ore tra continui avanti e indietro e smanettando con le opzioni.
Il motivo fondamentale per cui la maggior parte degli utenti usa OpenLDAP è il controllo degli accessi, ma orientarsi semplicemente tra chi dovrebbe avere accesso a quali applicazioni e dispositivi e per quanto tempo può essere molto complesso da gestire in modo continuativo.
Molte applicazioni non funzionano bene con LDAP quando si collegano a una determinata porta. Questo può richiedere moltissimo tempo e molti amministratori non dispongono di conoscenze adeguate sui certificati corretti e sui metodi di crittografia appropriati.
Molti amministratori IT evitano di usare OpenLDAP perché richiede competenze tecniche e un notevole impegno anche per attività semplici, come la gestione delle directory per l'accesso delle macchine.
Altre alternative per la gestione degli utenti, come Microsoft Active Directory, Chef o Puppet, richiedono comunque molto lavoro extra per funzionare in modo efficiente.
Esegui LDAP con Foxpass
Se hai bisogno di eseguire LDAP, c’è un modo migliore che gestire il tuo server OpenLDAP!
L’implementazione LDAP basata su SaaS di Foxpass ti farà risparmiare innumerevoli ore e risparmierà al tuo team IT un enorme grattacapo continuo.
Il team di Foxpass ha dedicato molto tempo a perfezionare le opzioni del suo servizio di directory basato sul cloud. Con Foxpass, gli utenti possono essere facilmente raggruppati per ricevere accesso delegato alle risorse appropriate e assegnare, dove necessario, i livelli di autorizzazione adeguati.
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