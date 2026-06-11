"Da soli, possiamo fare così poco; insieme, possiamo fare così tanto." - Helen Keller
Al giorno d'oggi, il personale e gli studenti delle università e degli istituti scolastici lavorano in diversi campus. A tale scopo, l'accesso a Internet è essenziale. Per questo motivo è stato creato Eduroam!
Eduroam (Education Roaming) si distingue come un faro di eccellenza della rete globale. La ciliegina sulla torta è che Foxpass può fungere da solido server RADIUS dietro questa rete, offrendo due opzioni di autenticazione: SCEP RADIUS e autenticazione tradizionale basata su username e password. Approfondiamo il rapporto sinergico tra Eduroam e Foxpass.
Comprendere Eduroam: una rivoluzione nella rete accademica
Eduroam è più di una semplice rete Wi-Fi: è un'iniziativa di collaborazione volta a semplificare la vita di studenti, docenti e ricercatori. Immagina di entrare in un campus dall'altra parte del mondo e di connetterti istantaneamente a una rete sicura e veloce utilizzando le credenziali di accesso del tuo istituto di provenienza. Ecco cosa offre Eduroam.
Funzionalità chiave che rendono Eduroam indispensabile:
Portata globale: operativo in oltre 100 paesi, è un servizio davvero internazionale.
Sicurezza di livello enterprise: si avvale di protocolli di crittografia e autenticazione all'avanguardia.
Convenienza rivisitata: single sign-on (SSO) utilizzando le credenziali esistenti.
Accesso universale: disponibile nelle aule, nelle biblioteche, nelle caffetterie e persino negli spazi esterni del campus: ovunque si trovino i punti di accesso.
L'importanza senza pari di Eduroam nell'istruzione moderna
Facilitare l'apprendimento e la ricerca a livello globale
Sono finiti i tempi in cui la ricerca e la formazione erano confinate in confini fisici. Con Eduroam, un ricercatore australiano può facilmente continuare il suo lavoro mentre partecipa a un seminario in Europa o negli Stati Uniti, ad esempio.
Definire lo standard d'oro per la sicurezza e l'affidabilità
La privacy dei dati e la sicurezza della rete sono oggi più che mai fondamentali. I solidi protocolli di sicurezza di Eduroam la rendono una delle reti educative più sicure a livello globale.
In che modo un server RADIUS supporta Eduroam
Alle spalle di questa rete globale c'è un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) che convalida ogni tentativo di accesso. Il server comunica con i servizi di autenticazione dell'istituto di provenienza per verificare le credenziali e autorizzare l'accesso, costituendo di fatto la spina dorsale del servizio Eduroam.
WB Alliance e OpenRoaming
Eduroam e Foxpass sono entrambi membri dell'associazione no-profit WB Alliance / OpenRoaming. Obiettivo di OpenRoaming è consentire agli utenti di connettersi alle reti di tutto il mondo senza dover effettuare una nuova autenticazione di un determinato dispositivo a una determinata rete. Eduroam sta già facendo questo per molti insegnanti e studenti in tutto il mondo sulla rete Eduroam. Aziende come AT&T, T-Mobile, Intel, Cisco, ecc. sponsorizzano la WB Alliance. Foxpass è felicissima di far parte di questa alleanza, che prevede Eduroam.
Foxpass: il coltellino svizzero dei server RADIUS per Eduroam
Foxpass arricchisce Eduroam offrendo una flessibilità senza pari grazie a due metodi di autenticazione diversi ma ugualmente sicuri: SCEP RADIUS e il classico metodo basato su username e password.
Migliorare la sicurezza con SCEP
Il Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) consente l'emissione automatica e sicura di certificati. Grazie all'impiego di Foxpass come server SCEP RADIUS per Eduroam, gli istituti scolastici possono utilizzare i certificati digitali per un ulteriore livello di autenticazione sicura della rete.
L'accesso basato su username e password, che ha fatto epoca, è stato definito come un'operazione di marketing
Per coloro che preferiscono attenersi ai metodi tradizionali, Foxpass supporta la classica autenticazione basata su username e password. Infatti, un utente può accedere utilizzando il proprio account Okta, Onelogin, Google WorkSpace o Office 365, se il team IT decide di sincronizzare gli utenti con uno di questi metodi. Noi amiamo la sincronizzazione tramite uno di questi metodi, poiché un utente viene de-provisionato da Foxpass/Eduroam quando viene de-provisionato da uno dei sistemi citati.
Ulteriori vantaggi dell'utilizzo di Foxpass come server RADIUS Eduroam
Scalabilità senza limiti: progettato per soddisfare le esigenze delle istituzioni, sia che abbiano centinaia di utenti che decine di migliaia.
Integrazione senza soluzione di continuità: Foxpass può integrarsi con provider di identità cloud popolari come Google Workspace o Office 365.
Monitoraggio e analytics senza pari: puoi visualizzare i tentativi di accesso
Conformità semplificata: con Foxpass, rispettare gli standard di conformità del settore come HIPAA, FERPA, COPA e così via diventa molto meno complicato.
Costruire un futuro sinergico per il networking accademico
Nel panorama della ricerca e dell'istruzione accademica in continua evoluzione, Eduroam e Foxpass sono i compagni perfetti. Insieme, non solo forniscono i principi fondamentali di una rete sicura e accessibile, ma offrono anche la flessibilità di cui hanno bisogno le moderne istituzioni educative. Grazie alle sue opzioni di doppia autenticazione e alle solide caratteristiche di sicurezza, Foxpass funge da server RADIUS perfetto per Eduroam, arricchendo ulteriormente l'esperienza educativa delle università di tutto il mondo.
Per approfondimenti più dettagliati su come Foxpass può dare una spinta alla tua esperienza Eduroam, non esitare a contattarci oggi stesso.